Suomessakin voidaan joutua pohtimaan varautumista uuteen malliin, jossa painetta ja panssareita kasataan rajalle kuukausikaupalla.

Kolme suomalaista entistä Pääesikunnan tiedustelumiestä arvioi HS:lle, mitä he näkevät viime viikkojen kuvissa ja tiedoissa Venäjän armeijan kasaamista joukoista Ukrainan rajoilla.

Näkymä Venäjän toimista on nyt kiinnostavaa aineistoa kaikkien länsimaiden sotilastiedusteluille, koska se antaa vihjeitä ja suoria tietoja Venäjän tuoreesta sotilaallisesta suorituskyvystä. Jotain tosin jää myös piiloon.

Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies, Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho sanoo, että tietoa naapurin sotavoimasta on kerätty jo sata vuotta ja niin sitä kerätään kaikin mahdollisin tavoin myös nyt.

”Kun nyt kerättävä data ja se, mitä on kerätty aiemmin yhdistetään, muodostuu kirjasto, josta tietoa voi ammentaa ja analysoida sekä jakaa tiedon tarvitsijoille”, Ohra-aho sanoo.

Hän on varovainen sanoissaan, sillä hän ei voi eikä saa kommentoida mitään, mikä liittyy suoraan Puolustusvoimien tiedusteluun.

Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, miten paljon nykyisessä kriisissä on julkisuuteen päätynyt erilaista satelliittikuvaa, joka näyttää erilaista sotakalustoa riveissä ja jonoissa leireissä.

”Nyt jokainen pystyy olemaan tavallaan nojatuolisatelliitti­kuvantulkisija, mutta pitää olla pitkän linjan ammattilainen, jotta tietoa pystytään analyyttisesti hyödyntämään ”

Ja tutkittavaa on, sillä Venäjä on tuonut Ukrainan rajoille poikkeuksellisen suuren määrän sotakoneistoaan.

Yhdysvaltalaisen Maxar Technologies -yhtiön satelliittikuvassa näkyy SU-25 -maataistelukoneita Valko-Venäjällä helmikuun alussa.

Maxar Technologies julkaisi satelliittikuviaan, joissa näkyy sen analyysin mukaan venäläisiä Iskander-ohjuksia Valko-Venäjällä Minskin eteläpuolella Osipovitšin alueella tammikuun lopussa.

Ohra-aho arvelee, että vastaavaa määrää se ei ole koskaan kerännyt yhtä kohdetta vastaan. Vastaavia määriä kalustoa oli edellisen kerran liikkeellä ehkä Prahan kevään aikana 1968, kun Varsovan liitto miehitti Tšekkoslovakiaa, hän arvelee.

”Suuri kysymys tässä on se, mitä Venäjällä on voitettavanaan ja hävittävänään. Sitä pohditaan nyt meillä lännessä ja Venäjän puolella. Venäjän tavoitteena on jatkossakin pitää strateginen aloite itsellään.”

Entinen apulaistiedustelupäällikkö, nykyinen Jyväskylän yliopiston opettaja, eversti evp Martti J. Kari puhuu hänkin yleisellä tasolla, ei siitä, miten Suomen tiedustelu nyt tilannetta hyödyntää. Hän kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että Venäjä on koonnut Ukrainan rajoille strategisen ryhmittymän, jolla nimenomaan näytetään voimaa.

”Sotavoimat tekevät niin kuin poliitikot sanovat. Se on asevoimien tehtävä, siinä ei ole mitään ihmeellistä”, Kari sanoo.

Jyväskylän yliopiston opettaja, entinen sotilastiedustelun apulaispäällikkö Martti J. Kari 2019.

Hän näkee kartoista ja satelliittikuvista, miten Venäjän neljä sotilaspiiriä on muodostanut Ukrainan rajoille jokainen oman armeijansa.

”Siellä on harjoiteltu strategista ryhmittämistä ja johtamista ja muodostettu neljä eri armeijaa sekä niiden tukiosat. Ideana on rakentaa taisteluosastoista divisioonat tai prikaatit armeijajohtoportaan alle, joka pystyy sitten toimimaan syvemmälle, jos tarve on.”

Ja tärkeintä on nimenomaan tarve eli poliittinen päätös.

”Seuraavan kerran strateginen ryhmittäminen voidaan tehdä Baltian tai Suomen rajoilla, tai vaikka Kiinan rajoilla, ihan mihin vain poliitikot ne määräävät”, Kari sanoo.

Alueelle tuodusta kalustosta näkee sen, mitä Venäjä haluaakin niistä nähtävän.

”He näyttivät, miten sinne tuotiin vanhempaakin kalustoa idästä. Sen tarkoitus oli näyttää, että he ovat tosissaan ja että lännen pitää suhtautua tilanteeseen vakavasti”, hän sanoo.

Venäjän sotavoimaa on nyt hänen mukaansa alueella riittävästi, jotta sillä voi osoittaa riittävää poliittista tahtoa.

”Niiden tehtävä on luoda pelotetta ja sitoa Ukrainan joukkoja”, hän tiivistää.

Ja on myös kolmas mahdollisuus: Niiden tarkoitus on kasata mahdollisessa sotatilanteessa Ukrainan joukot rajoille, jotta Venäjä voi rusikoida niitä ilma-aseellaan helposti, sillä Ukrainalla ei ole riittävää ilmapuolustusta.

”Jos olisin ukrainalainen, olisin huolestunut, millainen ilmauhka tulee olemaan.”

Millainen kultakimpale länsimaiden tiedustelulle näkymä Venäjän toimista on?

”Vai sittenkin Venäjälle? Voi ollakin niin, että Venäjä näyttää tässä lännelle, miten se homman hoitaa. Kenen pelikirja tämä on? Onko meillä sittenkin kognitiivinen harha, että me olemme tarkkailijoita, vai viedäänkö meitä”, Kari pohtii.

Hänen mukaansa Venäjä ei edes ole yrittänyt peitellä joukkojaan.

”He ovat oikein levitelleet joukkonsa satelliittien alle. Se mitä he koettavat piilottaa, on aika ja aikomus.”

Entinen Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoo, että lähialueiden kriiseistä kuten Ukrainan tilanteesta voi oppia paljonkin.

Kenraalimajuri Pekka Toveri oli Pääesikunnan tiedustelupäällikkö 2019-2020.

Niistä voi esimerkiksi seurata, mikä on Venäjän asevoimien suorituskyky ja osaamisen taso ja miten uutta teknologiaa on saatu käyttöön. Sitä seuraa sotilastiedustelun lisäksi Puolustusvoimissa Maanpuolustuskorkeakoulu.

”Jos ruvetaan ampumaan, ja toivottavasti ei, niin silloin vasta näkeekin, missä vaiheessa ollaan suorituskyvyssä esimerkiksi pitkän matkan ohjusten ja niiden maalien suhteen”, Toveri sanoo.

”Suorituskykyjen kehittymistä seurataan tarkasti ja se vaikuttaa myös oman tekemisen kehittämiseen ja siihen, pitääkö alkaa kehittää keinoja niiltä puolustautumiseen.”

Jo aiemmin Ukrainan rajoilta tuttu esimerkki on se, miten venäläiset käyttävät lennokkia tykistön tulenjohtamiseen. Venäjän sotatoimista Syyriassa taas opittiin muun muassa pitkän matkan ohjusten kyvyistä, ilmavoimien ilmasta maahan -ohjusten käytöstä ja maalittamisesta sekä kauko-ohjattavien robottien käyttämisestä.

”Ukrainan tilanne ylipäänsä näyttää selvästi, miten taitavasti Venäjä käyttää instrumenttejaan”, hän kuvailee.

Tällä hän viittaa siihen, että vielä muutama vuosi sitten länsi oli huolissaan, kun Venäjä alkoi harjoitella nopeita joukkojen siirtoja. Nyt tilanne on ollut päinvastainen. Venäjä on kasannut painetta kuukausikaupalla samalla kun julkisuuteen on tullut syvältä Venäjältä kuvia, joissa loputtoman pitkät junat kuljettavat panssarikalustoa länteen.

”Meilläkin Krimin jälkeen parannettiin kykyä nostaa valmiutta. Kohta ehkä pohditaan, mitä tehdään, kun kriisiä kasvatetaan rajalla puoli vuotta ja pidetään rajan toisella puolella hyökkäysvalmiutta yllä.”

Venäjän puolustusministeriön videolta pysäytetyssä kuvassa näkyy se mukaan, miten venäläisiä panssarivaunuja siirretään takaisin Venäjälle.

