Poliisin salailuinto on viime vuosina lisääntynyt. Nyt uutena työkaluna pakissa näyttää olevan rikosvastuulla uhkaaminen.

Poliisiin kohdistuvasta uhasta kertovaan Poliisi­hallituksen tiedotteeseen ilmestyi maanantaina painostavia sävyjä. Uhasta ja sen luonteesta ei kerrottu edelleenkään juuri mitään, mutta varautumisen ilmoitettiin jatkuvan. Sittemmin uhan ilmoitettiin vähentyneen.

Maanantaina Poliisihallitus huomautti ensin, että asian käsittely julkisuudessa voi heikentää mahdollisuuksia suojautua uhalta.

”Lisäksi monet asiaan liittyvistä tiedoista ovat lainsäädännön nojalla yksiselitteisesti luottamuksellisia tai salassa pidettäviä ja niiden käsittely julkisuudessa voi johtaa paljastajansa rikosoikeudelliseen vastuuseen.”

Poliisihallituksen tiedote 14.2.2022

Virke sähköisti ilmapiirin toimituksissa. Mitä Poliisihallitus oikein tarkoitti rikosvastuulla?

Yrittikö se tukkia vuodot omista riveistä vai oliko uhkaus tarkoitettu peräti vihjaamaan, että myös asiasta kirjoittavat toimittajat voisivat joutua syytteeseen rikoksesta, jos he saavat jotain selville ja kertovat kansalle, mistä on kyse?

Toimittaja toisensa jälkeen soitti Poliisihallitukseen kysyäkseen, mitä virke oikein tarkoitti. Ennen HS:n soittoa kaksi muuta toimitusta oli kysynyt asiasta.

Pian tuli sähköpostilla tarkennusta.

”Virkkeellä avataan samassa tiedotteessa olleiden muiden seikkojen ohella medialle ja sitä kautta yleisölle sitä, miksi poliisin yksiköt tai Poliisihallituskaan eivät voi avata meneillään olevaan tilanteeseen liittyen tarkkoja yksityiskohtia ilman seuraamuksia. Eli kerromme, miksi ja millä perusteella emme voi kertoa.”

Virkkeen ja siitä annetun selityksen välillä näyttää olevan ammottava kuilu.

On aivan eri asia sanoa, että lakiin perustuvan salassapidon takia viranomainen ei voi kertoa tarkempia tietoja kuin että asian ”käsittely julkisuudessa voi johtaa paljastajansa rikosoikeudelliseen vastuuseen.”

Sen sijaan virke sopii Poliisihallituksen viime vuosien tahtotilaan salata toimintaansa entistä tarkemmin. Tämä on tehty kiristyneellä julkisuuslain tulkinnalla.

Salailuinto on saanut jopa surkuhupaisia piirteitä. Selkein esimerkki on Poliisihallituksen virheelliseksi osoittautunut tulkinta, jonka mukaan rikollisjärjestöön kuuluminen on ehdottomasti salassa pidettävä harrastustieto, joten nämä tiedot pitää poistaa esitutkintamateriaalista.

Lue lisää: Jengiläisten nimien salailu todettiin laittomaksi – Poliisi näyttää silti jatkavan salaamista muissa rikoksista epäiltyjen yksityisasioissa

Poliisin salailupakin tuoreimpana työkaluna näyttää olevan rikosoikeudellisella vastuulla uhkaaminen.

Koin tämän itse, kun jokin aika sitten tein hallinto-oikeuteen valituksen Itä-Uudenmaan poliisin salauspäätöksestä.

Tällä kertaa valituksen tekeminen oli helppoa, sillä tiedossa oli, mitä tietoja poliisi oli salannut. Normaalisti viranomaisten salausten kyseenalaistaminen on hankalaa. Aidan tällä puolella ei voi tietää, onko mustattujen kohtien salaamiselle oikeasti lakiin perustuva syy.

Itä-Uudenmaan poliisi oli kuitenkin epäonnistunut salaamisessaan. Mustatut kohdat sai näkyviin kopioimalla tekstin ja siirtämällä sen Word-tiedostoon. Koska salatut kohdat eivät näyttäneet sisältävän mitään aidosti salaista, tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus kiistellä julkisuudesta samalla viivalla viranomaisen kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi iski kuitenkin takaisin. Vastauksessaan hallinto-oikeudelle se ripitti siitä, ettei valitukseen ollut tehty salassapitomerkintöjä. Muutenkin se varoitti paljastamasta tietoja ja muistutti, että vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rangaistus.

”Poliisilaitos toteaa tältä osin, että julkisuuslaki velvoittaa myös Reinbothia pitämään hänen omista mielipiteistään huolimatta poliisilaitoksen salaiseksi merkitsemät tiedot salaisina.”

No ei muuten velvoita.

Julkisuuslaki koskee viranomaisia, eikä sen perusteella sivulliselle synny minkäänlaista velvollisuutta pitää tietoja salassa.

On todella huolestuttavaa, että viranomainen, vieläpä poliisi, vihjailee yksittäiselle kansalaiselle – tai toimittajalle – tämän syyllistyneen rikokseen ilman, että vihjailulle on oikeudellista pohjaa.

Tällaisen painostuksen ilmiselvänä tarkoituksena on vaientaa julkinen keskustelu. Tavallinen kansalainen ei välttämättä ole perillä kaikista lain kiemuroista vaan ottaa tosissaan, kun viranomainen uhkaa rangaistuksella.

Niinpä voisi tehdä kaksi ehdotusta.

Yksi: Poliisi viestii omalle porukalleen vain heille suunnatuilla viesteillä, ei julkisilla tiedotteilla.

Kaksi: Poliisi uhkaa kansalaisia rangaistuksella vain silloin, kun se perustuu lakiin.