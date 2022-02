Vaikka tartuntojen ilmaantuvuus moninkertaistui tammikuussa, kuolemien ilmaantuvuus jopa laski joissain ryhmissä, selviää THL:n uusista tiedoista.

Omikronmuunnos aiheuttaa selvästi aiempaa lievempää koronatautia.

Vaikka tartuntojen ilmaantuvuus oli tammikuussa huipussaan, tehohoidon ja kuolemien ilmaantuvuus kääntyi tammikuussa jopa laskuun joillakin ryhmillä. Yli 70-vuotiailla kuolemat lisääntyivät rajusti.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkistamista tiedoista.

THL:n ylilääkäri Tuija Leinon mukaan tartuntamääriin nähden maltilliset tehohoito- ja kuolemaluvut johtuvat omikronmuunnoksen aiheuttamasta aiempaa lievemmästä koronataudista.

”Omikron ei niin suurella todennäköisyydellä aiheuta tehohoitoa vaativaa tautia. Virus ei mene niin syvälle keuhkoihin, vaan jää hiukan ylemmäs. Se aiheuttaa kyllä hengenahdistusta ja voi vaatia sairaalahoitoa, mutta ei aiheuta niinkään vakavimpia keuhkotilanteita”, Leino sanoo.

Vaikka muissa ikäryhmissä kuolemien ilmaantuvuus pysytteli tammikuussa joulukuun tasolla tai peräti laski, yli 70-vuotiaiden kohdalla kuolemien ilmaantuvuus kasvoi rajusti.

Rokottamattomien yli 70-vuotiaiden ilmaantuvuusluku nousi 96:sta yli 220:een, rokotettujen 16:sta 28:aan. Leinon mukaan lukujen nousua selittää kaksi asiaa.

Ensinnäkin tilasto muodostetaan siten, että koronakuolemaksi lasketaan kaikki 30 päivän sisällä koronatartunnasta tapahtuneet kuolemat, oli kuolinsyy mikä hyvänsä.

”Kun on paljon tartuntoja, myös kuolemia osuu siihen 30 päivän sisään, vaikka sitten muistakin syistä”, Leino sanoo. Tämä korostuu etenkin ikääntyneillä.

Toinen syy on, että korona voi omikronaikanakin olla vaarallinen ikääntyneille.

”Vaikka omikron aiheuttaa lievempää tautia, se voi olla riittävän vakava, että vanha ja perussairas kuolee omikronin aiheuttamaan tautiin. Mikä tahansa kuumetauti voi riittää menehtymiseen.”

Uusista tiedoista näkyy hyvin myös omikronmuunnoksen kyky väistää rokotesuojaa. Siinä missä esimerkiksi 30–49-vuotiaiden rokottamattomien riski sairastua oli vielä marraskuussa 3,8-kertainen rokotettuihin verrattuna, tammikuussa riski oli enää 1,2-kertainen.

Rokotteet estävät silti yhä hyvin vakavia seurauksia. Sairaala- ja tehohoidon sekä kuoleman riski oli kaikissa ikäryhmissä yhä rokottamattomilla merkittävästi suurempi kuin rokotetuilla.

Alle 70-vuotiailla tehohoidon tarve ja kuoleman riski pysyttelivät joulukuun tasolla tai jopa alenivat, vaikka tartuntoja oli moninkertaisesti.

Erityisen selvä muutos oli rokottamattomien kohdalla. Siinä missä joulukuussa rokottamattomia 50–69-vuotiaita joutui tehohoitoon noin 51 ihmistä 100 000:ta kohti, tammikuussa luku oli enää noin 34. Myös kuolemien ilmaantuvuus pieneni hieman alle 70-vuotiailla rokottamattomilla.

Leinon mukaan juuri tästä huomaa omikronin miedomman luonteen.

”Juuri rokottamattomilla nähdään puhtaimmin, millainen virus on, että onko se lievempi. Rokotetuissa ero ei ole niin helposti havaittavissa. Deltavariantin aikana rokotetut eivät juuri saaneet edes infektiota. Nyt he saavat infektion, joista osa vakavia”, Leino sanoo.

Vaikka rokottamattomien riski saada vakavia seurauksia on laskenut joulukuusta, heidän riskinsä on silti yhä moninkertaisesti rokotettuja suurempi.

Erot ovat tosin hieman pienentyneet. Siinä missä rokottamattomien 50–69-vuotiaiden riski joutua tehohoitoon oli joulukuussa vielä 36-kertainen rokotettuihin nähden, tammikuussa se oli enää 10-kertainen.

Omikronin lievempi luonne selittää sitäkin.

”Omikron aiheuttaa lievemmän taudin kaikille. Rokottamattomatkaan eivät nyt joudu juurikaan teholle. Omikron ei aiheuta niin vakavaa tautia keuhkoissa”, Leino sanoo.

Rokotteen ottaminen kannattaa Leinon mukaan yhä. Omikron aiheuttaa aivan riittävän vakavan taudin paitsi rokottamattomille vanhuksille myös nuoremmille rokottamattomille.

”Omikronaikana suurin riskitekijä ei ole se, että on kovin vanha tai sairas, vaan nyt riskitekijä tuntuu olevan yhä enenevissä määrin se, että on rokottamaton. Erityisesti, jos on ikääntyvä tai riskiryhmään kuuluva rokottamaton.”