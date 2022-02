”Vain lakisääteinen luonnonsuojelualue tai Metsähallituksen luontopalveluiden, eli ympäristöministeriön, taseeseen siirretty metsä on luotettavasti turvassa poliittisilta suhdannevaihteluilta ja laintulkinnoilta”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

Yhä useampi suomalainen haluaa ympäristöjärjestöjen kyselyn mukaan asua lähellä mahdollisimman luonnontilaista metsää, mutta sellaisia on vähän jäljellä varsinkin Etelä-Suomessa. Riuttaskorvessa Ylöjärvellä on lahopuuta ja useita uhanalaisia lajeja.

Selvä enemmistö ympäristöjärjestöjen metsäkyselyyn vastanneista kannattaa tavoitetta luonnonmetsien suojelemisesta ja valtion omistamien metsien tilapäistä hakkuukieltoa.

Metsät ovat suomalaisille tärkeä osa arkea. Kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista toivoo, että lähellä kotia olisi mahdollisimman luonnontilaisia metsiä.

Greenpeacen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen torstaina julkaisemaan kyselyyn vastasi noin tuhat suomalaista. Kyselyn toteutti Taloustutkimus tammikuussa puhelinhaastatteluina.

Vastanneista peräti 64 prosenttia suojelisi luonnonmetsät. Niillä tarkoitetaan luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä ja vanhoja metsiä.

Luonnonmetsien suojelun lisäksi enemmistö vastaajista kannattaa valtion omistamien vanhojen metsien asettamista hakkuukieltoon jo ennen pysyvän suojelupäätöksen tekemistä.

Hakkuukieltoa on esittänyt eri tieteenalojen tutkijoista koostuva Suomen luontopaneeli, jonka mukaan tilapäinen hakkuukielto valtion metsissä olisi tarpeen, kunnes on selvitetty, miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoite täytetään.

Metsät ovat Suomessa monimuotoisuuden kannalta merkittävin elinympäristö, sillä enemmistö uhanalaisista lajeista, yli 30 prosenttia, elää ensisijaisesti metsissä. Metsäluonto on köyhtynyt, puolet metsäelinympäristöistä on uhanalaisia.

Luonnonmetsiä on vain vähän jäljellä. Suurin osa on Pohjois-Suomessa, jossa on myös suurin osa suojelluista metsistä. Eteläisessä Suomessa suojeluaste on vain neljä prosenttia.

Vanhoista metsistä suurin osa on valtion mailla. Niiden säästämiseksi tarvitaan ympäristöjärjestöjen mielestä poliittista ohjausta, jota nykyisin ei juurikaan ole.

Valtion metsien talouskäytöstä vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Metsähallitus Metsätalous oy, joka hoitaa metsiä liiketaloudellisin perustein.

Suojelu- ja retkeilualueista puolestaan vastaa ympäristöministeriön ohjauksessa oleva Metsähallituksen Luontopalvelut.

Jopa suojeltuja metsiä uhkaavat liiketaloudelliset paineet, esimerkiksi rantatontit ja tuulivoima. Metsät eivät ole suojassa hakkuiltakaan.

Tärkeät metsäkohteet pitäisi Greenpeacen metsäasiantuntijan Matti Liimataisen mukaan siirtää kokonaan pois Metsähallituksen metsätalousyhtiön taseesta.

”Vain lakisääteinen luonnonsuojelualue tai Metsähallituksen luontopalveluiden, eli ympäristöministeriön, taseeseen siirretty metsä on luotettavasti turvassa poliittisilta suhdannevaihteluilta ja laintulkinnoilta”, Liimatainen sanoo.

Metsähallitus on hakannut myös oman ekologisen verkostonsa kohteita myrskytuhojen takia esimerkiksi Kainuussa.

"Tänäkin talvena on menetetty kohteita, joiden piti olla pysyvästi hakkuiden ulkopuolella”, Liimatainen toteaa.

Tiukkaa, lakisääteistä suojelua ja uusia suojelualueita edellyttää myös EU:n biodiversiteettistrategia, jonka tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä.

Strategian mukaan mukaan oikeudellisen suojelun piirissä tulee olla vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista. Vähintään 10 prosenttia on suojeltava tiukasti.

Kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti pinta-alasta riippumatta.

Suomi valmistelee parhaillaan strategian kansallista toimeenpanoa.

"Luonnonmetsiä on suojeltava tasaisesti ympäri Suomea, mutta erityisen hälyttävä tilanne on eteläisimmässä Suomessa, jossa valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla“, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

