Aranda toi karun viestin Itämeren syvyyksistä: Suurkatastrofilta on vältytty, mutta meren muisti on pitkä

Ravinnetilanne on jopa heikentynyt, ja etenkin leviä ruokkivan fosforin pitoisuudet ovat korkeita kaikilla merialueilla. Fosforia on vedessä paikoin ennätysmäärä.

Rehevöitymisen mittarit kertovat edelleen karua kieltään Suomen merialueiden tilasta. Ravinnetilanne on jopa heikentynyt, ja etenkin leviä ruokkivan fosforin pitoisuudet ovat korkeita kaikilla merialueilla. Fosforia on vedessä paikoin ennätysmäärä.

Merentutkimusalus Aranda toi talviseurantamatkaltaan vakavan viestin Itämeren syvyyksistä. Fosforipitoisuudet ovat nousseet. Perämerellä ne olivat tammikuussa mittaushistorian korkeimpia ja Selkämerelläkin poikkeuksellisen korkeita.

Saaristomerellä korkeimmat fosforipitoisuudet havaittiin eteläosassa, jonne virtaa ravinteikasta vettä Itämeren pääaltaalta.

Myös Suomenlahdella rehevöittävän fosforin pitoisuudet olivat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan paikoin lähellä talvisia ennätyksiä.

”Ylämäkeä mennään fosforin kohdalla edelleen, mutta suurkatastrofilta ollaan vältytty kuormitusleikkausten ansiosta”, sanoo Arandan matkanjohtaja, johtava tutkija Harri Kankaanpää Sykestä.

Fosfori on ratkaiseva ravinne etenkin kesäisten sinileväkukintojen kannalta. Vaikka nyt havaittujen pitoisuuksien perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kesän levätilanteesta, meressä riittää ravinteita levien käyttöön.

Heikko tilanne osoittaa Kankaanpään mukaan, että meren muisti on pitkä. Mereen on päässyt vuosikymmenten kuluessa valtavia määriä fosforia. Pohjan fosforivarasto ylläpitää meren rehevöitymistä ja hidastaa sen elpymistä.

Meri ikään kuin ruokkii itse itseään, vaikka maalta tulevaa lastia on kevennetty merkittävästi.

”Huomattavat kuormitusleikkaukset näkyvät siinä, että nyt ei kuitenkaan olla karmeimmissa lukemissa. Ne olisivat ihan eri luokkaa, jos jätevedenpuhdistamoihin ei olisi investoitu”, Kankaanpää sanoo.

Suomenlahden fosforikuormitus on vähentynyt tällä vuosituhannella yli 60 prosenttia.

Suurimmat päästövähennykset on tehty Venäjällä. Kutakuinkin yhtä suurta osaa fosforikuormituksen vähenemisestä selittävät Pietarin kaupungin tehostunut jätevesien puhdistus sekä fosforipäästön loppuminen Fosforitin lannoitetehtaalla Kingiseppissä.

Lue lisää: ”Tuntui, ettei suomettuminen jäänyt 1980-luvulle” – viranomaiset reagoivat molemmin puolin rajaa, kun suomalaistutkija löysi venäläistehtaan, jonka fosforipäästöt Itämereen olivat kaksinkertaiset koko Suomeen nähden

Suomenlahden tilassa venäläisen kuormituksen väheneminen näkyy kuitenkin vasta rehevöitymiskehityksen taittumisena merialueen itäisimmässä osassa.

Itämeren pääaltaan kehno tila vaikuttaa myös Suomenlahteen.

Läntisellä Suomenlahdella happiongelmat jatkuvat.

Arandalla tammikuussa tehtyjen mittausten mukaan pohjan läheinen vesi on hapetonta ja paikoittain pohjassa on myrkyllistä rikkivetyä. Myös pintavedessä on vuodenaikaan nähden paljon fosforia.

Syken mukaan vaikuttaa siltä, että keskisen Suomenlahden fosforipitoisuus on siirtynyt pysyvästi ylemmälle tasolle noin vuodesta 2005 alkaen.

”Kyseessä ei ole hetkellinen pomppaus, vaan nousu on jatkunut vuosia. Meren sisäinen kierto ylläpitää fosforin tunkeutumista joka paikkaan”, Kankaanpää toteaa.

”Suomenlahden ravinnetilanteeseen vaikuttaa todennäköisesti enemmän Itämeren pääaltaalta tuleva veden vaihto kuin maalta tulevan fosfaattikuormituksen muutokset. Lisäksi matalalla Suomenlahdella ravinteikas pohjanläheinen vesi pääsee usein sekoittumaan ylempien vesikerrosten kanssa, mikä tuo ravinteet kesäisten sinilevien käyttöön”, Kankaanpää kertoo.

Ravinnereserviä on nyt sen verran, että tammikuun tilanne tulee näkymään myös kevään leväennusteessa, Kankaanpää arvelee.

Lue lisää: Suomen rannikkovedet ovat kehnossa kunnossa, murheenkryyninä pahoin rehevöitynyt Saaristomeri

Lue lisää: Itämeren syvänteistä virtaa ravinteikasta vettä Saaristomerelle ja Selkämerelle saakka sinileväkukintoja ruokkimaan

Lue lisää: Itämeri on pelastamisen arvoinen, mutta merta on mahdoton suojella, jos ei tiedetä, mitä sinne päätyy ja mistä