Puolustusvoimien mukaan turvallisuustason noston taustalla pitää aina olla jokin peruste. Suomella on käytössä sama tasojärjestelmä kuin Natolla.

Puolustusvoimien turvallisuustason nosto pohjautuu tilanteen ja ympäristön tarkkailuun, kertoo Puolustusvoimien tiedottaja Tiina Möttönen. Puolustusvoimat kertoi tiistaina nostavansa turvallisuustason alimmalta A-tasolta B-tasolle.

”Meillä koko ajan tehdään tilanteen seurantaa ja tarkkaillaan ympäristöä ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Turvallisuustason säätely, eli nostot ja laskut, on osa Puolustusvoimien normaalia toimintaa.”

”Edellä mainittuun liittyen turvallisuustason muuttamisen taustalla on jokin peruste. Turvallisuustasoa ei huvikseen vaan nosteta ja lasketa.”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kommentoi tiistaina Ylelle, että turvallisuustason noston taustalla on Ukrainan ja Venäjän jännittynyt tilanne. Suomen puolustusministerin Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan tilanteen eskaloituminen Ukrainassa voisi heijastua myös Itämeren ja Suomen alueelle.

Sotilasliitto Naton standardoima turvallisuustasojärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2017. Englanninkielisessä ympäristössä siitä käytetään nimeä alert states, hälytystilat.

Neliportaisessa hälytys- tai turvallisuustasojärjestelmässä jokaista tasoa merkitään kirjaimella ja värillä.

Hälytystasoja merkitään kirjaimilla A, B, C ja D, joista A on alin ja D ylin. Näitä kutsutaan alphaksi, bravoksi, charlieksi ja deltaksi. A on perustaso.

Puolustusvoimat ei avaa operatiiviseen toimintaan liittyviä käytäntöjä julkisuuteen, mutta yleisesti turvallisuustason nostaminen voi esimerkiksi tarkoittaa vartioinnin ja valvonnan tehostamista varuskunnissa.

Vuonna 2017 Puolustusvoimat kertoi Ilta-Sanomille, että vartiointia voidaan lisätä esimerkiksi tilanteissa, joissa sotilaskohteisiin voi kohdistua fyysistä uhkaa, kuten tiedustelua tai tunkeutumisyrityksiä.

Puolustusvoimien turvallisuustasosta päättää Pääesikunta. Turvallisuustaso ja sen muutokset ovat julkista tietoa, mutta tasojen muutosten aiheuttamista toimenpiteistä Puolustusvoimat ei kerro julkisuuteen.

Tasoa on mahdollisuus korottaa kansallisesti, mutta myös paikallisesti, jos johonkin joukkoon kohdistuu paikallinen uhka.

Puolustusvoimien henkilöstöön ei nyt kohdistu väkivallan tai voiman käytön uhkaa, Möttönen painottaa.

”Turvallisuustason nosto tarkoittaa varsin pienimuotoisia käytännön toimenpiteitä. Varmistetaan, että kyetään täyttämään kaikki määrätyt tehtävät.”

Turvallisuustason nostaminen on voimassa toistaiseksi.

”Tilannekuvaa rakennetaan koko ajan. Tässä vaiheessa ei ole lyöty lukkoon mitään tiettyä päivämäärää, vaan se elää tilannearvion pohjalta.”

Puolustusvoimien henkilökunnan työaikoihin ja -tehtäviin nosto ei Möttösen mukaan vaikuta.

Turvallisuustason nostaminen on eri asia kuin sotilaallisen valmiuden kohottaminen. Valmiuden kohottaminen liittyy Suomen aseelliseen puolustamiseen.

”Kun puhutaan valmiuden kohottamisesta, niin sittenhän puhutaan järeämmästä toimenpiteestä.”

Sitä varten tarvitaan valtiojohdon päätös.