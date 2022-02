Hallitus esittää: Yhdyntä ilman selvää suostumusta on jatkossa raiskaus

Yksi lakiuudistuksen keskeisimmistä asioista on raiskauksen tunnusmerkistön muuttuminen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi torstaina, että hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle esityksen seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

”Tänään on historiallinen päivä, jota moni on odottanut”, Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on yksi hallituksen merkittävimmistä lakihankkeista. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Uudistuksen myötä raiskaukseksi katsottaisiin yhdyntä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Keskeistä olisi siis vapaaehtoisuuden puute, ei väkivalta tai sen uhka kuten nykyisin.

Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä esityksen mukaan vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan.

”Vapaaehtoinen ei ole myöskään se, joka on pakotettu tai ei ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos henkilöön on kohdistettu väkivaltaa, hän on pelkotilassa tai hänellä ei valta-aseman vakavan väärinkäytön vuoksi ole aitoa valinnanmahdollisuutta”, oikeusministeriö kertoo tiedotteessa.

Myös muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa vastaavalla tavalla.

Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2023.

Hallituksen oli alun perin määrä viedä esityksensä eduskuntaan keväällä 2021, mutta sitä lykättiin esityksen lausuntokierroksella saaman runsaan arvostelun jälkeen.

Useat lausunnonantajat arvioivat lausunnoissaan, että seksuaalirikosten uhreiksi joutuvien lasten asema heikkenisi tuolloisen esityksen myötä.

Oikeusministeriö on muuttanut esitysluonnosta joiltakin osin aiemman lausuntokierroksen jälkeen. Myös uudistetusta esityksestä on järjestetty lausuntokierros.

Hallituksen nyt hyväksytty esitys ankaroittaa oikeusministeriön mukaan tuntuvasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia.

”Lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena. Tällaiset teot muuttuvat pääsääntöisesti hyväksikäyttörikoksista lapsenraiskauksiksi. Vähimmäisrangaistus nousee yhdestä kahteen vuoteen vankeutta, jolloin rikoksesta tuomittaisiin käytännössä lähes aina ehdotonta vankeutta”, oikeusministeriö kertoo tiedotteessa.

Rangaistavaa ei tulevaisuudessakaan ole nuorisoikäisten keskinäinen vapaaehtoinen kanssakäyminen.

Nykyinen lakipykälä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon korvataan säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Se koskee esimerkiksi koskettelua ja muita olennaisesti seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja lukuun ottama yhdyntää, josta rangaistaan raiskauksena.

Myös seksuaalinen kajoaminen perustuu vapaaehtoisuuden puutteeseen.