Ulkomaalaiset matkailijat ovat palanneet Lappiin tänä talvena. Koronarajoitusten ja matkailualan työvoimapulan takia osa yrityksistä ei ole voinut avata toimintaansa täysipainoisesti.

Kolari

Hiihdonopettaja Sofia Musakka kävelee lumilauta kädessään Yllästunturin huipulla odottavan lapsijoukon luo. Ylläsjärven koulun liikuntakerhon laskettelutuntia ohjaavan Musakan talvi on tuntunut aiempia kiireisemmältä.

”Olemme kääntäneet kaikki mahdolliset kivet ja katsoneet kivenkoloihinkin opettajien löytämiseksi. Tunteja ei ole onneksi tarvinnut perua, vaikka opettajia on välillä ollut vähän rivissä”, Musakka kertoo.

Ylläkselle ilmestyi iso joukko brittimatkailijoita juuri ennen Suomen hiihtolomia, mutta Iso-Ylläksen hiihtokoulun johtaja Jere Löytökorpi on joutunut myymään ”eioota”.

”Tällä viikolla olisi tarvittu tuplamäärä hiihdonopettajia. Onneksi kevät on ennakoitavampi”, Löytökorpi sanoo.

Hiihdonopettaja Sofia Musakka antoi oppilaille neuvoja seuraavasta reitistä Ylläsjärven koulun liikuntakerhon laskettelutunnilla. ”Nyt on sumuinen keli, joten pysähdytään välillä, ettei kukaan eksy”, Musakka totesi Yllästunturin huipulla keskiviikkona.

Hiihtokoulun tavoin lisää työntekijöitä on kaivattu tänä talvena lukuisissa Lapin matkailun parissa toimivissa yrityksissä.

Lapin talvimatkailun kevätsesonki alkaa vilkkaiksi ennustetuilla hiihtolomaviikoilla. Esimerkiksi Kittilän Levillä lähiviikkojen majoituskapasiteetti on varattu lähes täyteen, kertoo matkailupalvelu Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen.

Lapissa rikottiin viime joulukuussa ennätys: maakunnassa yöpyi enemmän eurooppalaisia matkailijoita kuin jouluna 2019 ennen pandemian alkamista, selviää Tilastokeskuksen tilastoista.

Työntekijöitä on ollut huomattavan vaikea löytää, sanoo Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell. Koronarajoitusten tuoma epävarmuus on vähentänyt ihmisten kiinnostusta lähteä matkailualalle talveksi töihin.

”Jonkin verran on ollut sitä, ettei ravintoloita ole saatu avattua tietyille päiville tai aukioloaikoja on jouduttu työntekijäpulan takia rajaamaan.”

” ”Kun esimerkiksi hotellissa majoittuvien ruokailut on pitänyt hoitaa lyhyessä ajassa kerralla, se on näkynyt työvoiman tarpeessa.”

Kuluvaa talvea ovat Forsellin mukaan leimanneet suuri epävarmuus ja rajoitusten erittäin nopeat muutokset.

”Rajoituksia on tullut muutamien tuntien varoitusajalla. Kun esimerkiksi hotellissa majoittuvien ruokailut on pitänyt hoitaa lyhyessä ajassa kerralla, se on näkynyt työvoiman tarpeessa.”

Ulkomaalaiset matkailijat ovat Forsellin saaman palautteen mukaan olleet Lapin-matkoihinsa pääosin tyytyväisiä.

Lapissa matkailualalla työskentelee satoja vuokratyöyritysten kautta palkattuja työntekijöitä. Tänä vuonna työntekijöiden löytäminen etenkin joulusesonkiin oli erityisen vaikeaa, arvioi vuokratyövoimaa tarjoavan Staffpointin toimialajohtaja Timo Kärki.

”Työmäärä on ollut infernaalinen, mutta onnistuimme. Joulukuussa asiakasyritykset joutuivat silti supistamaan toimintoja.”

Lue lisää: Kausi­työntekijöitä etsitään Lappiin nyt ”kissojen ja koirien kanssa”, kun pestit eivät houkuta entiseen tapaan: ”Harva lähtee sinne hengailemaan”

Lapin matkailutöihin tulee Staffpointin välittämänä vuosittain noin tuhat työntekijää. Kärjen mukaan se vastaa pandemiaa edeltänyttä vuoden 2019 tasoa.

”Työvoiman kysyntä on räjähtänyt. Moni työ alkaa heti kun tekijä löytyy. Kun loput rajoitukset poistuvat, työvoiman tarve kasvaa entisestään.”

Kärjen mukaan alalta on poistunut koronaviruspandemian aikana etenkin kokeneita työntekijöitä. Siksi työpaikoilla on ollut tavallista enemmän kouluttamista ja valmentamista.

Staffpointin kautta palkattujen työntekijöiden paluuprosentti on pienentynyt 20 prosenttiyksikköä. Kokeneimpien työntekijöiden osaamisen korvaamiseen voidaan tarvita useampia kokemattomia työntekijöitä, Kärki sanoo.

Ulkomaalaisia työntekijöitä on koko Staffpointin välittämästä kausityövoimasta noin 15 prosenttia. Kärjen mukaan asiakasyritykset olisivat ottaneet enemmänkin ulkomaalaisia työntekijöitä.

”Lähettävissä maissa palkkataso on noussut, ja myös suomalaiset elinkustannukset rajoittavat kiinnostusta.”

” ”Sesongin aikana jokainen päivä on perjantaipäivä. Työ on rankkaa ja hyvin vaativaa.”

Pandemian tuomaa epävarmuutta on joissakin yrityksissä maksatettu työntekijöillä jo sovittuja työvuoroja perumalla tai työntekijöiden palkkoja alentamalla, kertoo Palvelualojen ammattiliiton (Pam) Pohjois-Suomen-aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärvi.

”Yrityksen hankalaa taloudellista tilannetta on koetettu kompensoida työntekijän kustannuksella.”

Näkkäläjärven mukaan työvuorolistoja on tuntunut puuttuvan korona-aikana aiempaa enemmän.

”Rajoitusten nopean muuttumisen takia työvuorosuunnittelu on vaikeaa. Tässä voi myös näkyä, jos kausiesimiehet ovat kokemattomia tai puutteellisesti perehdytettyjä.”

Vuorojen yksipuolinen peruminen, vuorolistojen puuttuminen ja työsopimusten epäselvyydet ovat Näkkäläjärven mukaan olleet tyypillisiä ongelmia myös ennen pandemiaa.

Alalla laajalti käytetyt nollatuntisopimukset ovat yleistyneet entisestään. Näkkäläjärvi ymmärtää kuitenkin myös yritysten hankalaa tilannetta.

”Onhan tässä ollut paljon vaikeita tilanteita, mutta lakeja ja työehtosopimuksia pitää silti noudattaa.”

Palkanalennusten sijasta osa yrityksistä on vastannut työvoimapulaan palkan­korotuksilla. Esimerkiksi Ylläksen kylissä kahta Otso-ravintolaa pyörittävä yrittäjä Markku Tapio on palkannut ravintoloihinsa kokkeja ja tarjoilijoita 4 000 euron kuukausipalkalla.

Pamin työehtosopimuksissa kokin palkka vaihtelee kokemuksen perusteella ja on noin puolet Tapion maksamasta palkasta.

” Työoloja on valvottu Lapin matkailuyrityksissä koronapandemian aikana lähinnä asiakirjojen perusteella.

”Sesongin aikana jokainen päivä on perjantaipäivä. Työ on rankkaa ja hyvin vaativaa. On koettu, että työntekijä ansaitsee tällaista palkkaa. Alkutalvi on ollut valtavan hyvä.”

Tapion mukaan käytäntö on helpottanut työntekijöiden rekrytoimista jo useina vuosina. Ennen nykyistä palkkatasoa tekijöitä oli vaikeampi löytää, hän kertoo.

Noin puolet ravintoloiden työntekijöistä asuu vakituisesti Kolarissa tai Kittilässä.

Työoloja on valvottu Lapin matkailuyrityksissä koronapandemian aikana lähinnä asiakirjojen perusteella. Samana aikana työsuojelutarkastuksia on tehty yritysten toimitiloissa vain kourallinen, toteaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

”Virtuaalisissa tarkastuksissa on vaikea havainnoida työoloja, joten olemme tehneet pääosin asiakirjavalvontaa. Myös sulkutoimet ovat rajoittaneet valvontaa, kun paikat eivät ole olleet avoinna.”

Koska työpaikkatarkastuksia ei ole juuri tehty, myöskään niistä alkavaa hallinnollisen valmistelun prosessia ja mahdollista sakon uhkaa ei ole viime vuosina käytetty.

Rajalan mukaan tarkastustoimintaa ollaan aloittamassa uudestaan vielä kevätkauden aikana.