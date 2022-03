Suojelubiologi Panu Halme muistuttaa, että tuhottua luontoa ei saada nopeasti takaisin. ”Metsäkeskustelu on hyvän mielen hankepöhinää, jossa löydetään aina uusi tapa korjata jälkiä.”

Tutkijan arvio: Suurin este metsien luontokadon pysäyttämisessä on Suomen valtio

Valtio ostaa jatkuvasti metsiä suojeluun yksityisiltä metsänomistajilta, vaikka se samaan aikaan hakkaa itse luonnoltaan arvokkaampia alueita. Luonnonsuojelubiologi Panu Halme pitää tätä rahan tuhlauksena ja pähkähulluna.

”On päivä päivältä selvempää, että suurin este metsien luontokadon pysäyttämisessä maassamme on Suomen valtio.”

Näin arvioi luonnonsuojelubiologi ja luonnonvarojen kestävän käytön yliopistolehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Arvio on kova, mutta Halmeella on perustelunsa.

Ensimmäinen niistä liittyy valtionmetsien hakkuisiin. Suomi tekee omissa valtionmetsissään hakkuita alueilla, joilla on arvokasta luontoa.

Halmeen mielestä hakkuut ovat ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa.

Suomi on luvannut lopettaa luontokadon. Luontokato tarkoittaa paitsi luonnon vähentymistä myös sen tasapäistymistä, eräänlaista yksitoikkoistumista. Tavoitteeseen liittyen Suomi aikoo suojella kaikki luonnontilaiset metsät ja kaikki vanhat metsät vuoteen 2030 mennessä.

Valtionmetsiä hallinnoi Metsähallitus. Hakkuita hoitaa Metsähallituksen Metsätalous oy. Osa sen hakkuista aiheuttaa arvostelua ja kiistoja.

Esimerkiksi Parkanossa Joutsenlammilla Metsähallitus hakkasi vuoden lopulla metsää 60–70-vuotiaassa ja alkuvuodesta 100–120-vuotiaassa männikössä, jossa elää uhanalaisia ja silmälläpidettäviä jäkäliä sekä pesii rauhoitettu kanahaukka.

Metsähallituksen mielestä hakkuut olivat mahdollisia, sillä vanhat palokannot sekä kanahaukan pesäpuuympäristö rajattiin hakkuiden ulkopuolelle.

Luontojärjestöjen mielestä alue olisi pitänyt jättää hakkaamatta, etenkin kun hakkuut tulivat Häädetkeitaan luonnonpuiston ja luonnonsuojelualueen rajoille.

Vastaavia kiistoja on kymmenittäin, esimerkiksi Raaseporissa, Suomussalmella, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä ja Hyrynsalmella.

Metsähallitus kartoittaa metsien luontoarvot ennen hakkuita. Luontojärjestöjen kanta on, että Metsähallitus epäonnistuu jatkuvasti luontoarvojen suojelemisessa.

”On ihan selvää, että Metsähallitus ei osaa tehdä suojelua oikein”, Halme sanoo.

Hän kertoo esimerkin.

Kun Metsähallitus oli hakkuuaikeissa Keski-Suomessa Kivijärvellä Viinakankaalla ja Louhuinkankaalla, Halme lähti itse paikalle. Hän kairasi suunnitellun hakkuualueen männyistä näytteet ja lähetti ne Helsinkiin iänmääritykseen.

Männyt olivat 190-vuotiaita. Metsistä löytyi myös runsaasti lahopuuta.

Halme ei luota siihen, että Metsähallitus pystyy itse arvioimaan suojeltavat kohteet. Siksi hän ehdottaa ulkopuolista metsäasiantuntijoiden elintä, joka tekisi arvion. Asiantuntijat voisivat olla esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksesta.

Panu Halmeen mielestä Metsähallitus ei osaa hoitaa suojelua, vaan tarvitaan ulkopuolista arviointia.

Halmeen arvostelu hakkuita kohtaan kiertyy erityisesti Metso-ohjelman ympärille.

Metso on Kainuun eteläpuolisen Suomen vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma, jossa valtio ostaa yksityisten ihmisten metsiä suojeluun. Suojelulle on biologiset kriteerit.

Omissa metsissään valtio toimii toisin.

Halmeen mukaan valtio hakkaa metsiä, jotka yksityisiltä kelpaisivat suojeluun. Halme tuntee asian, sillä hän oli mukana tekemässä Metso-ohjelman väliarviota vuonna 2019.

Raportissa todetaan, että valtion metsätalousmailla on ”verrattain merkittävästi” alueita, joiden luontoarvot ylittävät yksityismailla suojeltujen metsien keskimääräiset ekologiset arvot. Kaukokartoituksen avulla tällaisia valtionmetsiä löytyi 50 000–90 000 hehtaaria. Määrä vastaa pinta-alaltaan 10–15:tä Nuuksiota tai yli puolta Pallas-Ylläksen kansallispuistosta.

Koneen säätiön rahoituksella toimivat luontokartoittajat ovat löytäneet valtion talousmetsistä 135 000 hehtaaria, jotka kartoittajien mukaan kelpaisivat Metso-suojeluun. Näistä pääosa on Metso-alueen ulkopuolella Lapissa.

”Katsoo tätä sitten biologin tai taloustieteilijän silmin, kannattaisi suojella ne läntit, joissa suojelu on tehokkainta”, Halme sanoo.

Yksityisten omistamista metsistä ei voida valita suoraan parhaita kohteita, koska metsät ovat heidän omaisuuttaan. Kun metsien tarjoaminen suojeluun on vapaaehtoista, suojelu ei ole niin suunnitelmallista ja tehokasta kuin se voisi olla.

Valtion mailla tilanne on aivan toinen.

”Valtion mailla voitaisiin heti miettimättä suojella merkittävä määrä metsiä. Arvokkaiden kohteiden suojelemattomuus ei ole järkevää mistään näkökulmasta”, Halme sanoo.

Valtionmetsillä on iso merkitys luontokadon pysäyttämisessä jo niiden pinta-alan takia: valtio omistaa Suomen metsistä kolmanneksen ja hyväkasvuisesta metsämaasta neljänneksen. Vain osassa alueista harjoitetaan metsätaloutta.

Yksi näkökulmista on raha. Metson väliraportissakin todettiin, että pysyvässä suojelussa halvin hehtaarihinta oli valtionmetsissä.

”Se, ettei Metsähallitus aio suojella yhtä arvokkaita tai arvokkaampia metsiä kuin yksityisiltä ostetaan, on aivan pähkähullua. Miksi näin on? Miksi maa- ja metsätalousministeriö ei älähdä tästä?”

Valtionmetsissä hakkuita tekee Metsähallituksen Metsätalous oy, ja sitä johtaa toimitusjohtaja Jussi Kumpula. Hän vastaa arvosteluun.

Metsätalous oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula.

”Metsähallitus hakkaa Metson mukaisia kohteita,” Kumpula sanoo.

Metson suojelukriteerit eivät Kumpulan mukaan ole riittävän vaativia eivätkä yksin riitä valtionmetsien suojeluperusteiksi, sillä ne on laadittu toisiin tarkoituksiin. Metsossa tarkoitus on laittaa tärkeysjärjestykseen metsät, joita yksityiset tarjoavat suojeluun.

”Kriteerit on luotu priorisointia varten, jos ja kun rahasta on pulaa: kaikesta ei voida maksaa”, Kumpula sanoo.

Metsähallituksen omassa ympäristöoppaassa todetaan näin: ”Arvokkaiden metsien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna Metso-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita.”

Kumpula korostaa suojelun vapaaehtoisuudesta johtuvaa ratkaisevaa eroa.

”Jos joku haluaa vapaaehtoisesti suojella, silloin metsänomistaja on yleensä päättänyt, ettei se metsä tule taloustoiminnan käyttöön. Eli se puu on jo valmiiksi pois puumarkkinoilta. Suojelulla on silloin vähemmän merkitystä työllisyydelle ja kansantaloudelle”, Kumpula sanoo.

Toisin sanoen tällaisen metsän suojelu ei ole metsäteollisuuden näkökulmasta menetys, Kumpula sanoo.

Metsähallituksen panos teollisuuden käyttämästä puusta on vain noin kahdeksan prosenttia, mutta paikallisesti Metsähallitus voi olla iso puuntuottaja.

”Olemme ratkaisevassa roolissa toimittamassa tukkipuuta paikallisille sahoille. Nyt ei puhuta siis UPM:stä, Stora Ensosta tai Metsä Groupista vaan pienistä ja keskisuurista sahoista”, Kumpula sanoo.

” ”Katsoo tätä sitten biologin tai taloustieteilijän silmin, kannattaisi suojella ne läntit, joissa suojelu on tehokkainta.”

Kumpula ei usko, että esimerkiksi Suomen lupaus suojella kaikki vanhat metsänsä juuri vaikuttaa yhtiön toimintaan. Hän muistuttaa, että mänty elää helposti 600–800 vuotta, kuusi 400 vuotta ja koivu 200 vuotta. Tällaisia metsiä ei juuri enää ole.

EU:ssa ja Suomen omissa työryhmissä laaditaan parhaillaan kriteerejä sekä vanhoille että luonnontilaisille metsille. Kumpulan mukaan yhtiö odottaa rauhassa, mihin luonnonmetsän ja vanhan metsän raja asetetaan, ja jättää sitten tällaiset metsät hakkaamatta.

”Se on sitten poliittinen päätös, jos hakkuut halutaan siksi aikaa laittaa jäihin. Me emme itse voi sitä tehdä.”

Luonnonsuojelubiologi Halmeen tulkinta odottelusta on toinen:

”Tarkoitus on ehtiä hakkaamaan valtion arvokohteet pois ennen kuin ne pakotetaan suojeluun”, Halme sanoo.

Luontokadon pysäyttämisessä Halme korostaa suojelun tärkeyttä.

”Nyt keskustelu Suomessa pyörii ihan liikaa erilaisissa korjaavissa toimissa kuten luonnonhoidossa ja ennallistamisessa”, Halme arvostelee.

Ja kertoo jälleen esimerkin:

Metsähallitus pyrkii jättämään hakkuissa metsässä olevat lahopuut sijoilleen. Mutta tutkimuksista tiedetään, että väkisinkin metsäkoneet ajavat maassa makaavien lahopuiden yli. Hakkuissa myös metsän varjostusolot muuttuvat ja pienilmasto kuivuu. Kaiken tämän jälkeen uhanalaiset eliöt eivät lahopuunjämissä elä.

”Metsäkeskustelu on hyvän mielen hankepöhinää, jossa löydetään aina uusi tapa korjata jälkiä, kun pitäisi puhua siitä, että meidän pitäisi olla tuhoamatta luontoarvoja, jotka ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa”, Halme sanoo.

Halme puhuu taas rahasta. Jo nyt Suomessa tutkitaan ja kokeillaan lahottajasienten siirtoistutuksia.

”Naureskelemme täällä kiinalaisille, jotka joutuvat pullasudin kanssa pölyttämään kasveja, kun pölyttäjät ovat vähentyneet. Samaan aikaan tilanne on meillä tämä. Jokainen ymmärtää, miten kallista on kasvattaa lahottajasieniä laboratoriossa ja viedä niitä puutapeissa Etelä-Suomen metsiin ja porailla niitä sinne puu puulta ja sieni sieneltä, kun ne voisivat levitä sinne ihan ilmaiseksi, jos vanhoja metsiä olisi riittävän lähekkäin”, Halme sanoo.

” ”[Metson suojelukriteerit] on luotu priorisointia varten, jos ja kun rahasta on pulaa: kaikesta ei voida maksaa.”

”Eli valtio on tässä se, joka on heikentänyt tärkeiden elinympäristöjen turvaa”, sanoo Panu Halme.

Palataan Halmeen arvioon siitä, että suurin este luontokadon pysäyttämisen tiellä on Suomen valtio.

Metsälakia muutettiin vuonna 2014. Silloin lakitekstiin kirjattiin, että hakkuilta suojattavien erityisen tärkeiden elinympäristöjen pitää olla pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Luonnon kannalta pienuus ei ole etu, päinvastoin.

Halme kertoo Luumäellä sijainneesta upeasta puronvarsimetsästä. Kun lakimuutoksen jälkeen lain suojan saivat enää alle kahden hehtaarin luontokohteet, puronvarsi vapautui hakattavaksi. Se kaadettiin toissa vuonna.

”Eli valtio on tässä se, joka on heikentänyt tärkeiden elinympäristöjen turvaa. Ei ole järkevää heikentää säädöksiä, joita on aiemmin saatu aikaan”, Halme sanoo.

Lisää ongelmia on tuonut lain tulkinta.

Puron varteen jätettävän suojavyövyöhykkeen leveys oli aiemmin 10–15 metriä. Nyt sitä on levennetty niin, että vyöhykkeen leveys on puuston pituus eli noin 20–25 metriä.

Uuden tulkinnan myötä Metsäkeskus poisti lain suojan puronvarsilta, joissa oli aiemman tulkinnan mukainen kapeampi suojavyöhyke. Luontoarvot katsottiin kadonneiksi alun perin liian kapeasti rajatun suojavyöhykkeen takia.

"Viranomainen siis kostaa oman virheensä luonnolle”, Halme ihmettelee.

Metsäkeskus on välillistä valtionhallintoa ja toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Kaikkiaan Metsäkeskus poisti metsälain muutoksen jälkeen parissa vuodessa ”erityisen tärkeän elinympäristön” suojan 34 000 hehtaarilta. Lain suojasta hävinneiden hehtaarien määrää voi verrata Metso-ohjelmassa suojeltuihin aloihin: parhaina vuosina Metsossa on saatu suojeltua 8 000 hehtaaria metsää.

Ongelmaa ei tietysti olisi, jos lain suojista pudonneet kohteet suojeltaisiin muuten. Osa näistä kohteista onkin suojeltu maa- ja metsätalousministeriön määräaikaisella ympäristötuella.

Mutta tätä rahaa ei ole riittävästi. Kymmenvuotisjakson päätyttyä kaikki suojelukohteet eivät ole enää saaneet jatkoa. Tuen loputtua osa niistä hakataan.

Suojelurahojen vähyys onkin Halmeen kolmas kohta valtion syntilistalla.

Hän varoittaa, että kitsastelu nyt voi käydä kalliiksi myöhemmin. Mitä vaikeammaksi suojelu tehdään, sitä kalliimmaksi se tulee.

"Me vaikeutamme tulevaisuuden suojelua niin, että se on varmasti kalliimpaa kuin mitä me voisimme tehdä nyt. Tämä ei ole järkevää luonnonsuojelun tehokkuuden kannalta. Tämän hetken tyhmäilystä maksavat tulevat sukupolvet.”

