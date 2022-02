Yksityisviesteissä Bäckman pyysi Aroa illallisille ja teatteriin, julkisissa nälvi tämän ulkonäköä. KKO:n mukaan keskeistä on, että Bäckmanin on toistuvasti ja pitkän aikaa häirinnyt Aron elämää ja työtä toimittajana.

Dosentti Johan Bäckman syyllistyi toimittaja Jessikka Aron vainoamiseen lähettämällä tälle sosiaalisen median kautta suuren määrän viestejä, päätti korkein oikeus (KKO) perjantaina. KKO kumosi tältä osin Helsingin hovioikeuden ratkaisun, jolla vainoamissyyte hylättiin.

Sen sijaan KKO hylkäsi Bäckmanin tuomion yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen. Tämän takia Bäckmanin tuomio aleni.

KKO tuomitsi hänet 60 päivän ehdolliseen vankeuteen, kun hovioikeudessa ehdollisen vankeuden pituus oli ollut kolme kuukautta.

Korkein oikeus toteaa päätöksessään painokkaasti, että Bäckmanin menettely vaikeutti nimenomaan Aron toimittajan työtä valitsemansa aiheen piirissä. Lisäksi se heikensi Aron elämänlaatua.

Korkeimman oikeuden mukaan Bäckman on tuomittava poikkeuksellisesti vankeusrangaistukseen, koska sakko ei riitä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapauden käyttöön liittyvissä rikoksissa vankeusrangaistus voi tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisesti.

KKO huomautti, ettei nyt keskeistä ole se, että kirjoituksilla olisi loukattu Aron kunniaa ja mainetta. Keskeistä on, että Bäckmanin on toistuvasti ja pitkän aikaa häirinnyt Aron elämää ja työtä toimittajana.

”Bäckmanin ilmeisenä vaikuttimena on ollut estää julkista keskustelua Venäjän informaatiovaikuttamisesta. Hänen Arolle lähettämistään viesteistä ilmenee, että Bäckman on tietoisesti pyrkinyt kirjoituksillaan vaikuttamaan Aron päätöksentekoon ja toimintaan. Bäckman on itse luonnehtinut toimintaansa informaatiosodaksi.”

Tämän takia rikosta on korkeimman oikeuden mukaan pidettävä vahingollisena ja vaikuttimiltaan moitittavana. Sakko ei siten riitä, vaan teosta on tuomittava vankeusrangaistus.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös linjaa sitä, miten vainoamisrikoksen tunnusmerkistöä on tulkittava. Vainoaminen lisättiin lakiin vuonna 2014.

KKO:n mukaan Bäckmanin kahdenkeskiset viestit sekä myös julkaisut Twitterissä ja Facebookin julkisilla sivuilla olivat sellaista yhteydenottamista, jota rikoslaissa tarkoitetaan vainoamisella.

Korkein oikeus katsoi, ettei Bäckmanin tarkoitus ollut viesteillään käsitellä Aron Venäjän informaatiovaikuttamista koskevia kirjoituksia, vaan pikemminkin rajoittaa keskustelua sekä vaientaa ja vähätellä Aroa.

Kirjoitukset keskittyivät pääosin Aron henkilöön. Korkein oikeus totesi, ettei miehen sananvapaus ollut perustanut hänelle oikeutta menettelyynsä.

KKO on aiemmin antanut vainoamisesta yhden ennakkopäätöksen. Keväällä 2020 antamassaan päätöksessä KKO katsoi, että työtoveristaan perättömiä ja loukkaavia väitteitä levitellyt mies ei syyllistynyt vainoamiseen, vaan ainoastaan törkeään kunnianloukkaukseen.

Toimittaja, tietokirjailija Jessikka Aroon kohdistunutta pitkäaikaista häirintää on käsitelty eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa yli viisi vuotta.

Bäckman oli lähettänyt Arolle sekä yksityisviestejä että tägännyt häntä Twitter- ja Facebook-päivityksiinsä. Yksityisviestit sisälsivät muun muassa tapaamisehdotuksia illallisten ja teatterin merkeissä. Hän lupasi olla kirjoittamatta negatiivisesti Arosta, jos tämä suostuisi tapaamiseen.

”Korkein oikeus toteaa, että Bäckmanin lähettämät viestit eivät ole sisällöltään olleet niinkään loukkaavia vaan sävyltään mielisteleviä. Etenkin toistuvia ja yksipuolisia tapaamisehdotuksia voi kuitenkin pitää kiusallisina ja painostavina.”

Sen sijaan Bäckmanin julkiset viestit olivat Aroa pilkkaavia ja vähätteleviä.

KKO piti ilmeisenä, että Bäckmanin tavoitteena oli, että nämä halventavat viestit tulisivat Aron tietoon, koska hän oli tägännyt tämän. Merkitystä ei ole sillä, yrittikö Aro estää hänelle tulevia ilmoituksia Bäckmanin postauksista, KKO katsoi

KKO:n mukaan Bäckmanin toiminta oli laissa tarkoitetulla tavalla oikeudetonta. Hänen tarkoituksenaan ei ollut osallistua julkiseen keskusteluun vaan nälviä Aroa.

”Pääosin ne [viestit] keskittyvät Aron henkilöön, kuten ulkonäköön, ja niissä käytetään tämän sukupuolta korostavia ilmaisuja ja pilkkanimiä. Viestit ovat kauttaaltaan ilkeämielisiä ja vähätteleviä olematta lajissaan kuitenkaan erityisen karkeita.”

KKO:n mukaan sananvapaus ei antanut Bäckmanin perusteita julkaista toistuvasti Aron yksityisyyttä ja sananvapautta loukkaavia viestejä ja kirjoituksia. Menettely on siten ollut oikeudetonta, myös yksityisviestien osalta.

"Koska menettelyn tarkoituksena on Bäckmanin julkisista viesteistä päätellen ollut Aron vähätteleminen, loukkaaminen ja vaientaminen, korkein oikeus katsoo, että Bäckman ei ole myöskään voinut erehtyä menettelynsä oikeudettomuudesta.”

Bäckmanin viestinnästä ei välity kuva fyysistä vaaraa aiheuttavasta henkilöstä.

”Bäckmanin toiminta on kuitenkin jatkunut lähes puolitoista vuotta ja sisältänyt paitsi Aroa pilkkaavaa, sukupuolittunutta ja vähättelevää julkista viestintää, myös häiritsevää ja sinnikästä yksityisviestittelyä painostavine tapaamisehdotuksineen.”

KKO tutki lisäksi, oliko Bäckmanin yllyttänyt MV-lehden perustajaa Ilja Janitskinia loukkaamaan Aron kunniaa. Tämä oli ainoa syytekohta, joka hovioikeudessa luettiin Bäckmanin syyksi.

Nyt korkein oikeus kumosi tämän tuomion. Korkeimman oikeuden mukaan teko ei täyttänyt yllytyksen tunnusmerkistöä.

Hovioikeuden mukaan Bäckman toimitti Janitskinille julkaistavaksi Aron yksityiselämää koskevaa aineistoa.

