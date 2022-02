Navakka koillistuuli tervehtii laskettelijoita Etelä-Suomen hiihtolomaviikon alkajaisiksi lauantaina Yllästunturin laskettelurinteessä. Tuuli on niin kova, että osa laskettelukeskuksen hisseistä on jouduttu sulkemaan väliaikaisesti.

Ankarasta säästä huolimatta Äkäslompolon puolelta tunturiin nousevassa ankkurihississä ei enää puoliltapäivin näy juuri tyhjiä hissikapuloita, sillä hiihtolomalaisia on saapunut pohjoiseen jo ennen hiihtoloman virallista alkua.

Varkaankurun viereisessä rinteessä laskevat helsinkiläiset Marjaana Töyli ja Teemu Sandelin tulivat tyttärensä Hilda Sandelinin kanssa vuokramökille Äkäslompoloon yötä myöten keskiviikkona.

Perhe kertoo viettäneensä käytännössä kaikki loma-ajat Äkäslompolossa viime vuonna. Mökin omistaja on joustanut päivissä, jos on ilmennyt mahdollisuus olla retkellä muutama päivä pidempään.

Ylläksellä lasketelleet helsinkiläiset Marjaana Töyli ja Teemu Sandelin sekä tytär Hilda Sandelin (edessä) olivat saapuneet jo keskiviikkona.

“Ylläkselle mahtuu hyvin jengiä. Sesonkiaikana ainoastaan kaupassa käynti on vähän ahdistanut”, sanoo Teemu Sandelin.

Vilkkaina hiihtolomaviikkoina väkimäärä tunturikeskuksissa tuntuu Marjaana Töylistä kohtuulliselta, kun sitä vertaa Alppien kohteisiin.

“Siellä on koko Eurooppa samassa paikassa. Täällä riittää, kun miettii ajoitusta, jos haluaa olla ihan rauhassa. Laduilla on mahtava hiihtää pimeässä otsalampun kanssa. On hienoa, että suomalaiset ovat heränneet liikkumaan suomalaisessa luonnossa”, Töyli sanoo.

Hiihtolomaviikkojen odotetaan olevan Lapissa vilkkaita. Autoja parkkipaikalla Äkäslompolossa lauantaina iltapäivällä.

Katumaasturi kiihdyttää terhakasti kaupan parkkipaikan ohi kulkevalla tiellä. Kärkikolmion takaa lipuu toinen auto, ja seurauksena on lyhyt tööttäys.

Äkäslompolon ainoan ruokakaupan parkkipaikalla autoihin pakataan jopa kuuden kauppakassillisen verran ostoksia.

Helsinkiläiset Toni Paakkunainen ja Minna Rantanen tulivat kauppareissulle kävellen poikansa Atte Rantasen kanssa. Jälkimmäinen saa pulkkakyydin takaisin mökille. Pulkan kyydistä katselevan pojan mielestä Yllästunturi näyttää tulivuorelta.

“Tämä on sellainen laskeutumispäivä. Tiedossa taitaa olla ainakin pulkkailua”, arvioi Minna Rantanen.

Helsinkiläiset Toni Paakkunainen ja Minna Rantanen tulivat kauppareissulle kävellen. Atte Rantanen sai pulkkakyydin takaisin mökille.

Lappiin odotetaan hiihtolomaviikoiksi viime vuoden tapaan runsaasti matkailijoita.

Lapin pääväylillä tunturikeskuksiin suuntautuva liikenne alkoi vilkastua lauantai-iltapäivän aikana. Kello 14:n aikaan Ylläkselle ja Leville johtavilla teillä kulki yhteensä yli 500 autoa tunnissa pohjoista kohti.

Oulun ja Kuusamon välisellä tiellä 20 sattui kello 14:n aikaan onnettomuus, jonka raivaustöiden takia toinen ajokaista oli suljettuna.

Kesänkitunturin länsipuolella Nilivaarassa vantaalainen Harri Huttunen heiluttaa lumilapiota tehdäkseen auton ympärille paremmin tilaa mökin pihassa. Torstaina alkanut lumisade on lakannut aamuyöllä.

Tänä talvena lumityöt ovat tulleet vantaalaismiehelle tutuksi myös kotona Etelä-Suomessa. Huttunen ajoi tutulle mökille perheensä kanssa perjantai-iltana ja vältti ruuhkassa ajamisen, vaikka viimeiset 200 kilometriä sai ajaa lumisessa kelissä.

Hiihtoloman ensimmäisenä päivänä Huttunen harkitsee hiihtolenkkiä Yllästunturin ympäri.

“Se on muodostunut klassikkoaloitukseksi. Tunturin toisella puolella on sitten hyvä ottaa kaakaot latukahvilassa. Etelässä on päässyt hyvin hiihtämään tänä talvena, mutta täällä on luksusta hiihdellä pitkiä mäkiä hiljalleen ylös”, Huttunen sanoo.

Vantaalaisen Harri Huttusen klassikkoaloitukseksi on muodostunut hiihtolenkki Yllästunturin ympäri.