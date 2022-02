Korkeimman oikeuden mukaan Bäckman pyrki vaientamaan keskustelun Venäjän informaatiovaikuttamisesta vainoamalla toimittaja Jessikka Aroa. Sananvaputta väärinkäyttämällä tapahtuneen teon pääkohde oli siis muiden ihmisten sananvapaus.

Korkeimman oikeuden (KKO) päätös dosentti Johan Bäckmanin kohdistuvasta vainosta sisälsi painavan viestin. Hänen toimintansa ensisijainen kohde ei ollut toimittaja Jessikka Aro vaan sananvapaus.

Bäckmanin tarkoitus oli vaientaa keskustelu Venäjän informaatio­vaikuttamisesta, ja keinona tähän oli Aron halventaminen ja vainoaminen. Sananvapautta käyttämällä tapahtuneen teon pääkohde oli siis muiden ihmisten sananvapaus.

Bäckman pyrki vaikeuttamaan Aron työtä toimittajana. Samalla hän lähetti viestin koko yhteiskunnalle: jos käytte julkista kriittistä keskustelua Venäjän toiminnasta, saatte saman kohtelun kuin Aro.

Korkein oikeus piti Bäckmanin toimintaa niin vahingollisena ja vaikuttimiltaan moitittavana, että sakko ei riittänyt rangaistukseksi. Hän sai 60 päivää ehdollista vankeutta.

Bäckman on toiminut edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISI:ssä. Hän on kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa Venäjällä.

Kyseessä on ensimmäinen selkeä korkeimman oikeuden ennakkopäätös maalittamisesta. Sanaa ei mainita koko päätöksessä, sillä se ei sisälly lakikirjaan. KKO kuitenkin ymmärsi maalittamisen ajatuksen ja Bäckmanin toiminnan todellisen motiivin.

Motiivi oli niin ilmeinen, että myös alemmat oikeusasteet olivat ymmärtäneet tämän. Esimerkiksi käräjäoikeus huomautti, että vihakampanjan motiivi oli sekä uhrien että yhteiskunnan instituutioiden ja vapaan journalismin kannalta hyvin vakava.

Bäckman ei ollut ainoa maalittaja eikä Aro valitettavasti ainoa uhri.

Päämaalittaja oli MV-lehden perustaja Ilja Janitskin. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hän kuoli ennen hovioikeuskäsittelyä, joten päätös jäi pysyväksi.

Kaksi päätekijää on nyt siis tuomittu vankeusrangaistuksiin. Tämä on harvinaista, kun kyse on sananvapausrikoksista.

Maalittamista koskevassa keskustelussa on taipumusta mennä sekaisin kaksi asiaa.

Termiä vierastavat ymmärtävät – tai ovat ymmärtävinään – että maalittamisen rajoittamiseen tähtäävillä toimilla olisi tarkoitus kieltää esimerkiksi virkamiesten, toimittajien ja tutkijoiden arvostelu. He korostavat rajoittamatonta sananvapautta.

Järjestelmällinen yksittäisen ihmisen vainoaminen on kuitenkin täysin eri asia kuin arvostelu. Kovakin kritiikki on sallittua.

Maalittaminen on kuitenkin sananvapauden ja avoimen yhteiskunnan vihollinen. Siksi todelliset sananvapauden ystävät vastustavat sitä.

Sananvapauden olennainen ydin on, ettei sen varjolla vaienna muita.