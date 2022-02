HS:n kerran viikossa julkaistava koronakatsaus kertoo rokotus-, sairaalahoito- ja tartuntatilanteen kehittymisestä viime viikkoina.

Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on noussut tasaisesti kahden viime viikon ajan Suomessa. Samaan aikaan on purettu kokoontumisrajoituksia ja ravintolarajoituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantain tietojen mukaan sairaalassa on 723 potilasta. Viikko sitten sairaalassa oli 691 potilasta ja kaksi viikkoa sitten 667 potilasta.

Luvuissa ovat mukana myös ne potilaat, joiden sairaalaan joutumisen pääsyy on jokin muu kuin koronatauti.

tehohoidON tarve on kuitenkin viikon takaiseen verrattuna laskussa.

Maanantaina tehohoidossa oli THL:n mukaan 35 koronapotilasta, kun viikko sitten tehohoitoa tarvitsi 38 potilasta. Luku kuitenkin heittelee, sillä perjantaina tehohoitoa tarvitsi vain 30 potilasta.

THL:n tiedot päivittyvät kattavasti yleensä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, joskus myös takautuvasti.

Ajantasaisimman kuvan tehohoidon tarpeesta kertoo kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto.

Anestesiologian ja tehohoidon professorin Matti Reinikaisen mukaan teho-osastoilla oli maanantaiaamuna 35 koronapotilasta. Heistä 29:llä tehohoidon syynä oli nimenomaan koronatauti.

Kolmansien rokotuksien antotahti on hieman hidastunut.

Kolmansia annoksia on Suomessa annettu sunnuntain tietojen mukaan nyt noin 55,8 prosentille 12 vuotta täyttäneistä. Se on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikko sitten.

Rokotusprosentteja pienentää yhä jonkin verran tietojärjestelmäkorjaus, jonka takia Hyvinkään luvut puuttuvat THL:n tiedoista. Aiemmin puuttuneet Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten tiedot on jo saatu lisättyä lukuihin.

Kaksi annosta saaneiden rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden keskuudessa nousi viikossa 0,1 prosenttiyksikköä ja oli THL:n mukaan sunnuntaina 85,2 prosenttia.

Vahvistettujen Tartuntojen ilmaantuvuusluku oli kääntynyt viime viikolla laskuun.

Ilmaantuvuusluku oli maanantaina 1586. Viikko sitten ilmaantuvuusluku oli 1668 ja kaksi viikkoa sitten 1 hieman alempi kuin nyt, eli 1541.

Ilmaantuvuus tarkoittaa raportoitujen tartuntojen määrää 14 päivän aikana 100 000:ta asukasta kohden.

Luvuissa ovat mukana vain virallisilla testeillä todetut tartunnat, joten todellinen ilmaantuvuus on suurempi.

Tällä hetkellä suurta osaa perusterveistä oirehtivista tai positiivisen kotitestituloksen saaneista ei testata virallisella testillä.

Jätevesissä koronaviruksen määrä on pysytellyt tasaisena viime viikkoina.

Nykytilanteessa, jossa monia oirehtivia ei testata, THL:n viikoittainen jätevesiseuranta antaa laajempaa tietoa viruksen esiintyvyydestä kun vahvistetut tartunnat.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä Suomessa on laskenut edellisestä mittausjaksosta.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana THL:n tietoon tuli 234 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tietoon tuli 243 kuolemaa.

Luvut kertovat THL:n tietoon tulleiden kuolemien määrän. Kuolemantapaukset ovat saattaneet tapahtua jo aiemmin.

Koronavirukseen liittyviksi kuolemiksi määritellään kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän sisällä positiivisesta testituloksesta. Varsinainen kuolinsyy voi olla muukin kuin koronaviruksen aiheuttama tauti.

Sairaanhoidon kuormituksen kehitys on vaihdellut maittain. Yhdysvalloissa ja Britanniassa tarve on vähentynyt jo useamman viikon ajan. Myös Ranskassa sairaanhoidon tarpeen lasku on on jatkunut viime viikolla.

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia eri maiden välillä, sillä hoitokriteerit vaihtelevat maittain. Sama koskee tartuntalukuja erilaisten testauskriteerien takia. Kehityksen suunnan luvut näyttävät kuitenkin hyvin.

TÄMÄ HS:N koronakatsaus ilmestyy kerran viikossa. Jos haluat seurata lukuja tarkemmin, HS:n päivittäin päivittyvät koronagrafiikat löytyvät tästä koronatilannejutusta.