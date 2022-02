Myös ulkoministeriöstä kerrottiin yleisellä tasolla, että valmius palvelusten tarjoamiseen on olemassa.

Suomi tai Geneve ovat Venäjän Britannian-suurlähettilään mukaan mahdollisia tapaamispaikkoja ulkoministereiden Antony Blinkenin ja Sergei Lavrovin ensi viikon tapaamiselle, kertoo uutistoimisto Reuters.

Suomen mainitsi aiemmin venäläinen uutistoimisto Interfax.

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken tapaa venäläiskollegansa Lavrovin ensi viikolla, mikäli Venäjä ei hyökkää Ukrainaan, kerrottiin aiemmin perjantaina Yhdysvaltain ulkoministeriöstä. Blinken ja Lavrov ovat puhuneet useamman kerran puhelimessa Ukrainan kriisin tiimoilta, mutta diplomaattista läpimurtoa ei ole ainakaan vielä syntynyt.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa sähköpostitse HS:lle:

”Olen moneen kertaan todennut, että Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, jos niillä asioita saadaan edistettyä. Me emme ole aktiivisesti tarjoutuneet, mutta me olemme ilmoittaneet, että jos tarvetta on, niin kyllä me tarjoamme hyviä palveluksia. Linja on ollut sama jo vuosia.”

Aiemmin myös ulkoministeriön viestinnästä viestitettiin yleisellä tasolla HS:lle, että Suomi on johdonmukaisesti viestinyt valmiudestaan tarjota palveluksia.

"Tämän suhteen ei ole tapahtunut muutosta, jos saisimme pyynnön mahdollisen tapaamisen järjestämisestä Suomessa", ministeriöstä kerrottiin sähköpostitse.