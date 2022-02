Lapsi jäi peruuttamassa olleen auton takarenkaan alle. Hän kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Nelikymppinen mies tuomittiin perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa sakkoihin tapauksesta, jossa kaksivuotias lapsi kuoli jäätyään peruuttavan auton alle.

Onnettomuus tapahtui Kuopiossa heinäkuussa 2020 kerrostalon piha-alueella. Kaksi lasta oli lähestynyt hoitajansa kanssa kerrostalon pihaa, kun kaksivuotias juoksi edeltä pysäköityjen autojen välistä pihalle.

Autolla muutaman metrin levyistä pihatietä pitkin peruuttanut mies ei huomannut lasta. Lapsi jäi peruuttamassa olleen auton takarenkaan alle. Lapsi vietiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Mies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta 70 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyy 2 170 euroa.

Oikeus katsoi, että autolla peruuttanut mies ei tarkkaillut ympäristöään riittävän huolellisesti ja rikkoi näin ollen olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta.

Oikeuden mukaan miehen täytyi olla tietoinen, että tiellä ja piha-alueella liikkuu paljon jalankulkijoita ja myös lapsia, joiden havaitseminen autosta käsin voi olla hankalampaa.

”(Tuomittu) on peruuttaessaan laiminlyönyt varmistua siitä, ettei peruuttaminen vaaranna muiden turvallisuutta. (Tuomittu) on huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia siten, että menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle”, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Oikeuden mukaan miehen peruuttama matka oli varsin pitkä ja ajonopeutensa hiljainen. Näin ollen oikeus katsoi, että hänellä olisi ollut riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia tehdä ympäristöstään havaintoja peruutuksen aikana.

Syyttäjä teki asiassa alkujaan syyttämättäjättämispäätöksen, mutta kuolleen lapsen omaiset tekivät asiasta kantelun saadakseen sen oikeuteen.