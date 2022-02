Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg kehottaa katsomaan, millaista sotilas­kykyä Venäjä on tuonut Ukrainan rajalle: ”Tilanne on edennyt kuin juna”

Ukrainan rajoilla on tuhansia sotilaita, joilla on tuoretta taistelukokemusta Syyriasta.

”Tilanne on veitsenterällä”, luonnehtii entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg tilannetta Ukrainan ja Venäjän välillä.

”Siellä ovat nyt kaikki Venäjän joukot valmiina ja on edetty sellaiseen tilanteeseen, jossa osapuolet syyttelevät toisiaan epäsuoran tulen käytöstä.”

HS haastatteli Lindbergin lauantaina iltapäivällä, jolloin tilanne Ukrainan ja Venäjän rajalla oli auki.

Lindberg ei halua lähteä arvailemaan, hyökkääkö Venäjä ja tuleeko sota. Hän kehottaa katsomaan sitä, mitä kaikkea sotilaskykyä Venäjä on rajoille tuonut. Hänen mielestään se kertoo jo paljon.

”Tilanne on numeroiden valossa ja kaiken julkisuudessa nähdyn ja avointen tiedustelulähteiden mukaan edennyt kuin juna. Sinne on keskitetty voimaa laajalta alueelta eikä tilanne ole muuksi muuttunut, vaikka neuvotteluita on käyty.”

Hän kuvailee tilannetta jääkaappi­magneetti­vertauksella, jonka hän näki ”jossakin somessa”: Kaksi monologia ei ole dialogi.

”Voiman keskittäminen on vain jatkunut ja joka kerta neuvottelujen lopputuloksena on ollut se, ettei ole päästy ydinkysymyksistä yhteisymmärrykseen.”

Hän arvelee, että Ukrainan rajoilla on jo noin 75 prosenttia koko Venäjän maavoimista. Sellaista määrää ei hänen mukaansa keskitetä vain harjoituksia varten.

”Joukkojen määrässä on tullut yllättäviä hyppäyksiä. Nyt puhutaan, että siellä olisi jo 160 000 tai jopa 190 000 sotilasta. Niiden lisäksi pitää katsoa vielä esimerkiksi taistelu­helikoptereita, rynnäkkökoneita, pommikoneita ja maihinnousualuksia Mustallamerellä”, Lindberg listaa.

”Ne kyvyt, joita Venäjällä nyt on siellä käytössä, mahdollistavat verkkohyökkäykset, kyberhyökkäykset, elektronisen sodankäynnin häirinnän, rynnäkkökoneiden ja pommi­koneiden käytön, ohjusten täsmäiskut Ukrainan kriittisiin pistekohteisiin. Ja tietysti aina on mahdollisuus myös laajaan maahyökkäykseen”, hän jatkaa.

Lindberg ei halua arvioida sitä, miten hyökkäys alkaisi ja millainen kohde esimerkiksi Ukrainan pääkaupunki Kiova olisi. Se on käynyt selväksi, että kehitys on kulkenut viime päivinä koko ajan huolestuttavampaan suuntaan.

Lue lisää: Yhdysvallat pitää Venäjän hyökkäystä Kiovaan toden­näköisenä, mutta ”Kiovaan ei voida vain kävellä”, sanoo sota­taidon laitoksen johtaja Maan­puolustus­korkea­koulusta

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin lausuntoa hyökkäyksen tulosta Lindberg piti suorasanaisena puheena. Biden sanoi myöhään perjantaina Suomen aikaa, että uskoo Venäjän presidentin Vladimir Putinin tehneen päätöksensä hyökätä Ukrainaan.

”Kun hän sanoi sen noin suoraan, sen on perustuttava johonkin. Muuten on riski menettää uskottavuutensa.”

Myöhemmin lauantaina myös puolustusministeri Lloyd Austin sanoi Venäjän joukkojen olevan valmiita iskuun ja hyökkäysryhmityksessä.

Lue lisää: Biden: Putin on tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan, kohteena todennäköisesti pääkaupunki Kiova

Lindberg muistuttaa myös olennaisesta asiasta, joka liittyy Venäjän armeijan nykyiseen taistelukokemukseen. Mukana on sotaveteraaneja, joiden sotakokemuksesta on vain joitakin vuosia tai vain kuukausia, sillä joukoissa palvelee kymmeniätuhansia Syyriassa oppia saaneita sotilaita, varsinkin komentajia.

”Venäjä on koeponnistanut jo Syyriassa tällaista tilannetta kuin nyt on Ukrainan rajoilla. He esimerkiksi osaavat yhdistää lennokkien ja muiden sensorien keräämän tiedon yhteiseen tulenkäyttöön kaikille eri laveteille. Siinä on suuri epätasapaino Ukrainan suhteen.”

Entä miten entinen Puolustusvoimien komentaja näkee Venäjän toimet suhteessa siihen, mikä on Suomen armeijan kyvykkyys? Lindberg ei halua kommentoida, miten Puolustusvoimat tilanteesta ottaa oppia.

”Kylmän sodan päätyttyä Suomen Puolustusvoimien toiminta näytti konservatiiviselta, kun meillä ylläpidettiin yhä laajaa reserviä. Sittemmin tehtiin muun muassa hankinta­päätökset pitkän kantaman ohjuksista. Samalla pidettiin Puolan ohella Euroopan suurinta kenttätykistöä.”

Sitten tilanne muuttui ja nyt Eurooppaa uhkaa sota.

”Yllätys, yllätys. Meillä on nyt kärkisuorituskyvyt, mutta toisin kuin monella muulla maalla, meillä on yhä myös se laaja reservi”, hän sanoo.

Venäjä on hänen mukaansa tuonut Ukrainan rajoille perinteisiä sodankäynnin välineitä, joita hän kuvaa työkalupakin vasaroiksi ja sahoiksi, ja kehittyneempiä aseita, eli elektronisen sodankäynnin ja kyberhyökkäysten välineitä. Niitä hän kuvaa sähkö­työkaluiksi.

”Suomen työkalupakissa on myös omat perustyökalut ja sähkötyökalut.”

Hän ei halua arvailla sitäkään, miten tilanne jatkuu. Mutta sen hän tietää, että tilanne ei voi jatkua loputtomiin tällaisena kuin nyt. Mitä taisteluvalmiimpana ja lähempänä rajaa joukot ovat, sitä hankalampi niitä on ylläpitää pitkiä aikoja.