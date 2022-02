”Tämä on järkyttävää” – Lapin legendaarinen suosikki­yhtye tyrmistyi ”kotipesänsä” tuhosta

Souvarit-tanssiyhtyeen on tarkoitus soittaa maaliskuun alussa ensimmäinen kevätkeikkansa Saariselällä sitten kevään 2020.

”Tämä on järkyttävä uutinen. Näin nopeasti elämä voi muuttua, niin mietin kun aamulla heräsin”, sanoo Lasse Hoikka Saariselän Kuukkeli-kauppakeskuksen palosta.

”Siinä meni monella työpaikka hetkessä.”

Hoikka on Souvarit-yhtyeen perustaja ja laulaja. Rovaniemellä perustettu yhtye tekee tanssimusiikkia ja esiintyy aktiivisesti Lapin tunturikeskuksissa. Esimerkiksi Ilta-Sanomien tanssilavojen palkkiovertailussa yhtye on toistuvasti ollut kärkipäässä.

Kuukkeli-kauppakeskuksessa maanantain vastaisena yönä syttynyt tulipalo tuhoaa kauppakeskuksen kokonaan.

”Tämä on alueen keskus. Kaupat, Alko, ravintolat, vuokramökkien avainsäilytys, kaikki on tässä. Kaikki on tuhoutunut juuri kun lomakausi alkaa”, kuvaili päivystävä palomestari Lauri Manninen HS:lle.

Lasse Hoikka on Souvarit-yhtyeen perustaja ja laulaja.

Myös Hoikka kuvailee perinteistä Kuukkeli-kauppakeskusta keskukseksi, jonka ympärille on hiljalleen kasvanut kaikenlaista toimintaa.

”Palon jälkeen lähimpään kauppaan on noin 30 kilometriä matkaa, ei alueella ole muita kauppoja. Ja Kuukkeli oli paljon muutakin: siinä oli posti, Alko, hotelli ja vuokratoimintaa kuten maastopyörävuokrausta. Tämä on iso menetys”, Hoikka sanoo.

Kauppakeskuksen matkamuistomyymälässä oli kokonainen Souvareille omistettu osasto.

Lue lisää: Saariselän Kuukkeli-kauppakeskus palaa parhaillaan maan tasalle, mukana menevät myös Alko ja alueen ainoa ruokakauppa – ”Kaikki on tuhoutunut juuri kun lomakausi alkaa”

Souvarit-yhtyeen kevään ja syksyn keikat painottuvat Lapin tunturikeskuksiin. Koronavirus­pandemian vuoksi keikoissa on ollut katkoa. Maaliskuun alussa yhtyeen on tarkoitus soittaa ensimmäinen kevätkeikkansa Saariselällä sitten kevään 2020.

”Soitamme Tunturihotellissa eli Santa’s Hotel Tunturissa. Luotamme siihen, että Saariselän keikat kyllä järjestyvät.”

Hotelliin on Kuukkeli-kauppakeskuksesta vain noin 800 metriä matkaa. Maanantaina aamulla pelastuslaitos oli saanut rajattua palon rajattua kauppakeskukseen. Viereisestä majoitusliikkeestä evakuoitiin varhain maanantaiaamuna parisenkymmentä ihmistä. Palomestarin maanantaiaamuisen arvion mukaan lisäevakuoinneille ei näyttänyt olevan tarvetta.

Saariselän alue on yhtyeelle tärkeä paikka, sillä sieltä heidän suosionsa alkoi.

”Se on meidän kotitunturimme. Olemme tehneet siellä tuhansia keikkoja”, Hoikka tiivistää.

Vuonna 1978 perustettu yhtye on tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä Kuukkeli-kauppakeskuksen kanssa. Kauppias Antero Ylivaara on Hoikan hyvä ystävä.

”Antero ostaa keikkamme Gramofoni oy:ltä ja on tehnyt Tunturihotellin kanssa sopimuksen tilojen vuokraamisesta. Hän järjestää tanssit ja myy liput, hotelli vastaa ruoan ja alkoholin myynnistä”, Hoikka sanoo.

”Antero on souvareita. Hän on aina tukenut meitä ja uskonut bändiimme. Hän on välkky liikemies, sellainen kaveri joka ei lannistu vaan kehittää varmasti jotain, jotta asiakkaita saadaan palveltua.”