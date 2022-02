Wide ContentPlaceholder

Kotimaa | Tulipalot

Uutinen kauppa­keskus Kuukkelin palosta koskettaa Saariselällä: ”Tuli itkun väristys”

Kuukkelin kauppias Antero Ylävaara kertoo, että tuhoisan tulipalon jälkeen päällimmäisin tunne on suru. Uusi rakennus on kuitenkin jo mielessä: ”Täällä on ollut kauppa jo 40 vuotta. Tämä on kaupan paikka.”

