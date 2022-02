Metsähallitus sai tietää asiasta kalastajan omalla ilmoituksella.

Rääkkylässä Pohjois-Saimaalla on kuollut nuori saimaannorppa, tiedottaa Metsähallitus. Norppauros löydettiin viikonloppuna hukkuneena kalaverkkoon.

Metsähallitus sai tietää asiasta kalastajan omalla ilmoituksella. Talviverkko oli 5 metriä korkea, 60 metriä pitkä ja verkon solmuväli oli 60 millimetriä ja langanvahvuus 0,17 millimetriä.

Metsähallitus haki kuolleen norpan maanantaina ja lähetti sen pakastamattomana Ruokavirastoon ruumiinavaukseen ja tarkemmin tutkittavaksi.

Menehtynyt norppa painoi arviolta 25 kilogrammaa ja oli kuonosta hännänpäähän 90 senttimetriä pitkä.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin yli 420–430 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on noin 225 eläintä.