Lapissa metsästyksen rajoittaminen yleisen turvallisuuden nimissä koetaan ylimitoitettuna.

Kettujen jalkanarupyynnissä on tärkeää, että välineisiin ei asennettaessa tartu ihmisen hajua. Inarilaisen Marko Airolan mukaan kettu on viisas ja ovela eläin, joten saalista hän ei aina onnistu saamaan.

Inari

Lokakuussa 2020 viiden hengen seurue maastopyöräili Savukoskella Urho Kekkosen kansallispuistossa Vieriharjun autiotuvalta Korvatunturin suuntaan vievää retkeilyreittiä pitkin. Seurueen jäsenet liikkuivat eri tahtiin.

Samaan aikaan kokenut metsästäjä tarkkaili kansallispuistossa metsoa. Hän havaitsi metsolle sopimatonta liikettä ja päätti olla ampumatta. Ase laukesi kuitenkin vahingossa ja osui eteläsuomalaiseen 30-vuotiaaseen pyöräilijään. Tämä kuoli.

Kyseessä ei ole ainut samalla alueella sattunut metsästysonnettomuus. Inarissa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut 2000-luvulla kaksi, joista toinen tapahtui yksin metsällä olleelle henkilölle Lemmenjoen kansallispuistossa.

Lapin aluehallintovirasto (avi) päättikin tammikuussa rajoittaa metsästystä retkeilyalueilla ja kansallispuistoissa. Rajoitukset ovat voimassa viisi vuotta ja koskevat alueita Inarissa, Posiolla, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Sallassa.

Lapissa metsästyksen rajoittaminen valtion mailla yleisen turvallisuuden vuoksi koetaan ylimitoitettuna. Inarin kunnan mukaan kyse on kuntalaisten oikeuksien rajoittamisesta, jolla ei todellisuudessa estetä metsästysonnettomuuksia. Rajoituksista on valitettu myös hallinto-oikeuteen.

”Kyllähän päätös on liian radikaali yksittäiseen tapahtumaan nähden”, toteaa Inarin riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Huhtamella.

Inarin riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Huhtamellan mukaan yhdistys harkitsee vakavasti valituksen tekemistä Lapin aluehallintoviraston päätöksestä rajoittaa viideksi vuodeksi metsästystä valtion mailla.

Inarilainen metsästäjä, Lapin rajavartiostossa työskentelevä Marko Airola ihmettelee avin päätöksen perusteita ja epäilee, että päätös on syntynyt painostuksen seurauksena.

”Itse en tuolla rajoitusalueella metsästä, mutta muutaman sieltä tunnen. Ylimitoitettu voisi olla hyvä sanamuoto, koska lievempiä rajoituskeinoja ei ole edes kokeiltu. Todellinen peruste tälle päätökselle jää pimentoon.”

Airola metsästää monipuolisesti ympäri vuoden: yksin, porukoissa ja koiran kanssa. Alkutalvesta maaliskuun lopulle hän pyytää kettua ja pienpetoja loukuilla ja jalkanaruilla.

”Meillä etäisyydet ovat pitkät ja jalkanarut on koettava päivittäin. Poroerotuspaikkojen teurasjätemontut ovat tuottoisia, sillä yössä voin saada jopa kymmenen kettua.”

Nahkat hän myy eteenpäin, vaikka niiden arvo on olematon.

”Kettua ei tällä hetkellä osteta, mutta näädästä saa 22 euroa ja minkistä 4 euroa. Ei tätä rahan takia tee, vaan niiden poistaminen on myös riistanhoitotyötä”, Airola toteaa.

Kettujen metsästyksessä jokaisella metsästäjällä on omat konstinsa, vaikka kettu kulkeekin yleensä samoja jälkiä pitkin.

Pyöräilijän ampunut metsästäjä tuomittiin Lapin käräjäoikeudessa viime huhtikuussa vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen metsästysrikoksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Inarin riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Huhtamella kertoo pettyneensä toukokuussa Metsähallituksen kanssa käytyihin keskusteluihin, jotka käsittelivät rajoituksia. Hän on ollut Lapin alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2014 ja valtakunnallisen riistaneuvoston jäsen.

”Ehdotus rajoitusalueeksi oli alun perin noin 1 800 hehtaaria, ja nyt avin päätös koskeekin meillä noin 6 200 hehtaarin aluetta. Minusta tuntuu, että keskusteluilla ei ollut mitään merkitystä”, hän sanoo.

Paikallisten oikeudesta metsästykseen ja kalastukseen Urho Kekkosen kansallispuiston alueella Inarissa, Savukoskella ja Sodankylässä säädettiin kansallispuiston perustamisen aikaan vuosina 1982–83.

”Minusta tässä asetetaan matkailu vastakkain metsästyksen ja paikallisten oikeuksien kanssa ja samalla rikotaan UK-asetuksen sääntöjä”, Huhtamella sanoo.

Inarin riistanhoitoyhdistyksen (rhy) toiminnanohjaaja Pertti Vikeväkorva on syntyperäinen inarilainen ja tuntee alueen, sillä hän työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään Metsähallituksen metsurina. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomen suurin, sillä valtion maita on noin 1,3 miljoonaa hehtaaria ja yksityisten 200 000 hehtaaria.

”Tästä Koppelon alueelta pääsi suoraan metsälle, sillä maat kuuluivat 1970-luvulla isoille tiloille. Tontteja myytiin 1980-luvulla muualta tulleille, ja omistajavaihdosten myötä moni kielsi alueellaan metsästyksen.”

Metsähallitus myy nykyään valtion alueille paljon erilaisia metsästyslupia, joiden määrät perustuvat Luonnonvarakeskuksen arvioihin riistakannoista. Paikalliset ajetaan Vikeväkorvan mukaan ahtaalle, vaikka kansallispuistossa metsästäminen on edelleen vain paikallisten oikeus.

”2000-luvun alkuvuosina tehopyynti oli 300 hirveä vuodessa, ja huippuvuonna 2018 lupia oli jo 1 500–2 000, mutta kaatoja saatiin 600–800”, hän laskee ja toteaa, että joku teki todennäköisesti laskuvirheen.

Painetta on ollut myös metsästysaikojen yhtenäistämiseen, sillä Vikeväkorvan mukaan kanalintupyynnin Metsähallitus halusi aikaistaa alkamaan jo 10. syyskuuta, kuten muuallakin.

”Meillä metso voi olla vielä soitimella, kun etelämpänä jo haudotaan”, hän sanoo.

Hirvenpyynnissä syyskuun alussa alkavalle kaudelle on ruuhkaa, koska eteläisemmässä Suomessa jahdin saa aloittaa vasta lokakuussa. Metsästyskulttuurit maan eri osissa eroavat hänen mukaansa välineiltään ja tavoiltaan toisistaan, joten kun alueelle saapuu isoja vierasseurueita, ei yhteentörmäyksiltä ole vältytty.

”Rhy:llä on oltava tiedot metsästyksen johtajista ja kokonaiskuva pyytäjistä, mutta Metsähallitus myy myös päivälupia, ja heistä meillä ei ole mitään tietoa.”

Paikallisten talkoilla tekemään riistanhoitotyöhön on Vikeväkorvan mukaan vaikea löytää tekijöitä, sillä Metsähallitus kilpailee myöntämällä esimerkiksi riistakolmioiden laskennoista ilmaisia metsästyslupia. Muutos on tapahtunut 2010-luvulla, ja helmikuun alussa voimaan astuneet metsästysrajoitukset koetaan jatkumona tälle.

Airola muistuttaa, että ennen vuotta 2007 vieraspaikkakuntalainen sai alueelle ainoastaan riekkoluvan, mutta Metsähallituksen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan näin ei voi enää toimia.

”Tänne myydään erilaisia metsästyslupia, mutta minulle ei esimerkiksi pystytä osoittamaan paikkaa, missä pääsisin metsästämään valkohäntäpeuraa. Olemmeko muka yhdenvertaisia?”

Inarin kunta ei niele Metsähallituksen perusteluja yleisen turvallisuuden vaarantumisesta vaan toteaa Lapin aluehallintoviraston päätöksen olevan metsästyslain ja Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun lain ja asetuksen vastainen.

Avin päätöksestä hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa todetaan, että se perustuu virheellisiin ja riittämättömiin selvityksiin. Lievempiä keinoja ei ole käytetty, joten on epäilty, onko turvallisuusongelmaa edes olemassa.

Sodankyläläisistä noin puolet maksaa vuosittain riistanhoitomaksun, sillä eränkäynti on edelleen keskeinen osa paikallista kulttuuria ja metsästys osa sitä. Sodankylä valitti avin päätöksestä, sillä rajoitukset koetaan keinona heikentää paikallisten oikeuksia ja johtavan jatkossa metsästysrajoitusten laajenemiseen.