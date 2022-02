Poliisi on jo vuosien ajan toivonut mahdollisuutta tehdä kotietsintöjä salaa kohteilta. Pakkokeinolain uudistustarpeita pohtinut työryhmä näki hankkeen järkevänä, mutta vastuu mahdollisesta lainmuutoksesta on sisäministeriöllä.

Kotietsinnän kohteella on nykyisen lain mukaan oikeus olla läsnä etsinnällä. Poliisi haluaisi tehdä kotietsintöjä myös salaa.

Poliisi on vuosien ajan toivonut mahdollisuutta tehdä kotietsintöjä salassa kohdehenkilöltä. Hanke ei ole edennyt, mutta nyt oikeusministeriön työryhmä on antanut toiveelle taustatukea.

Pakkokeinolain uudistamista pohtinut työryhmä käsitteli salaisia kotietsintöjä mietinnössään ja näki, että sille voisi olla tarvetta. Pallo kuitenkin heitettiin sisäministeriölle, koska luontevin paikka säännökselle olisi poliisilaissa eikä pakkokeinolaissa.

Pakkokeinolaki koskee esitutkintaviranomaisten valtuuksia rikosten tutkinnassa ja selvittämisessä, mutta poliisilaissa säädetään salaisesta tiedonhankinnasta rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi.

Oikeusministeriön työryhmä katsoi, että salaiset kotietsinnät liittyisivät lähinnä rikosten torjuntaan. Poliisilain valmistelu on sisäministeriön vastuulla.

Työryhmän mietintö luovutettiin tammikuun lopussa.

Lue lisää: Oikeusministeriön työryhmä esittää viran­omaisille laajempia valtuuksia tele­kuunteluun

Oikeusministeriön mietinnön mukaan poliisilla on joissain tilanteissa tarve tehdä kotietsintä tai muu paikanetsintä ilman, että kohde saisi tietää siitä saman tien.

Nykyisin poliisi ei voi tehdä etsintää salaa. Kohdehenkilölle on lain mukaan varattava tilaisuus olla läsnä etsinnässä, jollei se viivästytä asiaa merkittävästi.

Tämä voi vesittää koko etsinnän tarkoituksen, mietinnössä todetaan.

”Esimerkiksi terrorististen ryhmien ja järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenten voidaan arvioida olevan koko ajan tietoisempia perinteisistä tiedonhankintakeinoista ja pyrkivän toimimaan siten, ettei tieto heidän toiminnastaan tulisi viranomaisten tietoon.”

Digitaalisesta kehityksestä huolimatta terrorististen ja muiden vakavien rikosten valmistelu edellyttää usein reaalimaailmassa tapahtuvia toimia. Siten kotietsinnässä voitaisiin löytää esimerkiksi luonnoksia ja suunnitelmia rikoksesta tai jopa rikoksen toteuttamiseksi tarvittavia aineita tai esineitä.

”Etsintä voi siten tuottaa tietoa, joka on välttämätöntä rikoksen estämiseksi tai sen selvittämiseksi.”

Salainen kotietsintä merkitsisi kuitenkin voimakasta puuttumista perustuslaissa turvattuun kotirauhan suojaan. Siksi työryhmä hahmotteli sen vastapainoksi erityisiä takeita.

Ensinnäkin työryhmä piti välttämättömänä, että salaista kotietsintää voitaisiin käyttää vain laissa erikseen luetelluissa erityisen vakavissa rikoksissa. Etsintä olisi lisäksi mahdollista vain, jos sillä voidaan olettaa olevan erityisen tärkeä merkitys rikoksen selvittämisessä.

Päätöstä kotietsinnästä ei myöskään tekisi poliisi yksin, vaan asiaan olisi saatava tuomioistuimen lupa. Tuomioistuin voisi tarvittaessa asettaa etsinnälle rajoituksia. Tavallisen kotietsinnän poliisi voi tehdä päällystötasoisen virkamiehen eli komisarion päätöksellä.

Lisäturvaa antaisi työryhmän mielestä myös se, että kohteen oikeutta valvoisi julkinen asiamies. Lisäksi voitaisiin edellyttää, että etsintä tallennettaisiin teknisellä laitteella, jotta myöhemmin voitaisiin selvittää, mitä on tapahtunut.

Tarkoitus olisi, että kohteelle ilmoitettaisiin kotietsinnästä myöhemmin, kun tiedonharkinnan tarkoitus on saavutettu. Työryhmä piti myös mahdollisena, että poikkeuksellisissa tapauksissa kohteelle ei lainkaan ilmoitettaisi kotietsinnästä.

Työryhmän mielestä salaista kotietsintää pitäisi tarkastella kokonaan erillisessä työryhmässä.

Tällä hetkellä sisäministeriössä ei ole suunnitelmia työryhmän perustamisesta, kertoo lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi sisäministeriön poliisiosastosta. Asiasta on kyllä keskusteltu.

Meriniemellä on valmisteltavana selvitys, joka koskee poliisilain muutostarpeita. Tehtävänä on valmistella erityisesti salaisia tiedonhankintakeinoja koskevat muutokset niin, että vastaavat pääosin oikeusministeriön ehdottamia muutoksia pakkokeinolakiin. Esitykset on tarkoitus viedä eduskuntaan samaan aikaan.

Poliisi- ja pakkokeinolaeissa säädetään osittain samoista valtuuksista, mutta niiden käyttötarkoitus on eri. Poliisilaki siis koskee rikosten estämistä ja paljastamista, pakkokeinolaki taas tilannetta, jossa esitutkinta on jo aloitettu.

Oikeusministeriön työryhmä siirsi sisäministeriön harkittavaksi myös toisen poliisin kaipaileman valtuuden eli mahdollisuuden reaaliaikaiseen biometriseen tunnistamiseen teknisen katselun tai suunnitelmallisen tarkkailun yhteydessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa kasvojen tunnistamista kuvavirrasta.

Sitä tarvittaisiin esimerkiksi rajanylityspaikoilla, kuten satamissa ja lentokentillä. Ne on tunnistettu liikkuvan rikollisuuden kipupisteiksi, työryhmä toteaa. Lisäksi kasvokuvavertailua haluttaisiin käyttää huumekätköjen läheisyydessä.

Rikolliset yrittävät karkottaa viranomaiset kannoiltaan vaikkapa vaihtelemalla vaatetustaan ja hiustyyliään.

”Ihmisen on kuitenkin vaikea muuttaa pysyvästi kasvojen biometriaa, jonka avulla hänet olisi edelleen mahdollista seuloa ja havaita kuvavirrasta.”

Tämäkin keino kuuluisi työryhmän mukaan pikemmin poliisilakiin kuin pakkokeinolakiin. Sisäministeriössä ei toistaiseksi ole myöskään tältä osin vireillä lainsäädäntöhanketta, kertoo Meriniemi.

Lue lisää: Poliisi haluaa tehdä salaisia kotietsintöjä