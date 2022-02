Ensitapaamisella morsian tarjosi leipomiaan pullia, ja sulhanen oli myyty mies. ”Taisin laittaa vähän rakkautta sinne pullataikinaan”, sanoo kuopiolainen Viivi Silventoinen.

”Vähän on jo kutkuttava olo, mutta sopivasti nämä pienet maadoittavat arkeen", sanoo ja naurahtaa Viivi Silventoinen, 38, puhelimessa tiistaiaamuna kotonaan Kuopion Neulamäessä.

Taustalta kuuluu vauvan yninää ja taaperon kirkasäänistä pulputusta.

Tiistai 22.2.2022 on Viivi Silventoisen ja Heikki Knaapin, 35, suuri päivä. He ovat yksi niistä sadoista pariskunnista, jotka vihitään avioliittoon palindromipäivämääränä eri puolilla Suomea.

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) mukaan tiistaista on tulossa jopa vuoden suosituin vihkipäivä. Viraston kaikki vihkiajat on varattu Helsingistä Kittilään ja ennakkovarausten perusteella vihille on astumassa yhteensä 386 paria.

Kuopion seurakuntayhtymän järjestämässä Hääyö-tapahtumassa vihitään yhteensä 38 pariskuntaa seurakuntayhtymän eri kirkoissa non stop -ajatuksella.

Viivi Silventoisella ja Heikki Knaapilla on takanaan useita vuosia yhdessä elettyä elämää.

Pariskunnalla on uusperhe, johon kuuluvat heidän yhteiset lapsensa Ellen, 2, ja viisikuukautinen Elmo, Silventoisen tytär Saimi, 12, sekä Knaapin tyttäret Erika, 7, ja Aino, 9, jotka asuvat perheessä joka toinen viikonloppu.

Tiistaina Silventoisen äiti on lastenhoitajana, kun pariskunta irrottautuu uusperheen arjesta Kuopion keskustaan. Ensin hotelliin, sitten naimisiin.

Heidän vihkivuoronsa on kello kello 22. Läsnä ovat pariskunnan kuusi ystävää ja Elmo-vauva.

”Olemme tähän ikään mennessä oppineet, että elämä saa olla omannäköistä. Hääasiassakin olemme tehneet niin kuin meistä itsestä tuntuu hyvälle”, Silventoinen sanoo.

Viivi Silventoisen ja Heikki Knaapin rakkaustarina alkoi syyskuussa 2017 Lappeenrannassa, jossa molemmat tuolloin asuivat.

Knaapi oli eronnut vuotta aiemmin. Silventoinen oli asunut kahdestaan tyttärensä kanssa jo useita vuosia. Pariskunta tutustui toisiinsa Happy Pancake -deittisivustolla.

”Tapasimme nopeasti, ja sitten se olikin menoa”, Silventoinen kertoo.

Tapaamispäivän aamuna Silventoinen oli leiponut pullaa. Hän kutsui Knaapin ensitreffeille kotiinsa, vaikka ei tuntunutkaan hyvältä tavata mielenkiintoiselta vaikuttavaa miestä ensimmäistä kertaa ”pullantuoksuisena Viivinä”. Ystävä kuitenkin totesi empivälle naiselle: mutta Viivi, sinähän olet sellainen.

”Ja kannatti olla oma itsensä. Sanotaan, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Taisin laittaa vähän rakkautta sinne pullataikinaan. Heikki jäi sille tielleen”, Silventoinen kertoo.

Heikki Knaapi sanoo tykkäävänsä paljon tuoreesta pullasta, mutta jo ensitapaamisella hän oli vaikuttunut treffikumppanistaan muutenkin kuin leipurina.

”Oikeastaan heti, kun Viivi avasi ensimmäisen kerran minulle oven, olin ihan lyöty. Rakastuin siihen lempeyteen. Lempeys ja rempseys ovat aina olleet ykkösasiat hänessä”, Knaapi kertoo.

Silventoinen lähti suhteeseen varovaisemmin, sillä hän oli jo vuosien ajan tottunut elämään yhden aikuisen taloudessa. Melko pian Knaapi kuitenkin vei hänen sydämensä.

”Minulla oli turvallinen olo hänen kanssaan aina. Oli tilanne mikä tahansa, minun ei tarvinnut miettiä, mitä tapahtuu. Ja niin on edelleen”, Viivi Silventoinen sanoo.

Vuoden seurustelun jälkeen pariskunta muutti yhteen, ja uusperhe ryhtyi opettelemaan yhteistä arkea. Silventoisesta ja Knaapista tuntui hyvältä, kun oli toinen aikuinen jakamassa arkea.

”Meidän suhteessa keskustelu on ollut aina hyvin tärkeää. Jos on vaikeita asioita, ne halutaan käydä läpi, etteivät ne jää kuormittamaan”, Knaapi sanoo.

Pariskunta kertoo olevansa keskenään erilaisia ihmisiä: toinen on spontaani ja nopea käänteissään, toinen harkitsee pidempään ja suunnittelee asioita.

”Siinä olemme samanlaisia, että molemmat haluamme uskoa hyvään ympärillämme. Yritämme ajatella asioita positiivisen kautta ja miettiä, miten saisimme asiat ratkaistua”, Knaapi sanoo.

Silventoinen on onnellinen siitä, että puoliso hyväksyy hänet kaikkine heikkouksineen. Suhteessa on tilaa niille huonoillekin hetkille, joista itsekään ei ole ylpeä.

”Tuntuu siltä, että vuosi vuodelta, päivä päivältä tai riita riidalta meillä löytyy enemmän ymmärrystä toista kohtaan”, Silventoinen sanoo.

”Perhe-elämässä me olemme tosi hyvä tiimi. Se on asia, jota ei voinut tietää ennen kuin elää yhteistä arkea. Olinhan minä nähnyt Heikkiä hänen omien lastensa isänä, mutta en voinut tietää, millaista se olisi, kun meillä on yhteisiä lapsia. Joka päivä olen täynnä kiitollisuutta siitä, miten me yhdessä näitä asioita hoidamme.”

Kesällä 2020 pariskunta muutti Kuopioon Knaapin opintojen perässä. Samana syksynä he kihlautuivat. Kihlapäiväksi valikoitui 10.10.2020. Jo silloin pariskunta tiesi haluavansa myös naimisiin.

Vauvan syntyminen viime syksynä toi kuitenkin uusperheen arkeen lisäkierroksia eikä häitä ehtinyt – saati jaksanut – edes ajatella.

”Syksyllä arki kahden pienen lapsen kanssa ei ollut ruusuista. Jouduimme syksyllä vielä kohtaamaan toisistamme isoja asioita, joita olemme käsitelleet”, Silventoinen sanoo.

Kun Kuopion seurakuntayhtymä tammikuussa ilmoitti Hääyö-tapahtumasta, se tuntui oikealta heille.

”Tämä on meidän kahden aikuisen juhlapäivä. Mukaan on tulossa muutama ystävä, mutta ihaninta on, että siinä on vieressä se oma rakas valittu”, Silventoinen sanoo.

Viivi Silventoisen ja Heikki Knaapin vihkimistä Kuopion Tuomiokirkossa tulee todistamaan myös kuusi pariskunnan ystävää.

22.2.2022 kello 22 Viivi Silventoinen ja Heikki Knaapi astelevat Kuopion Tuomiokirkon alttarille Marko Hakanpään Trumpettisävelmän tahdissa.

”Rankka syksy yhdisti meitä. Ja sekin yhdisti, että me molemmat halusimme kuitenkin katsoa eteenpäin”, Knaapi sanoo.

”Tänään, kun sanomme toisillemme tahdon, minä oikeasti haluan ja tahdon olla Viivin kanssa yhdessä. Sitä tahtoa ja halua on pitänyt punnita ja miettiä, mutta sille se tuntuu, että tahdon. Todellakin.”