Baltzarille vaaditaan vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä ihmiskaupasta. Hän on kiistänyt syytteet salaisessa oikeudenkäynnissä.

Helsingin käräjäoikeus antaa perjantaina kello 10 tuomionsa kulttuurineuvos, kirjailija Veijo Baltzariin kohdistetuista syytteistä.

Syyttäjä vaatii hänelle useiden vuosien vankeusrangaistuksia muun muassa kuudesta törkeästä ja yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Lisäksi syytteiden joukossa on kiskonnantapaisia työsyrjintöjä, raiskauksia ja lievempiä seksuaalirikoksia.

Syytteessä on Baltzarin lisäksi kaksi naista. Heille syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta avunannosta ihmiskaupparikoksiin.

Syytteet liittyvät laajasti tunnetun ja palkitun Baltzarin johtamaan teatteritoimintaan, jossa on vuosien aikana ollut mukana useita nuoria naisia.

Jutun syyttäjän Mikko Sipilän mukaan kyse on ollut lahkon tai kultin tapaisesta toiminnasta. Tapaus on täysin poikkeuksellinen, eikä sitä voi Sipilän mukaan verrata aikaisempiin ihmiskauppatapauksiin.

Baltzarin johtaman yhteisön sisällä on ollut syyttäjän näkemyksen mukaan oma talous ja käyttäytymissäännöt.

Puolustuksen mukaan Baltzar kiistää kaikki syytteet. Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikiven mukaan kyse on tulkintaeroista.

Yksi keskeisistä erimielisyyksistä liittyy Sarvikiven mukaan näkemykseen kulttimaisesta toiminnasta.

”On erimielisyys syyttäjän kanssa siitä, mikä on tämän teatteritoiminnan luonne. Meillä on erimielisyyttä myös siitä, mikä on mustalaiskulttuuriin liittyvä yhteisöllisen asumisen muoto.”

Jutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa suljetuin ovin joulukuussa 2020. Se oli tarkoitus käsitellä muutamassa kuukaudessa, mutta käsittely venyi juhannukseen asti.

Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa 2019 Baltzarin teatteritoiminnasta laajassa lehtijutussa ”Baltzarin kultti”. Se palkittiin sittemmin Suuri journalistipalkinto -gaalassa vuoden juttuna.

Jutussa muun muassa kerrottiin, että Baltzar on vuosien ajan houkutellut tyttöjä ja nuoria naisia teatteriyhteisöönsä. Osa heistä myös muutti Baltzarin luokse asumaan.

HS haastatteli juttuun 18:aa tyttöä tai nuorta naista, joilla oli ensi käden kokemusta Baltzarin toiminnasta. Baltzar itse kieltäytyi HS:n haastattelupyynnöstä.

