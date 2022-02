EU-maiden tulisi valmistelussa olevan lakipaketin mukaan varmistaa tavallisten metsälintujen runsaus.

EU:n komission valmisteleman asetusluonnoksen mukaan EU-maiden tulisi jatkossa varmistaa tavallisten metsälintujen runsaus. Mitä tämä Suomessa tarkoittaisi ja olisiko tavoite mahdollinen?

”On se mahdollinen, mutta tietysti se tarkoittaa metsänhoito­käytäntöjen muuttamista”, sanoo johtava tutkija Raimo Virkkala Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

”Ensin pitää saada lajien väheneminen pysähtymään. Esimerkiksi hömötiaisten populaatio voisi alkaa kasvaa parissakymmenessä vuodessa.”

Muutoksia pitäisi tehdä etenkin eteläisessä Suomessa, jossa suojelumetsien osuus on pohjoista pienempi ja suojelualueet eivät kytkeydy toisiinsa.

”Tosin etenkin pohjoisia lajeja uhkaa myös ilmastonmuutos. Ja kyllä Suomessa metsiä hakataan kaikkialla. Tähän asti resursseja on vain käytetty eikä ole ajateltu sen pidemmälle. Nyt kun selvästi voidaan osoittaa, että monien lajien tilanne heikkenee, voidaan toimia toisin. Suojelualueet hillitsevät ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia ja lajien taantumista.”

Komissio pyrkii saamaan ilmasto- ja luontohaitat asteittain kuriin vuoteen 2050 mennessä. HS sai luettavakseen vielä julkaisemattoman asetustekstin, joka tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Suomeenkin.

Asetusluonnoksen mukaan metsiin on saatava jatkuvasti paraneva suunta lahopuun, puuston ikärakenteen, puiden tiheyden, viherkäytävien, tavallisten metsälintulajien runsauden ja maaperän hiilivaraston osalta.

”Lahopuun määrän pitää lisääntyä, puuston ikärakenteen pitää monipuolistua, ja hömötiaiset pitää saada takaisin Suomen metsiin”, summasi Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho keskiviikkona.

Miksi linnusto köyhtyy?

Suomen linnuston köyhtyminen on kiihtynyt viime vuosina. Syken tuoreimman uhanalaisarvion mukaan vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 44, vuonna 2019 määrä oli jo 82.

Lintujärjestö Birdlife Suomen maaliskuisen raportin mukaan uhanalaistumiseen ovat johtaneet etenkin vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos.

Paikkalintujen väheneminen ei selity kuitenkaan pelkällä ilmastonmuutoksella, Virkkala sanoo.

”Esimerkiksi paikkalintu hömötiaisen taantuminen johtuu ihan meistä. Hömötiainen kärsii avohakkuista, metsien pirstoutumisesta hakkuiden seurauksena ja harvennushakkuista, se on osoitettu tutkimuksissa.”

Aiemmin Suomen runsaimpiin lajeihin kuulunut hömötiainen on taantunut 2000-luvulla taantunut erittäin uhanalaiseksi. Kanta vähenee vuodessa noin viisi prosenttia.

Hömötiaiset eivät löydä ravintoa nuorissa talousmetsissä ja niiden stressihormonitasot nousevat. Ne selviytyvät heikommin, kun ravinnonhakureissut pitenevät. Vastaavaa tutkimustietoa on puukiipijästä.

Töyhtötiaisen kanta Suomessa on taantumassa.

Puukiipijän voi tavata kuusivaltaisissa metsissä Etelä-Lapista etelään.

Metsälinnusto kärsii tehometsätaloudesta. Helmipöllöjen määrä taantuu, ja lajin on osoitettu kärsivän vanhojen metsien hakkuusta ja metsämaiseman pirstoutumisesta.

Helmipöllöä tavataan monenlaisissa metsissä lähes koko maassa.

Hakkuiden vaikutuksesta hyvä esimerkki on kuukkelin merkittävä väheneminen. Vielä 1990-luvulla lintuja oli eteläisessä Suomessa, nyt pieniä populaatioita on enää Suomenselällä ja Itä-Suomessa.

Kuukkeli viihtyy soisessa ja hidaskasvuisessa korpikuusikossa.

Monen yleisen metsälajin, kuten pyyn ja töyhtötiaisen, kanta on niin ikään taantumassa.

Metsäkanoihin kuuluva pyy on Suomessa vaarantunut.

Metsälintujen lisäksi vesilinnut vähenevät, kun lintuvedet kasvavat umpeen, rehevöityvät ja ruskettuvat. Vesistöihin kertyy orgaanista ainesta muun muassa ojituksen ja hakkuiden seurauksena. Suomessa muun muassa tukkasotka, punasotka, jouhisorsa sekä iso- ja tukkakoskelot ovat vähentyneet 2000-luvulla.

Peltolinnusto kärsii tehomaataloudesta. Lajeista 2000-luvulla räystäspääsky on erittäin uhanalainen ja haarapääsky vaarantunut. Pelloilla pesivä kuovi on silmälläpidettävä.

Uhanalainen laji on myös varpunen. Keskeisin syy lintujen vähenemiselle on ravinnon väheneminen, lisäksi erilaisia hypoteeseja sairauksista on esitetty.

”Varpusen vähenemiseen on vaikuttanut maatalouden kaventuminen: ennen oli karjataloutta ja sekaviljelyä, nyt viljellään enimmäkseen viljaa”, Virkkala sanoo.

Soiden linnut vähenevät ojitusten, turvetuotannon ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Pohjoiset lajit kärsivät erityisesti ilmastonmuutoksesta.

Muuttolintujenkin määrä Suomessa on vähentynyt. Ilmastonmuutokseen liittyy muun muassa 1990-luvulta alkanut pajulinnun, metsäkirvisen, punakylkirastaan ja järripeipon väheneminen. Peltosirkku on muuttunut äärimmäisen uhanalaiseksi.