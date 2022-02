Jo jonkin aikaa kallellaan ja uppoamaisillaan ollut laiva on köytetty rantaan kiinni.

Tampereella Ratinan suvannossa Ratinan rantatiellä on laiva uponneena pohjaan ja kallellaan. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että asia on siirretty laivan omistajan hoitoon.

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut tiistaipäivän aikana useita soittoja Ratinan suvannossa Ratinan rantatiellä uppoavasta laivasta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Heikki Havukainen kertoo, että laiva on ollut kallellaan ja uppoamaisillaan ”jo jonkin aikaa”. Pirkanmaan pelastuslaitos on jo aikaisemmin asettanut öljyntorjuntapuomit laivan läheisyyteen, jotta öljyt eivät leviä vesistöön. Lisäksi laiva on köytetty rantaan kiinni.

”Asia on tarkkailun alla, ja omistaja on tietoinen asiasta. Omistajan pitäisi hoitaa jälkitoiminta. Pelastuslaitos on ollut mukana alkutilanteessa ja tehnyt öljyntorjuntatoimet, mutta omaisuudesta huolehtiminen on omistajan vastuulla”, sanoo Havukainen.

Havukainen ei osannut kertoa, milloin öljyntorjunta on aloitettu, mutta tiistaiaamuna pelastuslaitos kävi edellisen kerran kohteessa.

”Hätäkeskuksesta sanottiin päivällä, että päivän aikana on tullut useita ilmoituksia laivasta, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin.”

Aamulehden toimittaja Sari Rautanen kertoo tiistaina kello 19.15 aikaan tapahtumapaikalta, että öljyn haju tuntuu voimakkaana laivan luona. Ulkona oli sen verran pimeää, että veden pinnasta öljyä ei voinut erottaa.

Rautasen mukaan laiva vaikutti olevan ”aika lailla yhtä vinossa” kuin se oli päivällä otetuissa kuvissa.

Hälytyskeskus on saanut ohikulkijoilta tiistaipäivän aikana useita soittoja Ratinan suvannossa uppoavasta laivasta.

Tältä uppoava laiva näytti tiistaina kello 19.15 aikaan.