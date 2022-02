EU on tekemässä luonnon ennallistamisesta pakollista ja sillä on MTK:n mukaan erittäin merkittäviä vaikutuksia Suomeen.

”Hämmennys on ollut isoin tunne”, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola EU:n komission suunnitelmista lisätä vaatimuksia metsien ja turvepeltojen ennallistamiseen.

Komissio valmistelee parhaillaan mittavaa lakipakettia, joka tekisi luonnon ennallistamisesta pakollista. Mikäli komissio saisi tahtonsa läpi, iso osa turvepelloista pitäisi siirtää pois viljelykäytöstä ja metsien hiilivarantoja parantaa muun muassa lisäämällä lahopuun määrää.

”Kun tämä luonnos pannaan kokonaisuuteen, jossa on EU:n biodiversiteettistrategia suojeluvelvoitteineen ja EU-taksonomia, se muodostuu niin mahdottomaksi, ettei sen kanssa tulla toimeen”, sanoo Mäki-Hakola.

Mäki-Hakolan mukaan asetusluonnoksessa on vaikeinta ymmärtää nimenomaan sitä, että siinä ennallistamisvelvoite ulotetaan kaikkiin metsiin.

Uudella esityksellään komissio aikoo MTK:n mielestä jatkaa maa- ja metsätalouden kurittamista. Ennallistamislainsäädännöllä olisi MTK:n mukaan erittäin merkittäviä vaikutuksia Suomen maa- ja metsätaloudelle

”Vaikutusarvioita on tehty asetusluonnoksen liitteissä, mutta niihin on ollut vaikea päästä kiinni, miten niitä on arvioitu. Kovasti toivoisimme niihin läpinäkyvyyttä”, sanoo Mäki-Hakola.

MTK:n mielestä komissio on tekemässä Suomesta ”pohjoista luontoreservaattia”.

MTK:n luonnehtii komission asetusluonnosta kovin sanankääntein. Sen mukaan kyse on suorastaan ”vallankaappauksesta”, johon Suomen hallituksen olisi puututtava.

”Aikooko Suomen hallitus todellakin hyväksyä komission vallankaappauksen? Asiaan on puututtava nopeasti ja painokkaasti. Suomi ei saa olla ajopuu, joka ajelehtii kohti Brysselistä keskusjohdettua liittovaltiota. Tällä menolla kansakunnalta ja varsinkin maaseudultamme viedään viimeisetkin elinvoiman rippeet”, arvioi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

Asetusluonnoksen mukaan vuoteen 2030 mennessä on ennallistettava 30 prosenttia sellaisista alueista, jotka eivät ole vielä saavuttaneet hyvää tilaa. Vuoteen 2040 mennessä olisi ennallistettava 60 prosenttia ennallistamista vaativista alueista.

Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho arvioi HS:lle, että pakollisen ennallistamisen piiriin tulee ensi vaiheessa miljoonasta kahteen miljoonaan hehtaaria alueita.

Mäki-Hakolan mukaan EU:n komission suurin haaste on nähdä, kuinka erilaisia metsät eri maissa ovat. Suomen, Belgian ja Kreikan metsät ovat erilaisia ja sisältävät erilaisia kasvillisuusvyöhykkeitä.

”Suomessa ennallistamisen tarpeet on tunnistettu ja tunnustettu jo pitkään. Kategorinen ylhäältä annettu malli ei vain toimi. Ei ole mahdollista tuoda tarkkoja ennallistamiskriteereitä, jotka pitäisi viedä kaikissa maissa käytäntöön”, Mäki-Hakola korostaa.

Suojelua ja ennallistamista edistetään MTK:n mukaan vapaaehtoisuuteen perustuen METSO- ja Helmi-ohjelmilla. Kansallista aktiivisuutta osoittaa MTK:n mukaan se, että Helmi-ohjelman kautta ennallistettiin viime vuonna noin 6 400 hehtaaria soita, MTK huomauttaa.

MTK arvelee, että komissiolle sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys eivät ole ympäristöllisen kestävyyden kanssa tasaveroisia. Myöskään omaisuudensuojan kunnioittaminen ei tunnu sen mukaan olevan tärkeä peruslähtökohta keinoja valittaessa.

”Teemme varmasti jatkossakin osamme luonnon turvaamiseksi, mutta toiminnan pitää olla maanomistajalähtöistä ja realistisissa rajoissa”, painottaa Mäki-Hakola.