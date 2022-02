Humanistinen ammatti­korkeakoulu järjestää kaikilla kampuksillaan suruliputuksen uhrien muistolle keskiviikkona.

Jyväskylän tiistaisessa liikenne­onnettomuudessa kuolleet ja loukkaantunut olivat kaikki Humanistisen ammatti­korkeakoulun opiskelijoita, kertoo Humak tiedotteessa. Heidän opiskelupaikkansa oli Humakin kulttuuri­tuottaja­koulutuksessa.

Onnettomuudessa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui yksi.

”He [kuolleet] olivat nuoria aikuisia, jotka asuivat Jyväskylässä”, sanoo Humakin rehtori Jukka Määttä.

Onnettomuuden osalliset opiskelivat alempaa ammatti­korkeakoulu­tutkintoa päiväopintoina Jyväskylän kampuksella. Humakissa voi opiskella kulttuuri­tuottaja­koulutuksen ylemmän tutkinnon.

Määtän mukaan opiskelijat olivat matkalla Jyväskylän suuntaan työelämä­tapaamiseen, joka oli opintoihin liittyvä tehtävä. Hän ei kommentoi kuolleiden ikää tai sukupuolta eikä sitä, olivatko he esimerkiksi kaveruksia.

Onnettomuus tapahtui Jyväskylässä valtatie 9:llä henkilöauton ja rekan nokkakolarissa.

Poliisi epäilee, että etelän suunnasta matkannut henkilöauto alkoi heittelehtiä tiellä ja törmäsi pohjoisen suunnasta tulleeseen rekkaan. Lisäksi kolmas ajoneuvo ajautui penkkaan kolaripaikkaa väistäessään.

Onnettomuuspaikalla tie oli poikki useita tunteja, ja autot käännytettiin Jämsän ja Jyväskylän suuntiin. Poliisi tutkii tapahtumia liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemansyyn tutkintana ja tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan tänään iltapäivällä.

Humak järjestää keskiviikkona kaikilla kampuksillaan suruliputuksen uhrien muistolle.

”Opiskelijat ovat syvästi järkyttyneitä tapahtuneesta”, Määttä sanoo.

”Kun kyse on nuorista aikuisista, onhan se koskettavaa koko yhteisölle.”

Määttä myös lähettää kuolleiden omaisille lämpimän osanoton ja voimia.

Koululla on järjestetty kriisiapua. Suruliputus järjestetään keskiviikkona, sillä vasta aamulla koulu sai poliisilta vahvistuksen siitä, että onnettomuuden uhrit ovat koulun opiskelijoita, Määttä kertoo. Sosiaalisessa mediassa tieto kiersi hänen mukaansa jo tätä aiemmin.

”Koska tieto levisi paikallisesti niin nopeasti, halusimme antaa faktatietoa.”

Humakissa opiskelijoita on noin 2 000 eri puolella Suomea. Heistä Jyväskylässä on noin 200. Koska opiskelijayhteisö on pieni, opiskelijat ja henkilökunta tuntevat toisensa hyvin, Määttä kuvailee.

Hän ei muista vastaavia, yhtä vakavia asioita koululla tapahtuneen.

Koronaepidemian aikana ammatti­korkeakouluissa on opiskeltu osin etänä. Humakissa oli syksyllä lähiopetusta, mutta omikronmuunnoksen myötä siirryttiin etäopintoihin.