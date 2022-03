Ihmisoikeusjuristi Johanna Suurpää oli auttamassa pakolaisia jo 1980-luvulla.

Suomi liittyi 1989 jäseneksi ihmisoikeuksia suojaavaan Euroopan neuvostoon.

Vaikea uskoa siitä olevan niin vähän aikaa, siinä määrin itsestäänselvinä laajoja ihmis- ja perusoikeuksia jo pidetään. Linjaa vielä vankensi EU-jäsenyys 1995.

1980-luvulla Suomeenkin ilmaantui uusi ammattinimike, ihmisoikeusjuristit. Helsinkiläinen oikeustieteen opiskelija Johanna Suurpää assosioitui tähän pieneen ryhmään, ja valmistuttuaan hänet pestattiin Pakolaisneuvonnan ensimmäiseksi lakimieheksi.

Mikä tempaisi etujoukkoihin?

”Teininä olin liittynyt Amnestyyn ja yliopistolla toimin etenkin kehitysmaaliikkeessä, ja ihmisoikeuksiahan nekin ajavat. Ratkaisevimmin minua suuntasi, että oikeustieteellisessä oli vireä porukka, joka esimerkiksi laati ’varjo-ulkomaalaislakia’ soveltumattomien tai puuttuvien normien tilalle”, ihmisoikeusjuristi, nykyinen oikeusministeriön osastopäällikkö Suurpää kertoo.

”Mentorini oli kansainvälisen oikeuden professori Matti Pellonpää, joka nimenomaan harjaannutti meitä keskeisiin uusiin näkökohtiin. Suomihan allekirjoitti myös ihmisoikeussopimuksen juuri 1988.”

Suurpään työ Pakolaisneuvonnan lakimiehenä sujui dramaattisissa merkeissä.

”Tilanne rämähti päälle siinä vuosikymmenen taitteessa, kun Somaliasta saapui lyhyessä hetkessä tuhansia pakolaisia. Piti osata jakaa oikeaa tietoa ja tukea hätääntyneitä ihmisiä.”

Vanhentuneen ulkomaalaislain vuoksi prosessit kestivät pitkään, ja ainoastaan suorasta karkotuspäätöksestä saattoi valittaa.

Suurpää opasti ja edusti järkyttäviä kokemuksia kantavia ihmisiä. Hänen työhönsä liittyi myös laajaa julkisuutta. Miten nuori juristi sopeutui ennakoimattomiin tilanteisiin?

”Kasvatin itselleni sellaisen professionaalikuoren, että kuulen miten tahansa raaoista kidutuksista tai raiskauksista, kaikkeen on asennoiduttava työtehtävänä.”

Vaikka Suurpää vaihtoi varhain virkauralle, ihmisoikeuskysymykset ovat tavalla tai toisella seuranneet mukana kaiken aikaa.

Miten nykyistä ihmisoikeuslinjaamme voi luonnehtia verrattuna aikaan kolme vuosikymmentä sitten?

”Ero on ihan valtava. Näissä asioissa on päästy merkittävästi eteenpäin, ja Suomen demokratia ja oikeusjärjestys kokonaisuutena saa korkeita pisteitä kaikissa vertailuissa.”

”Jos ulkomaalaislakia vuoden 2015 pakolaisaallon myötä kiristettiinkin, on sitä sittemmin taas laajennettu.”

Suurpää ei tohdi konkreettisesti neuvoa päättäjiä, miten Ukrainan sodasta pakenevia ihmisiä tehokkaimmin autettaisiin.

”Keskeistä on se vahva solidaarisuus, joka on äkkiä herännyt koko Euroopan mitassa. Ja Suomessakin on jo parempi valmius ja tieto siitä, mitä sodan jaloista saapuvat ihmiset tarvitsevat.”

On pelättävissä, että peräti neljä miljoonaa ukrainalaista voi joutua jättämään kotinsa. Maailmansodan jälkeen se olisi mittavin pakolaiskriisi Euroopassa.

Vakaalle ihmisoikeuspolitiikalle Suurpää nimeää kolme pilaria: on kansainvälisen oikeuden ja perustuslain suoma perusta, on solmitut ihmisoikeussopimukset – ja johdonmukaisuus noudattaa niitä.

”Konflikteissa voi ilmetä vakavia lipsumisia ja ihmisoikeudet ovat muulloinkin vaarassa joutua politiikan hampaisiin, mutta suhtaudun yleisellä tasolla luottavaisesti.”

”Tässä hirveässä tilanteessa on nähtävissä aivan uudenlaista solidaarisuutta kärsiviä kanssaihmisiä kohtaan.”