Onnettomuuden vaikutukset liikenteeseen kestävät arviolta tunnista kolmeen.

Lahdentiellä eli tiellä 12 Kangasalla on sattunut kahden ajoneuvon välinen onnettomuus.

Sisä-Suomen poliisin mukaan osallisina ovat olleet kuorma-auto ja henkilöauto. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi aiemmin, että Lahdentiellä olisi sattunut rekan ja henkilöauton nokkakolari.

Mahdollisista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi kuvailee onnettomuutta vakavaksi.

Onnettomuus sattui pelastuslaitoksen mukaan noin 1,5 kilometriä Kangasalantien rampista Kangasalan suuntaan.

Liikenne Lahdentiellä on suljettu kokonaan Lentolan ja Rantakoiviston liittymien väliltä. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä ja käytössä on kiertotie. Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan liikenne ohjataan kulkemaan Kangasalantien kautta.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 12.03. Tieliikennekeskus arvioi pian hälytyksen tultua, että tie pysyy suljettuna 1–3 tuntia.

Lahdentiellä Kangasalla tapahtui keskiviikkona 23. helmikuuta henkilöauton ja rekan nokkakolari. Nokkakolari ruuhkautti liikennettä Suoraman rampilla tiistaina iltapäivällä.

