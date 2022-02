Viranomaiset laskivat, että Thaimaan koronatartunnoista suurin osa on maan sisäisiä.

Bangkok, Thaimaa

Thaimaan viranomaiset tekivät keskiviikkona pikapäätöksen löysätä merkittävästi maahantulorajoituksia maaliskuun alussa. Päätös tuli nopeasti, sillä nykyiset säädökset ovat olleet voimassa helmikuun alusta asti. Muutos koskee syksyllä käyttöön otettua test and go -maahantulojärjestelmää.

Merkittävin muutos on se, että toisesta pakollisesta hotellivarauksesta PCR-testeineen luovutaan. Vielä tällä hetkellä turistin on varattava hotellimajoitus ja siihen kuuluva testi ensimmäiseksi ja viidenneksi päiväksi. Hotellimajoitusten on oltava SHA extra plus -sertifioidussa hotellissa, ja testit otetaan hotellin kumppanisairaalassa.

Maaliskuusta lähtien tämä hotelli- ja testipaketti vaaditaan vain tulopäivältä. Testitulosta on odotettava hotellissa. Jos se on negatiivinen, turisti pääsee jatkamaan matkaansa vapaasti heti tuloksen tultua, mikäli ei halua jäädä yöksi jo maksettuun hotelliin. Monille tulos on tullut muutamassa tunnissa.

Uusitun järjestelmän säännöillä turistin pitää tehdä toinen testi itse viidentenä päivänä. Ensimmäisen testin yhteydessä hänelle annetaan toista sitä varten perustestauspaketti.

Sen testituloksen matkailija syöttää itse Mor Chana -sovellukseen, joka jokaisen on asennettava älypuhelimeen viimeistään maahan tullessa.

Säännöistä ilmoitti keskiviikkona Thaimaan covid-19-seurantaviraston CCSA:n edustaja, lääkäri Taweesilp Visanuyothin keskusteltuaan kollegoidensa kanssa asiasta pääministeri Prayut Chan-o-chanin kanssa.

Yhden yön ja testin järjestelmää kokeiltiin hetken aikaa viime syksynä, mutta omikron-variantista pelästynyt Thaimaan hallinto lopetti sen ennen joulua.

Taweesip totesi, että koronavirus leviää nyt enemmän paikallisina kuin ulkomailta tulevina tartuntoina.

Uuden järjestelmän mukaista maahantulolupaa voi hakea maaliskuun alusta eli ensi tiistaista lähtien. Sen puitteissa maahan voi tulla aikaisintaan 7. maaliskuuta, sillä käsittelyajaksi on määritelty viikko.

Jo myönnetyillä maahantuloluvilla menetellään vanhojen sääntöjen mukaisesti.

Toinen muutos sääntöihin on vakuutusvaatimus. Kun Thaimaa alkoi viime vuonna availla rajojaan, maahantulijalta vaadittiin vakuutustodistus, jossa todetaan vakuutuksen kattavan koronahoidot 100 000 Yhdysvaltain dollariin asti. Myöhemmin vaadittua korvaussummaa laskettiin 50 000 dollariin, ja nyt se on 20 000 dollaria.

Tämä muutos ei ole niin merkittävä kuin testaushelpotus, sillä esimerkiksi suomalaiset vakuutusyhtiöt korvaavat automaattisesti koronavirushoidon ilman ylärajaa. Vakuutusyhtiöltä kannattaa kuitenkin pyytää erikseen todistus korvaussummasta, jottei maahantulo tyssää tähän muotoseikkaan.

Thaimaahan tuloa varten on yhä anottava netissä maahantulolupa, joka on syksyllä käyttöön otettu Thailand Pass. Sitä varten on edelleen oltava rokotustodistus, lentoliput ja etukäteen varattu majoituspaketti testeineen.

Lisäksi matkailijalla vanhaan tapaan on oltava negatiivinen tulos lähtömaassa tehdystä RT-PCR-testistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen lennon lähtöä. Muuten ei ole asiaa edes lentokoneeseen.

Tässä test and go -järjestelmässä ensimmäisen majoituksen on oltava korkeintaan viiden tunnin automatkan päässä lentokentästä, jonka kautta maahan saapuu. Esimerkiksi Bangkokiin lentävien ihmisten on majoituttava Bangkokin, Hua Hinin tai Pattayan seudulla.

Jos haluaa suoraan paratiisisaarille, toinen vaihtoehto tulla maahan on syksyllä perustettu sandbox-järjestelmä eli ”hiekkalaatikko”, joka on voimassa Phuketissa ja Ko Samuilla. Hiekkalaatikossa turisti varaa karanteenihotellin viikoksi, mutta saa päivisin liikkua sen ulkopuolella tietyn alueen sisällä.

Sekä ”test and go”- että ”sandbox" -järjestelmien kautta maahan tulevilta vaaditaan täysi rokotesarja eli käytännössä vähintään kaksi rokotetta. Rokottamattomat voivat tulla maahan kymmenen päivän hotellihuonekaranteenin kautta.

Thailand Pass -vaaditaan kaikilta maahntulijoilta järjestelmästä riippumatta.

Maahantulosäädökset Thaimaassa ovat monille monimutkaisia. Kymmenet jolleivät sadat ihmiset ovat etsineet apua Facebookin Thaimaa-aiheisista ryhmistä, joissa informaatio on välillä värikästä.

Jotkut järjestelmään perehtyneet suomalaiset ovat neuvoneet muita somessa. Phuketissa ja muualla Thaimaassa paljon oleillut Henry Nenonen perusti YouTube -kanavan tammikuussa maahan tullessaan. Videoissaan hän on yrittänyt yksinkertaisesti kertoa ihmisille, miten maahan tullaan.

”Tuntuu sosiaalisessa mediassa, että varsinkin vanhemmilla ihmisillä on epätietoisuutta, että miten tänne Thaimaahan pääsee. Olen yrittänyt voimassa olevista maahantulomalleista tehdä videot YouTubeen, luotettavista lähteistä. Toivon, että ihmisille on niistä edes vähän apua”, Nenonen sanoo.

Opastusvideoilla on ollut jo tuhansia katsojia. Ensimmäinen video kertoi siitä, miten Thaimaahan tullaan, vaihe vaiheelta.

Nenonen sanoo yhden syyn videoiden tekoon olevan harmistus siitä, että jotkut perivät rahaa vähemmän tietävien ihmisten neuvomisesta. Hän sanoo, että hänen kanavansa ei ole kaupallinen.

”Totta kai itsekin tykkään täällä Thaimaassa olla ja siksi kertoa maasta. Nyt yritän motivoida ihmisiä matkustamaan ja muistuttaa, että elämä jatkuu.”

Keskiviikkona tiedotetun uudistuksen Nenonen otti vastaan ilolla.

”Onhan se ikävää, jos lomaa on viikko tai kaksi ja siitä pitää kaksi päivää olla testissä ja hotellissa. Ja kyllä se toinen hotellivaraus testeineen maksaakin aika paljon vaikkapa nelihenkiseltä perheeltä.”

Toinen PCR-testi hotellivarauksineen on voinut maksaa perheelle satoja euroja lisää. Nyt se ylimääräinen kustannus poistuu.