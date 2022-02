Ukrainassa on enää yksi Suomen ulkoministeriön edustaja – 80 suomalaista on tehnyt matkustus­ilmoituksen Ukrainaan, kehotetaan poistumaan välittömästi maasta

Venäjä aloitti torstaina aamuviiden aikaan koko maailman odottaman hyökkäyksen Ukrainaan. Matkustusilmoituksen maahan oli torstaiaamun tietojen mukaan tehnyt tasan 80 ihmistä.

Ulkoministeriön Ukrainaan lähetetyistä virkamiehistä kaikki paitsi Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Laine ovat siirtyneet Ukrainasta Puolaan, kertoo ulkoministeriön valmiuspäällikkö Pasi Tuominen. Samoin paikalta palkatut Suomen kansalaiset ovat poistuneet maasta.

Päivi Laine

”He ovat siirtyneet Lvivistä eteenpäin Puolan puolelle. Juuri nyt en pysty sanomaan tämän tarkemmin, missä he ovat ja milloin he ovat siirtyneet, mutta Ukrainassa he eivät ole”, Tuominen kertoi torstaina hieman ennen aamukahdeksaa.

Tiistaina ulkoministeriö päätti turvallisuustilanteesta tehdyn kokonaisarvion perusteella, että Kiovan suurlähetystön lähetetyt virkamiehet siirtyvät väliaikaisesti Kiovasta Lviviin.

Virkamiehiä oli Kiovassa yhteensä neljä mukaan lukien suurlähettiläs, muut olivat poistuneet lentäen Helsinkiin jo viime viikolla.

Venäjä aloitti torstaina aamuviiden aikaan koko maailman odottaman hyökkäyksen Ukrainaan. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti tv-puheessa ”erityisten sotilastoimien” aloittamisesta Donbasin alueella Itä-Ukrainassa. Maassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä ympäri Ukrainaa pääkaupunki Kiovaa myöten.

Aamun tietojen mukaan 80 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Ukrainaan. Koska tilanne Ukrainassa on muuttunut huomattavasti vakavammaksi, ilmoitusten määrä oletettavasti nousee, Tuominen sanoo. Ilmoituksia voi tulla arviolta kymmeniä.

”Näin on usein kriisien myötä tapahtunut.”

Hän viittaa kriisitilanteisiin, joissa tilanne muuttuu vakavammaksi ja suositellaan poistumaan maasta. Näin tapahtui muun muassa viime vuonna Afganistanissa.

”Ilmoituksia kun ei ole pakollista tehdä, kynnys ilmoituksen tekemiselle voi olla jollekulle suuri.”

Tilanteen kriisiytyessä ihmiset tekevät ilmoituksen usein sillä taustaoletuksella, että ulkoministeriö voi auttaa maasta poistumisessa.

Ulkoministeriö kehottaa Ukrainassa olevia poistumaan maasta välittömästi.

Ministeriö on antamassa torstain aikana matkustusilmoituksen tehneille lisäohjeistuksia maasta poistumisesta. Tuominen ei kommentoinut tarkkaa ohjeistuksen sisältöä varhain torstaiaamuna.

”Keskeinen viesti on se, että lentoliikenne ei kulje. Lentämällä maasta ei pääse pois”, hän sanoo.

Ukrainasta tulisi siis poistua maateitse.

”Jokaiselle on päivän selvää, että emme voi ohjeistaa poistumaan Venäjän tai Valko-Venäjän suuntaan emmekä separatistialueiden suuntaan. Eli ohjeistamme poistumaan niihin suuntiin, jotka jäljelle jäävät.”

Lisäksi Tuominen kehottaa maassa yhä olevia suomalaisia noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeistuksia.

”Kun käynnissä on hyökkäyssota, kannattaa olla paikoillaan eikä lähteä sodanuhan keskelle.”