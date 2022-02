Kim Holviala sai viisi ja puoli vuotta vankeutta. Korkeimman oikeuden mukaan hänen toimintansa mahdollisti hyvin laajamittaisen huumekaupan.

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Sipulikanavan ylläpitäjän viideksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen.

KKO:n ennakkopäätöksen mukaan 48-vuotias Kim Hjalmar Holviala syyllistyi törkeään huumerikokseen ylläpitämällä Tor-verkossa anonyymiä Sipulikanava-keskustelupalstaa. Kanavalla välitettiin huumeita, ja Holviala tiesi tästä.

Holviala mahdollisti toiminnallaan hyvin laajamittaisen huumekaupan, KKO katsoi.

KKO arvioi asiaa ankarammin kuin alemmat oikeusasteet. Sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeus että Helsingin hovioikeus olivat hylänneet syytteet törkeästä huumerikoksesta ja tuominneet miehen vain avunannosta siihen. Hovioikeudessa hän sai neljä vuotta vankeutta.

Holvialan ei edes väitetty itse osallistuneen huumekauppaan tai aineiden levittämiseen. Hän oli vain ylläpitänyt alustaa, jossa käytiin huumekauppaa.

Korkein oikeus kuitenkin korosti, että huumeiden välittämistä koskevien säännösten tarkoituksena on torjua laitonta huumekauppaa kaikissa muodoissaan.

Säännöksessä kuvattu välittäminen viittaa sekä huumeen konkreettiseen luovuttamiseen henkilöltä toiselle että toimia, joilla henkilöt saatetaan yhteen kaupankäymiseksi, KKO huomautti.

”Siten välittämiseen voi syyllistyä myös henkilö, joka ei pidä huumausainetta hallussaan tai käytä levitettävään huumausaine-erään kohdistuvaa määräysvaltaa.”

KKO painotti, että tunnusmerkistön täyttyminen ei myöskään edellytä, että tekijä toimisi yhdessä huumemyyjän ja ostajan kanssa. Olennaista on, kuinka keskeisiä välittäjän toimet ovat olleet huumeiden leviämisen kannalta.

Holviala perusti Sipulikanavan Tor-verkkoon vuonna 2014. Sen toriosasto kehittyi laajamittaiseksi huumeiden kauppapaikaksi, kuvailee KKO.

Olemassaolonsa aikana sinne välitettiin yli 1,8 miljoonaa viestiä. Toiminnan loppuvuosina viestit liittyivät pääosin huumekauppaan.

Holviala oli yleisellä tasolla tietoinen Sipulikanavan huumekaupasta, KKO totesi. Hän myös paranteli sivustoa käyttäjien toiveiden mukaisesti.

”Holvialan on selvitetty käyttäneen huomattavan paljon aikaa Sipulikanavan ylläpitotoimintaan.”

Sipulikanavan kautta myös toteutui huumekauppoja. KKO katsoi selvitetyksi, että kahden ja puolen vuoden aikana vuosina 2015–2017 sen kautta tehtiin ainakin 18 törkeää huumerikosta ja 12 huumerikosta.

Näissä rikoksissa välitettiin yhteensä yli neljä kiloa amfetamiinia, saman verran hasista ja marihuanaa sekä pienempiä määriä muita huumeita, kuten kokaiinia, metamfetamiinia ja ekstaasitabletteja.

Holviala ei ollut pitänyt yhteyttä kaupan osapuoliin. KKO kuitenkin katsoi, että Holvialan tietoisuus kaupankäynnistä riitti tuomioon.

”Sen lisäksi, että Holviala on sallinut ja hyväksynyt huumausaineita koskevan kaupankäynnin palvelimellaan, hän on aktiivisesti ohjeistanut kaupankäyntiä keskustelupalstalla sekä käyttänyt huomattavan määrän aikaa yksittäisiin ilmoituksiin kohdistuneisiin ylläpitotoimiin niin omasta aloitteestaan kuin käyttäjien pyynnöstä. Lisäksi hän on pyrkinyt erinäisin toimin parantamaan keskustelupalstan toimivuutta vastaamaan kasvaneen huumausainekaupan tarpeita.”

KKO:n mukaan kanavalla saadut kontaktit olivat välttämättömiä niissä huumekaupoissa. Siten Holvialan toiminta oli aivan keskeistä.

Holvialan on täytynyt ymmärtää ilmoitusten määrän voimakkaan kasvun ja aktiivisen ylläpitoroolinsa takia, että huomattava määrä kanavalle jätetyistä ilmoituksista johti kauppoihin.

”Siten Holvialan rikosoikeudellisen vastuun kannalta vaille merkitystä jää myös se, mistä yksittäisistä myynti-ilmoituksista Holviala on ollut tietoinen.”

KKO tyrmäsi Holvialan argumentin, että hänen toimintansa olisi ollut perustuslaissa suojattua sananvapauden käyttämistä. Sananvapaudesta ei seuraa, että hän saisi suojaa rikosoikeudelliselta vastuulta syyllistyessään huumerikokseen, KKO totesi.

Kanavan kautta välitettiin suuri määrä osittain erittäin vaarallista huumetta. Kokonaisuutena teko oli törkeä, koska Holviala oli edistänyt ja pyrkinyt edistämään koko Suomen alueella käytävää laajamittaista huumekauppaa.

Rangaistusta mitatessaan KKO otti huomioon sen, että Holviala ei käyttänyt määräysvaltaa huume-eriin eikä osallistunut aineiden käsittelyyn. Toisaalta laajamittaisen kaupan kautta huumeita saattoi päätyä myös alaikäisille.

Holviala ei tavoitellut merkittävää taloudellista hyötyä, ja tämä otettiin huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana.

”Kokonaisuutena arvioiden Holvialan menettely osoittaa suurta syyllisyyttä ja hänen tekoaan on pidettävä erityisesti sen kesto ja vaikutusten laajamittaisuus huomioon ottaen hyvin vahingollisena.”