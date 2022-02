Tulli aikoo arvioida, onko kauppapaikkojen ylläpitäjien toiminnasta syytä aloittaa uusia esitutkintoja.

Keskustelupalstojen ja nettisivustojen ylläpitäjät voivat joutua korkeimman oikeuden torstaisen Sipulikanava-ennakkopäätöksen myötä tähänastista herkemmin rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos niiden ylläpitämällä alustalla käydään huumeiden tai muiden tuotteiden laitonta kauppaa.

”Perehdymme huolellisesti korkeimman oikeuden ratkaisuun ja harkitsemme, onko syytä puuttua muidenkin sivustojen ja kauppapaikkojen toimintaan, jos niissä käydään laitonta kauppaa”, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Korkein oikeus tuomitsi torstaina Tor-verkossa toimineen Sipulikanava-keskustelupalstan ylläpitäjän Kim Hjalmar Holvialan törkeästä huumausainerikoksesta viideksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen.

Holviala ei itse osallistunut huumekauppaan tai aineiden levittämiseen, mutta hänen toimintansa sivuston ylläpitäjänä mahdollisti korkeimman oikeuden mukaan laajamittaisen huumekaupan.

Holviala tiesi palstalla käytävästä huumekaupasta mutta ei tehnyt suoraa yhteistyötä myyjien ja ostajien kanssa.

Korkein oikeus ei ole aiemmin arvioinut kauppapaikan ylläpitäjän vastuuta sen mahdollistamasta huumekaupasta. Ennakkoratkaisu ohjaa tuomioistuinten mahdollisia tulevia päätöksiä vastaavanlaisissa tapauksissa.

"Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella vaikuttaa siltä, että sivuston ylläpitäjä voi syyllistyä itse rikokseen, jos hän mahdollistaa laittoman kaupankäynnin ja tietää siitä, vaikka ei itse osallistuisi kaupankäyntiin”, Sinkkonen sanoo.

Tor-verkossa ei toimi tällä hetkellä yhtään Sipulikanavan kaltaista huumeiden suomalaista kauppapaikkaa, jonka välityksellä käytäisiin laajamittaista huumekauppaa.

Aiemmin huumekauppaa on käyty pimeässä verkossa Sipulikanavan lisäksi muun muassa Silkkitien, Torilaudan ja Sipulimarketin välityksellä. Niistä osan toiminnan on lopettanut Tulli, osa on lopettanut toimintansa mahdollisesti muista syistä.

Myös korkeimman oikeuden tuomitseman Holvialan tapauksen esitutkinnan suoritti Tulli.

”Tulli on ajanut toiminnallaan sivustojen ylläpitäjät ahtaalle”, Sinkkonen sanoo.

Korkeimman oikeuden torstainen ratkaisu voi vähentää entisestään mahdollisten uusien ylläpitäjien halukkuutta perustaa pimeään verkkoon huumeiden kauppapaikkoja.

Tulli aikoo arvioida, antaako korkeimman oikeuden ratkaisu aihetta puuttua ylläpitäjien toimintaan myös sellaisilla sivustoilla tai keskustelupalstoilla, joilla käydään muiden tuotteiden kuin huumausaineiden laitonta kauppaa.

Valvontajohtaja Sinkkonen ei halua määritellä tarkasti, minkä sivustojen tai kauppapaikkojen ylläpitäjien toiminta voisi joutua viranomaisten selvitettäväksi.

”On olemassa aika laajasti erinäköisiä paikkoja, joissa käydään laitonta kauppaa. Niitä ovat erilaiset sosiaalisen median palvelut mutta myös kauppapaikkasivustot”, Sinkkonen sanoo.

Esimerkiksi Facebookissa on ollut lukuisia ryhmiä, joissa suomalaiset ovat myyneet toisilleen nuuskaa. Nuuskan myynti on Suomessa laitonta.

