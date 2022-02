Kiovassa asuva Malin Ahlbeck perheineen oli varannut lomamatkan aikoja sitten Egyptiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan estää perheen palaamisen kotiinsa. Suuntana on Suomi.

Malin Ahlbeck (keskellä) sekä hänen lapsensa Tim But (vas.) ja Milan But Lvivin kaupungissa Ukrainassa vuonna 2021.

Suomalainen, Ukrainassa asuva Malin Ahlbeck lähti perheensä kanssa kodistaan Kiovasta lomamatkalle Egyptiin vain neljä päivää ennen Venäjän hyökkäämistä Ukrainaan. Nyt perhe ei voi palata kotiinsa sodan keskelle, vaan aikoo ostaa lentoliput Suomeen.

”En ikimaailmassa ajatellut, että hyökkäys tulee Kiovaan”, Ahlbeck sanoo.

Malin Ahlbeckin ja hänen suomalais-ukrainalaisen perheensä koti on Kiovassa. Hän muutti kaupunkiin 23 vuotta sitten.

Ahlbeckilla on ukrainalainen mies ja pariskunnalla on kaksi poikaa, jotka ovat Ahlbeckin tapaan Suomen kansalaisia. 18-vuotias poika suorittaa parhaillaan varusmiespalvelustaan Suomessa. 14-vuotias poika käy kansainvälistä koulua Kiovassa.

HS haastatteli Ahlbeckiä pari viikkoa sitten. Tuolloin Suomen ulkoministeriön kehotti kaikkia suomalaisia kehotetaan poistumaan Ukrainasta välittömästi. Tuolloin Ahlbeck tunsi pientä paniikkia.

Perhe pohti tilannetta. He päättivät toistaiseksi pysyä Kiovassa.

Perhe oli jo aikoja sitten varannut lomamatkan Egyptin Dahabiin. Lentokone nousi ilmaan viime sunnuntaina. Lomalle lähtivät mukaan Ahlbeckin miehen sisko ja veli sekä heidän perheitään. Torstaiaamuna Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

”Totta kai se on hyvä, että olemme nyt täällä turvassa yhdessä, mutta onhan tämä hirveää. Huoli Ukrainassa olevista sukulaisista on suuri”, Ahlbeck kertoo puhelimitse HS:lle.

”Yritämme ymmärtää tapahtunutta. Olemme kukin pari viime päivää lukeneet uutisia.”

Yksi Ukrainassa olevista sukulaisista on Ahlbeckin anoppi. Anoppi on tällä hetkellä suvun omistamassa talossa Kiovan ulkopuolella. Talolle on matkustanut viime päivien aikana myös muita sukulaisia.

"Ihan anopin kodin lähellä ammuttiin eilen alas venäläinen helikopteri. Tänään kuulimme, että yksi lähellä olevista silloista on räjäytetty ja yhteys Kiovaan vaikeutui. Kuulemma Ukraina räjäyttää siltoja, jotta Venäjän panssarivaunut eivät pääsisi Kiovaan”, Ahlbeck kertoo.

Anoppi on täyttänyt kaapit kuivamuonalla ja auton tankin bensalla. Anoppi ei aio lähteä minnekään. Hän ei halua paeta kodistaan. Eikä se olisi helppoakaan, sillä kaikki tiet Kiovasta länteen on tukossa.

”Toki kaikki voi muuttua ihan päivissä.”

Rajakaupunki Harkovassa asuvat Ahlbeckin kollegat ja ystävät saivat torstaina iltapäiväkolmelta kehotuksen mennä pommisuojaan. He olivat suojassa yön yli.

”Kiovassa kuulemme sireenit soivat ja iskuja on eri puolella kaupunkia. Monet ovat sielläkin pommisuojassa tai odottavat sisällä kodeissaan, monet ovat myös lähteneet pois.”

Kun perhe lähti lomalle, he eivät olleet varautuneet siihen, ettei kotiin ehkä enää pääse.

”Tietenkin jo silloin oli tiedossa kaikki amerikkalaisraportit siitä, että kohta venäläiset tulevat, mutta kyllä melkein kaikki Ukrainassa ajattelivat taistelujen syventyvän lähinnä Itä-Ukrainassa.”

Pieni aavistus tulevasta ehkä oli, koska Ahlbeck päätti viime hetkellä pakatessaan, että lienee hyvä ottaa työ- ja koulutietokoneet mukaan.

”Ajattelin, että jos tilanne Ukrainassa kiristyy, voimme mennä tästä vaikka viikoksi Suomeen.”

Paluulennon piti olla sunnuntaina. Nyt Ukrainan ilmatila on suljettu.

”Emme voi palata Ukrainaan. Meidän perheemme ostaa liput Suomeen, siellä vanhempi poikani suorittaa parhaillaan varusmiespalvelustaan. Kaikki sukulaiset ja ystävät Suomessa ovat sanoneet, että he kyllä auttavat, tulkaa tänne.”

Miehen sisarusten tilanne ei ole yhtä suoraviivainen. Miehen veljen perheestä puolet on Puolan Varsovassa, jonne he pakenivat Ukrainasta. Miehen sisko ei ollut vielä perjantaina lyönyt suunnitelmiaan lukkoon.

Kiovaan jäi koti ja kaikki tavarat ja autot. Tavaroiden jääminen ei kuitenkaan ole iso ongelma, Ahlbeck sanoo.

Malin Ahlbeck Lvivin kaupungissa Ukrainassa lastensa Milan Butin (vas.) ja Tim Butin kanssa vuonna 2021. Taustalla Ukrainan kansalliskirjailija Taras Shevchenkon patsas.

Vielä pari viikkoa sitten Ahlbeckin mies ajatteli, ettei hän lähtisi kotimaastaan pois vaikka Ahlbeck ja lapset lähtisivät Suomeen. Venäjän aggressiivinen torstainen hyökkäys muutti tilanteen.

”Mutta nyt emme tiedä, miten Ukrainaan edes pääsisi täältä takaisin.”

Epävarmuutta on niin paljon, että perhe keskittyy yhteen asiaan kerrallaan. Ensimmäisenä on se, miten perhe pääsee täältä turvallisesti Suomeen. Sitä, milloin Ukrainaan tai kotiin pääsee takaisin, ei Ahlbeck halua ajatella.

”Tämä voi olla nopeasti ohi tai voi mennä vuosikaudet. Kyllä sitä ajattelee, että mitä jos venäläiset tulevat ja ottavat kaiken haltuun, onhan meillä ollut Ukrainassa koko elämä. Jonain päivänä paluu voi olla mahdollinen.”