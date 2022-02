Sosiaalisessa mediassa pyörivä sotasisältö ei välttämättä alun perin ole Ukrainasta, mutta se saattaa järkyttää lapsia ja nuoria silti.

Ensimmäistä kertaa palveluun kirjautuvalle Tiktok tarjoaa heti aluksi mielenkiinnon kohteita, joista voi jatkossa nähdä videoita. Valitsen muun muassa ruoan, käsityöt, ajankohtaiset asiat, siivouksen ja eläimet.

Tästä huolimatta Tiktokin etusivu alkaa heti ensimmäisenä suoltaa Ukrainan kriisiin liittyviä videoita.

Ensimmäiset videot ovat suomalaisten poliitikkojen tuottamaa sisältöä ja meemivideoita Ukrainan kriisistä. Väliin näytetään myös vinkkivideo liesituulettimen pesuun ja klippi Leijonien kansanjuhlasta.

Tämän jälkeen sisältö alkaa muuttua synkäksi.

Useissa videoissa sotilaat hyvästelevät läheisiään ja hashtagiksi on merkitty Ukraina. On sekavia videoita, joissa ihmiset holtittomasti pakenevat kaduilla. Toisissa klipeissä taivaalta putoaa maahan räjähtäviä pommeja. Monien videoiden taustalla kuuluu hälytyssireenien ääniä ja itkeviä ihmisiä.

Tiktok on lasten ja nuorten suosima sosiaalisen median alusta, ja useat vanhemmat ovat huolestuneet sinne ilmestyneestä sotasisällöstä. Sosiaalisen median tutkijan Suvi Uskin mukaan ongelma ei enää ole se, kuinka laajalti videot ovat levinneet.

”Ongelma tässä on enemmänkin se, että suhtautuminen sosiaaliseen mediaan on ollut ehkä vähän huoletonta ja tällaisena hetkenä se nyt konkretisoituu.”

Videoiden alkuperästä tai niiden yhteydestä Ukrainan kriisiin ei ole takuuta, mutta sotakuvasto voi joka tapauksessa järkyttää lapsia. Sosiaalisessa mediassa kiertävä sisältö on huomattavasti sensuroimattomampaa kuin perinteisessä mediassa näytettävä sotakuvasto.

”Aikuisten mielikuvissa se sota näyttää samalle kuin uutisissa, mutta lapset näkevät hyvinkin raakaa materiaalia tuntemattomista lähteistä.”

”He ajattelevat, että materiaali on jotain sellaista, mitä he itse voivat kuvitella. Mutta jos he eivät ole sitä itse nähneet, niin kyllä jää aika kauas.”

Tiktokin ikäraja 13 vuotta, mutta tätäkin nuoremmat käyttävät sitä yleisesti. Uskin mukaan Tiktok alustana on todella helppokäyttöinen myös nuoremmille. Lisäksi alustan dynamiikka on rakennettu erittäin viihdyttäväksi.

Uskin mukaan lapset, jotka käyttävät Tiktokia, ovat varmasti jo törmänneet sotakuvastoon. Vaikka lapsi ei olisi Tiktokissa, tämän kaverit ovat voineet näyttää tai jakaa videoita sieltä.

”Nyt ei ole enää niin, että siihen jossain vaiheessa ensi viikolla törmää.”

Aikuisten kannattaa ottaa asia kotona puheeksi, sanoo Uski. Vanhempi voi esimerkiksi kysyä, onko lapsi nähnyt Ukrainan tilanteeseen liittyvää materiaalia. Lapsen kanssa kannattaa keskustella niistä tuntemuksista, joita se on herättänyt.

Sosiaalisessa mediassa nähdyt asiat voivat myös jäädä pitkäksi aikaa lapsen mieleen, vaikka videot kiitävät silmien ohi sekunneissa.

Lue lisää: Näin Ukrainan sodan aiheuttamiin pelkoihin kannattaa suhtautua, psykologi neuvoo

Uski sanoo, että tauko Tiktokista voi olla hyvä idea. Vastuu tästä on vanhemmilla.

”En ole ikinä aikaisemmin suositellut näin pontevalla tavalla siihen. Nyt olemme sellaisten asioiden äärellä, että sisältö alkaa olla niin hälyttävää, ettei kenenkään sovi katsoa ohi.”

Sisältö voi levitä myös muille sosiaalisen median alustoille, kuten Instagramiin, mutta toistaiseksi Tiktok on ongelmallisin.

”Ongelma Tiktokin kanssa on se, että sitä käyttävät suomalaiset lapset ja nuoret eniten näistä alustoista. Alustana Tiktok on niin nopeatempoinen, että raaka sisältö voi yllättää helposti kenet tahansa.”

Lue lisää: Etenkin Itä-Suomessa voi tulla jännitteitä – opettajat saivat ohjeistuksen, miten keskustella Ukrainan kriisistä kouluissa