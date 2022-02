Epäiltyjen määrä on edelleen noin kymmenen henkilöä. Poliisin tavoitteena on nyt selvittää, saavatko kasvihuoneyritykset oikeudetonta hyötyä kynnysrahoista.

Poliisi epäilee, että Närpiön epäillyssä ulkomaisen työvoiman kiskonta on laajaa ja uhreja paljon aiempaa tiedettyä enemmän. Kiskontaa on tapahtunut vietnamilaisyhteisössä.

Poliisilla on kaikki perusteet epäillä, että kynnysrahaa maksaneiden lukumäärä on kolminumeroinen, kertoo Pohjanmaan poliisilaitos tiedotteessa.

Ilmoittautuneiden uhrien määrä on tästä murto-osa.

Sanomalehti Hufvudstadsbladet kertoi tammikuun lopulla, että poliisi tutkii vietnamilaisten tuomista töihin muun muassa joihinkin närpiöläisiin kasvihuone­yrityksiin. Lehden mukaan välittäjän epäillään ottaneen 10 000–20 000 euroa jokaisesta Suomeen tuomastaan työntekijästä.

Poliisin tiedossa on, että kynnys­raha­järjestelmä on ollut olemassa vuosia. Siitä on aiheutunut monelle vietnamilaiselle kova rasite, poliisi muotoilee.

Helsingin poliisilaitos ja Pohjanmaan poliisilaitos ovat tutkineet epäilyjä törkeästä kiskonnasta, joiden vuoksi on ollut vangittuna yhteensä viisi henkilöä. Myös keskus­rikos­poliisi on mukana tutkinnassa. Poliisin tavoitteena on saada vuosia jatkunut epäilty kiskonta loppumaan.

Tunnistettujen epäiltyjen määrä on edelleen noin kymmenen henkilöä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Noin viikko sitten poliisi otti kiinni ”kourallisen epäiltyjä eri paikoista Närpiössä”. Tuolloin uhreja oli tiedossa kymmeniä. Pohjanmaan poliisilaitos vahvisti torstaina sähköpostitse, että sekä uhrien että epäiltyjen synnyinmaa on Vietnam.

Poliisi kertoo jatkavansa asian tutkimista. Tiedotteen mukaan ”poliisia myös kiinnostaa, liittyykö kokonaisuuteen kasvihuoneyrityksiä tai niiden liepeillä olevia tahoja”. Poliisin tavoitteena on muun muassa selvittää, saavatko kasvihuoneyritykset oikeudetonta hyötyä kynnysrahoista.

Kynnysrahajärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että henkilö maksaa perusteettomasti korkean rahasumman päästäkseen Suomeen.

Poliisi muistuttaa, että Suomessa kenenkään ulkomaalaisen ei tarvitse maksaa kynnysrahaa tai minkäänlaista lahjaa tänne töihin päästääkseen. Kynnysrahan periminen on laitonta.

Tiedotteessa poliisi vetoaa kasvihuoneyrittäjiin. Yrittäjät voivat poliisin mukaan ”omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi”.

Lisäksi poliisi kertoo laatineensa yhdessä muiden viranomaisten kanssa tiedotteen, jossa informoidaan tuesta ja avusta, jota hyväksikäytön uhrit voivat saada.