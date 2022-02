Käräjäoikeus hylkäsi Veijo Baltzarin kaikki syytteet.

Kulttuurineuvos, kirjailija Veijo Baltzar helpottui Helsingin käräjäoikeuden perjantaina antamasta vapauttavasta tuomiosta, kertoo hänen asianajajansa Jussi Sarvikivi.

”Hän oli tavattoman helpottunut käräjäoikeuden ratkaisusta, mutta tässä asiassa ei voi kuitenkaan puhua voittajista eikä häviäjistä”, Sarvikivi sanoo.

Sen sijaan syyttäjät pettyivät tuomioon ja valittavat todennäköisesti hovioikeuteen.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki Baltzarin ja kahden muun syytetyn syytteet.

Syyttäjät olivat vaatineet Baltzarille vähintään kymmenen vuoden vankeustuomiota muun muassa kuudesta törkeästä ja yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Lisäksi syytteiden joukossa oli kiskonnantapaisia työsyrjintöjä, raiskauksia ja lievempiä seksuaalirikoksia.

Lue lisää: ”On jäänyt näyttämättä, että kyse olisi ollut paha­maineisesta kultista” – Kaikki syytteet kirjailija Veijo Baltzaria vastaan hylättiin käräjäoikeudessa

”Näyttää siltä, että käräjäoikeus on huomioinut aika pitkälle puolustuksen näkökulmat esimerkiksi todistelun haasteellisuudesta. Syyttäjien näyttö perustui pitkälti henkilötodisteluun, jonka luotettavuuteen liittyi riskitekijöitä”, Sarvikivi sanoo.

Sarvikiven mukaan Baltzarilla ei ole luonnollisestikaan syytä valittaa vapauttavasta tuomiosta hovioikeuteen. Hän ei halua arvioida, tekevätkö syyttäjät tai asianomistajat niin.

”Baltzar olisi äärimmäisen iloinen, jos oikeusprosessi päättyisi tähän, mutta se jää nähtäväksi. Hän pyysi sanomaan, että tuomio on palauttanut hänen uskonsa oikeusjärjestelmään. Se on ollut välillä koetuksella.”

Oikeusprosessi kuitenkin jatkunee hovioikeudessa. Syyttäjät valittavat todennäköisesti käräjäoikeuden tuomiosta, kertoo erikoissyyttäjä Mikko Sipilä.

Sipilä oli hyvin pettynyt tuomioon.

”Lehteen ei voi laittaa kirosanoja”, hän luonnehti ensiajatuksiaan vapauttavasta tuomiosta.

Syyttäjät eivät ole ehtineet vielä perehtyä lähes 600-sivuiseen tuomioon kunnolla. Tuomio on julistettu tuomiolauselmaa ja perusteluista laadittua julkista selostetta lukuun ottamatta salaiseksi.

”Näyttää siltä, että käräjäoikeus on aika monessa kohtaa arvioinut väärin esitettyä näyttöä ja sen luotettavuutta. Tässä on ollut sana vastaan sana -tilanne. Yksi sanoo toista ja viisikymmentä muuta sanoo toista. Sitten on todettu, että jää järkevä epäilys syyllisyydestä”, Sipilä sanoo.