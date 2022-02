Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimistuneet, ja ne uhkaavat sekä vedensaantia ja ruoantuotantoa että ihmisten terveyttä, selviää kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n maanantaina julkaisemasta raportista.

Muutokset ovat väistämättömiä, eikä niiden hillitseminen enää riitä. Muutoksiin on IPCC:n mukaan sopeuduttava ja varauduttava, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten helleaallot, tulvat ja kuivuuskaudet, näkyvät jo kaikkialla. Jopa yli puolet maailman väestöstä ovat niille alttiita.

Ilmastokriisin seurauksiin keskittyvä raportti listaa 30 päävaikutusta, jotka ovat näköpiirissä. Ne kattavat käytännössä kaiken ekosysteemien muutoksista ilmastopakolaisuuteen ja metsäkadosta talousvaikutuksiin.

Isoja muutoksia ihmisten elämään aiheuttaa vesipula, joka vaikuttaa myös ruoantuotantoon ja kalatalouteen. Terveyshaitat lisääntyvät niin vesipulan kuin tulvien ja helleaaltojen seurauksena.

Väestökasvu voimistaa uhkatekijöitä, jotka raportin mukaan haittaavat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Vakava kuivuus koetteli Brasiliaa syksyllä 2014 ja uhkasi miljoonien ihmisten vesihuoltoa. Yhdeksän miljoonan asukkaan veden lähde, Cantareiran tekoallas oli alhaisimmalla tasollaan 45 vuoteen.

Kenian Taitavuoret keräävät pilvien sumusta vettä ja varastoivat sitä. Vettä haetaan puroista ja lähteistä. Kuva lokakuulta 2021.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas nostaa laajalta listalta veden ja vesipulan.

”Vesipula on suurin riski ihmiskunnan kannalta. Se uhkaa ruokaturvaa ja vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutoksen myötä entistä enemmän väkeä on alttiina vesipulalle”, Taalas sanoo.

Vesipulaan vaikuttavat sademäärien muutos ja haihdunnan lisääntyminen sekä jäätiköiden sulaminen muun muassa Himalajan ja Andien vuoristoissa.

Ruokaturvaan puolestaan vaikuttaa myös se, että 70 prosenttia maailman peltoalasta on raivattu lihantuotantoa ja rehun kasvatusta varten.

Pelloiksi raivataan kaiken aikaa myös Amatsonin sademetsiä, jotka olivat aikaisemmin merkittäviä ilmastonmuutosta hillitseviä hiilinieluja. Nyt ne ovat tutkijoiden mukaan muuttuneet hiilen lähteiksi, jotka kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä.

Kenian Taitavuoret keräävät pilvien sumusta vettä. Se varastoituu puroihin, josta Danstone Lezen, 8 (vas.) ja Calvin Lombi, 14 hakivat juomavettä lokakuussa 2021.

Vesipula vaikuttaa myös ruoan saatavuuteen ja aliravitsemukseen sekä voimistaa vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Terveysvaikutuksia aiheuttavat myös helleaallot. IPCC:n raportin mukaan niin lämpökuolemat kuin sydän- ja verisuonitautikuolemat kuin psyykkisetkin sairaudet ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen seurauksena.

WMO:n Taalaksen mukaan esimerkiksi vuoden 2003 helleaalto tappoi 75 000 ihmistä Keski-Euroopassa. Vuoden 2010 helteisiin kuoli 50 000 ihmistä Venäjällä, Suomessakin 500 enemmän kuin normaalisti heinäkuussa.

Äärimmäiset sääilmiöt ovat kaiken kaikkiaan voimistuneet.

WMO:n mukaan viimeisten 20 vuoden aikana kaksi miljardia ihmistä on kokenut suuren tuhoa aiheuttavan rankkasadetulva-aallon, 1,5 miljardia ihmistä kuivuuden ja 700 miljoonaa ihmistä trooppisen myrskyn.

”Ekosysteemien sopeutumiskyky on paikoin ylitetty”, Taalas sanoo.

Sääriskit kasvavat Taalaksen mukaan ainakin 2060-luvulle. Osaan voidaan vaikuttaa, mutta jäätiköiden osalta peli on jo menetetty.

”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut niin suureksi, että jäätiköiden sulaminen ei pysähdy tällä vuosisadalla, vaan se jatkuu satoja vuosia. Samalla merenpinta jatkaa nousuaan”, Taalas kertoo.

Lämpenemisen vauhti on kiihtynyt 2000-luvulla, ja maapallon lämpötila hipoo vuodesta toiseen uusia ennätyksiä. Keskilämpötila on nyt noin 1,1 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla vuosina 1850–1900.

Muutos tuntuu Suomessakin. Lämpeneminen on ollut jopa nopeampaa kuin muualla maapallolla, sillä arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan nähden.

Suomi on lämmennyt yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä lähtien. Tulevaisuudessa etenkin talvet muuttuvat leudommiksi ja sateisimmiksi.

Maailmanlaajuiset ilmastonmuutoksen mittarit kertovat, että muutos etenee vääjäämättä.

Valtameret ovat lämmenneet ennätystasolle, arktisen merijään alue Jäämerellä on sulanut ennätyspieneksi, ja jäätikötkin sulavat. Suurin osa ilmakehän lisälämmöstä on varastoitunut valtameriin, joiden pinta on noussut.

Lämpöennätyksiä rikottiin myös vuonna 2021. Esimerkiksi Sisiliassa saavutettiin uusi Euroopan ennätys, 48,8 astetta, ja Pohjois-Amerikassa Kanadan ennätys, 49,6 astetta.

Ilmastosopu on kuitenkin edennyt. Iso merkkipaalu on vuonna 2015 tehty Pariisin ilmastosopimus. Siinä maailman maat sopivat, että ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan alle kahteen asteeseen.

Lisäksi tavoitteena on saada rajattua maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tästä sovittiin myös Glasgow’n ilmastokokouksessa viime syksynä.

1,5 astetta on raja, jonka ylittäminen maapallon lämpenemisessä tuottaa tutkijoiden mukaan murheita.

”Ihmiskunnan kannalta 1,5 asteen polku on parempi kuin kaksi astetta, sillä haittavaikutukset ovat pienemmät”, Taalas sanoo.

Nykyisten päästövähennysten valossa maailma kulkee kohti noin 2,5 asteen lämpenemistä. Ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on jatkanut nousuaan ja kasvoi myös koronarajoitusten aikana viime vuonna.

Kyse on vauhdista, jolla muutosta hillitään. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen etenemisvauhti osoittaa, ettei päästövähennyksissä ole edetty riittävän nopeasti.

Taalas muistuttaa, että hiiliongelmasta 14 prosenttia johtuu metsien hävityksestä ja 86 prosenttia uusiutumattomasta fossiilisesta energiasta.

”Koko ongelma kilpistyy kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta luopumiseen”, Taalas sanoo.

Sopeutumisessa puolestaan sääpalvelut ovat tärkeitä, esimerkiksi myrsky- ja rankkasadevaroitukset sekä maatalous- ja vesipalvelut.

”Noin puolella maailman maista ei ole käytössä kunnollisia sääpalveluita”, Taalas toteaa.

