Onko Euroopassa alkanut uusi pakolaiskriisi? Ainakin sadantuhannen ukrainalaisen on raportoitu tähän mennessä jättäneen kotinsa Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Suuri joukko pakolaisia on suunnannut kohti Ukrainan ja Puolan rajaa.

”Pakolaiskriisin suhteen ollaan nyt odottavalla kannalla”, sanoo SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

”Näyttää siltä, että ihmisiä on lähtenyt jonkin verran liikkeelle, mutta lähtevätkö he isossa määrin ulos Ukrainasta, se nähdään lähipäivinä. Jonkin verran ihmisiä on jo tullut Puolan puolelle”, kertoo Korhonen.

Jos ihmiset päättävät lähteä Ukrainasta isossa määrin liikkeelle, Euroopassa on Korhosen mukaan käsillä pakolaiskriisi ja siitä voi tulla mittava.

”Ihmiset suuntaavat varmasti Puolaan ja lähi-Eurooppaan. Sitä, tapahtuuko näin, on tässä vaiheessa vaikea arvioida”, Korhonen sanoo.

Isoissa kriiseissä ja onnettomuuksissa on Korhosen mukaan välillä erittäin vaikea ennustaa, miten ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät.

”Kukaan ei lähde kotoaan kuin pakon edessä”, korostaa Korhonen. ”Ja jos se pakko tulee, se saattaa tulla isolle määrälle ihmisiä kerralla”, hän lisää.

Sodan todellisuudesta kertoo sekin, että kaikki eivät saa ylittää rajaa. Ukrainassa on julistettu yleinen liikekannallepano eli kaikki 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua maasta.

Tuleeko pakolaisia Suomeen?

”Se on varmasti täysin mahdollista, mutta ensisijaisesti tullaan varmasti menemään turvallisille lähialueille joko Ukrainan sisällä tai rajan läheisyydessä Puolassa, Liettuassa tai muualla”, Korhonen arvioi.

Vuonna 2015 Suomeen saapui pakolaiskriisin seurauksena ennätysmäärä lyhyen ajan sisällä, noin 32 500 turvapaikanhakijaa.

Tuolloin Suomessa oltiin monella tapaa valmistautumattomia tulijoiden suureen määrään.

”Jossain määrin nyt ollaan paremmin varautuneita kuin 2015 – ihan sen takia, että meillä on noista kokemuksista hyvä muistikuva. Myös viranomaiset ovat paremmin varautuneita”, kuvaa Korhonen.

SPR:llä oli jo ennen vuotta 2015 sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa hätämajoituksen järjestämisestä ja sillä perusteella se sitä kunnissa järjestikin.

Tällä hetkellä SPR kartoittaa paikkatilannettaan tulevaa hätämajoituksen tarvetta varten.

”Uskoisin, että olemme kohtuullisen hyvin varautuneita, mutta tulijoiden volyymistahan ei koskaan tiedä”, toteaa Korhonen.

Hän korostaa, että suurin osa pakolaisista on todennäköisesti Ukrainan sisäisiä sekä lähialueille suuntaavia. ”En jaksa uskoa, että Suomi olisi mikään pääkohde. Enemmänkin tänne päädytään tai hakeudutaan jossain määrin”, Korhonen ennakoi.

Sotaa pakoon lähteviä ihmisiä SPR on valmistautunut auttamaan sekä Ukrainan rajojen sisäpuolella että maan lähialueilla, kuten Puolassa ja Liettuassa.

Ukrainan sisällä toimii edelleen Ukrainan Punainen Risti sekä Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, joka on toiminut alueella vuodesta 2014 molemmilla puolilla rajaa.

”Se on suoraa sodan uhrien auttamista – sitä perustyötä eli suojaa, vettä, ruokaa ja terveydenhoitoa. Samalla se on muistuttamista siitä, että Geneven sopimus ja humanitaarinen oikeus ovat edelleen voimassa. Toivomme, että sotatoimet eivät kohdistu siviili-infraan tai sotaan osallistumattomiin siviileihin. Heitä pitäisi kaikkien osapuolten suojella ja se on Punaisen Ristin merkittävimpiä tehtäviä”, Korhonen kuvaa.

SPR on tarjonnut kansainväliselle Punaiselle Ristille omia ehdokkaitaan avustustyöhön, kuten viestintätukeen sekä logistiikan pääkoordinaattoriksi. Valinnoista päätetään Korhosen mukaan perjantain aikana. Lisäksi SPR:n katastrofirahastosta on jo myönnetty 100 000 euroa komitean tueksi.

”Kun alueella on aktiiviset taistelutoimet menossa ja luoti lentää ilmassa, Punaisen Ristin mahdollisuudet toimia ovat rajalliset. Kun toiminta rauhoittuu, tulee aika nopeastikin hetki toimia”, Korhonen muistuttaa.

Avustustyöhön liittyviä päätöksiä tehdään Korhosen mukaan lähituntien ja päivien aikana.

”Kansainvälinen liitto ei ole vielä julkaissut vetoomusta operaatiostaan. Kun selviää, onko Ukrainasta poistumassa paljon ihmisiä, he varmasti tekevät päätöksiä”, toteaa Korhonen.

Suomestakin avustustyöntekijöitä todennäköisesti alueelle lähtee. SPR:n logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa on klinikka lähtövalmiina sotatoimien lähialueelle.

Lisäksi lähtövalmiina on logistiikan erikoisyksikkö varusteineen ja henkilöstöineen.

SPR:llä on Suomessa 700 henkilöä koulutetussa henkilöstöreservissä. Suurin osa on päivätyössä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa olevaa sairaanhoitohenkilöstöä. He ovat valmiina ottamaan työstään vapaata avustustyötä varten.

Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä auttaakseen? Vuoden 2015 kriisissä vaate- ja tavaralahjoituksia kertyi suuria määriä. Kaivataanko niitä nyt?

Paras tapa auttaa tässä vaiheessa on Korhosen mukaan lahjoitus katastrofirahastoon.

”Tällä hetkellä, kun Suomeen ei ole tulijoita, tavaralahjoituksille ei ole tarvetta. Jos Suomeen tulee enemmän turvapaikanhakijoita, tarve riippuu paljon tulijoiden profiilista”, muistuttaa Korhonen.

Vuonna 2015-16 turvapaikanhakijoissa oli paljon nuoria miehiä Irakista ja Afganistanista.

”Lahjoituksina saatiin paljon esimerkiksi lastenvaunuja, joille ei ollut hirveästi käyttöä. Sen sijaan talvivarusteille käyttöä oli”, Korhonen kuvaa.

Ihmisillä pitää Korhosen mielestä olla mahdollisuus auttaa.

”Osa lahjoittaa mielellään rahaa, osa antaa vapaaehtoisaikaansa, osa antaa tavaraa. Auttamishalua tulee kunnioittaa ja kanavoida sitä parhain tavoin”, hän sanoo.