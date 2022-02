On kyse barbaarista, kun johtaja hoitaa entisen suurvallan itsetunto-ongelmia järjen sijasta tunteella, terapian sijasta tappamisella, kirjoittaa HS:n toimitus­päällikkö Laura Saarikoski.

Käsittämätön, irrationaalinen, epälooginen, seonnut. Näillä sanoilla on viime päivinä kuvailtu Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheita ja tekoja Ukrainassa.

Putin on muun muassa kutsunut Ukrainan johtoa uusnatseiksi ja narkomaaneiksi ja väittänyt, että Ukraina olisi syyllistynyt kansanmurhaan ja havittelisi ydinaseita.

Koko hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa ”irrationaaliselta”, kuten kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi sanoi HS:lle – hyökätä nyt tekaistuin syyttein naapurin kimppuun, sysätä oma maansa maailman hylkiöksi ja rankaista kansalaisiaan pakotteiden seurauksilla.

Irrationaaliselta Putin vaikuttaakin. Hänen toimintaansa ei kannatakaan arvioida järjen mittareilla, kuten olemme tottuneet tekemään.

Presidentti J. K. Paasikivi totesi, että Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus. Venäjän vastustajat eivät siis voi vedota lakiin, järkeen tai oikeuden­mukaisuuteen.

Mihin sitten?

Putinin puheissa on kyse nationalistisesta propagandasta, jonka päämäärä on saada aikaan tunteita. Osaan venäläisistä ne ilmeisesti toimivatkin. Hänen teoissaan taas on kyse puhtaasta voimasta: vahvin voittakoon, heikoin väistyköön.

Viime vuosikymmeninä me Euroopassa olemme eläneet illuusiossa, että tällainen vahvimman logiikka kuuluu jo sivistysmaissa menneisyyteen. Niin on uskottu ennenkin, kuten vuonna 1914.

Viime vuosina Euroopassa on opittu luottamaan kansainvälisiin siteisiin ja sopimuksiin. Niille Putin viittaa kintaalla.

” ”Meidänkin on 2020-luvulla oltava valmiita puolustautumaan tarvittaessa voimalla – ja menettämään henkemme.”

Hyökkäyksen seurauksena Eurooppa ja Suomi ovat nyt pakotettuja palaamaan peliin, josta kuvittelimme kasvaneemme maailmansodan kauhujen seurauksena ulos.

Joskus olemme jopa tunteneet ylemmyyttä amerikkalaisiin, jotka ovat olleet koko ajan valmiimpia tarttumaan aseisiin. Yhdysvaltain joukot ovat kuitenkin taanneet Euroopan rauhan toisen maailmansodan jälkeen, eivätkä he puolusta eurooppalaisia ilman eurooppalaisia.

Se tarkoittaa, että meidänkin on 2020-luvulla oltava valmiita puolustautumaan tarvittaessa voimalla – ja menettämään henkemme. Tämä on järkyttävä ajatus maassa, jossa on totuttu vuosikymmeniä rauhaan ja rationaalisuuteen.

Muutos on myös järkyttävän nopea. Ajatus suuresta sodasta Euroopassa kuulosti vielä viikko sitten barbaariselta.

Juuri barbaarista onkin kyse, kun johtaja hoitaa entisen suurvallan itsetunto-ongelmia järjen sijasta tunteella, terapian sijasta tappamisella.