Sunnuntaihin mennessä ukrainalaisten turvapaikkahakemuksia oli jätetty tänä vuonna 57, joista viimeisimmät 35 perjantaina ja yhdeksän lauantaina. Maahanmuuttovirastossa arvellaan, että hakijat ovat sellaisia, jotka ovat olleet Suomessa jo ennestään.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ja Suomessa asuvat ukrainalaiset odottavat sodasta turvaan pyrkivien ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvavan nopeasti tulevina päivinä ja viikkoina.

Migristä kerrottiin sunnuntaina, että tänä vuonna turvapaikkaa Suomesta oli sunnuntaihin mennessä hakenut 57 ukrainalaista, joista 35 oli jättänyt hakemuksensa perjantaina ja yhdeksän lauantaina.

”Suomen rajojen ylitse ei tietääksemme ole vielä tullut sellaisia uusia turvapaikanhakijoita, jotka olisivat jättäneet hakemuksen. Hakemuksia on tänä vuonna jätetty aiemmin ja aivan viime päivinä, mutta käsittääksemme heistä valtaosa on sellaisia, jotka ovat oleskelleet maassa jo ennestään”, vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Migristä sanoi sunnuntaina.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainasta oli paennut naapurimaihin noin 368 000 ihmistä sunnuntaihin mennessä.

Nuutisen mukaan hakemuksia on jätetty poliisilaitoksille eri puolilla Suomea. Niitä jätettiin jo aiemmin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aktivoinut myös maassa jo olleita.

”Voidaan olettaa, että turvapaikanhakijoiden määrät alkavat kasvaa jo lähipäivinä. Suuruusluokkaa on vaikea arvioida”, Nuutinen sanoi.

Hän muistuttaa, että muualla Euroopassa kuin Suomessa on runsaasti ukrainalaisia, joiden luokse uudet pakolaiset mahdollisesti ensisijaisesti pyrkivät. Suomessa olevien ukrainalaisten määrä on silti pieni suhteessa muuhun Eurooppaan.

Migri on Nuutisen mukaan aktivoitunut uuden tilanteen mukaisesti. Päivystys on ympärivuorokautista, ja vastaa­nottokeskukset on hälytetty nostamaan valmiustasoaan.

Keskuksia on tätä nykyä 27, joista 20 on aikuisten ja perheiden yksiköitä, ja seitsemän on alaikäisille tarkoitettuja yksikköjä. Paikkoja lisättiin perjantaina 1 000:sta 1 300:aan.

Nykytiedon mukaan Ukraina ei päästä taistelukykyisiä miehiä pois maasta. Esimerkiksi vuonna 2015 alkaneeseen pakolaiskriisiin nähden Ukrainan sotaa pakenevat erityisesti naiset ja lapset.

”He tuskin kävelevät läpi Euroopan niin kuin vuoden 2015 pakolaisista suuri osa teki. Varmaankin voisi olettaa heidän pyrkivän lähialueille Euroopassa, joissa maissa heillä on paljon tuttuja”, Nuutinen arvelee.

Hänen mukaansa tilanne on ainakin toistaiseksi sikäli erilainen kuin vuosina 2015–2016, että tulijoista tai täällä jo olijoista valtaosa on valmiiksi yksityismajoituksessa.

”Se vaikuttaa meidän operaatioon, mutta valppaana ollaan.”

Niin Migrissä kuin Suomessa asuvien ukrainalaisten keskuudessa hakemuksia vasta odotellaan. Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:ssä järjestäydytään paraikaa turvapaikanhakijoiden auttamiseen, yhdistyksen puheenjohtaja Vassili Goutsoul kertoi sunnuntaina.

Goutsoulin mukaan yhdistys on organisoinut rahallista ja muuta materiaalista apua Ukrainaan jo Krimin miehityksestä lähtien noin kahdeksan vuotta sitten. Nyt suoraa apua pyritään lisäämään muun muassa avaamalla maanantaina pankkitili raha-avustuksia varten.

”Pyrimme ensisijaisesti antamaan humanitaarista apua turvapaikanhakijoille sekä paikan päälle Ukrainaan”, Goutsoul kertoi.

”Olemme vuosien ajan lähettäneet rahaa, ruokaa ja tarvikkeita esimerkiksi Irpinissä sijaitsevaan sairaalaan Kiovan lähellä. Monet suomalaiset ovat tukeneet meitä lahjoittamalla rahaa ja tarvikkeita. Olemme siitä hyvin iloisia ja kiitollisia.”

Goutsoulin mukaan paikalliset ovat vieneet Suomesta lähetettyjä elintarvikkeita tai Suomesta lähetetyillä rahoilla ostettua ruokaa esimerkiksi irbiniläiseen sairaalaan viikoittain.

”Tuemme myös perheitä, joiden isä on kuollut sodassa, lapsia, vanhuksia ja sairaita.”

Goutsoul kertoo yhdistyksen nyt organisoituvan auttamaan erityisesti Suomeen pyrkiviä ja tänne tulevia Ukrainan pakolaisia.

”Otamme nyt turvapaikanhakijat asiaksemme. Etenemme askel askeleelta. Turvapaikanhakijat tarvitsevat varmasti rahaa ja muuta apua”, hän sanoi.

Goutsoul oli sunnuntaina juuri kuullut viiden hengen ryhmästä, joka pyrkii Puolan rajalta Suomeen. Syy tulla Suomeen on luonnollinen: turvapaikanhakijoilla on sukulaisia Suomessa.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu päivityksiä, joissa kerrotaan halusta auttaa turvapaikanhakijoita, kun he saapuvat Suomeen.

Monet ovat jo olleet yhteydessä pakolaisiin. Turvapaikanhakijat ovat ymmärrettävästi hyvin väsyneitä, ahdistuneita, stressaantuneita ja peloissaan sekä itsensä että Ukrainaan jääneiden läheistensä ja ystäviensä puolesta.

Goutsoul kertoi sunnuntaina iltapäivällä olevansa itsekin väsynyt. Syy väsymykseen on kuitenkin positiivinen, hän sanoi, sillä hänen puhelimensa on etenkin lauantaisen Mannerheiminaukion mielenosoituksen jälkeen soinut vilkkaasti.

”Monet ovat kysyneet, miten he voisivat auttaa.”