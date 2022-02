Suomi joutuu miettimään nyt metsiensä ja soidensa käyttöä sekä saamelaisten huomioimista. Uusi IPCC-raportti korostaa välittömiä toimia, myös Suomelta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr) mukaan Suomen on pidettävä entistäkin tiukemmin kiinni ilmastotavoitteistaan, sillä ilmastokriisi on jo täällä eikä jossain tulevaisuudessa.

IPCC:n viesti on äärimmäisen vakava, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) maanantaina julkistetusta ilmastoraportista.

”Tiedeyhteisön viesti on harvinaisen selkeä. Elämme tilanteessa, jossa ilmastonmuutos on aiheuttanut peruuttamattomia muutoksia. Ilmastokriisi on näkyy elämässämme jo nyt, ei vain joskus tulevaisuudessa”, Kari sanoo HS:lle.

Karin mukaan ilmastotavoitteita ei voi peruuttaa Ukrainan sodan takia vaan niistä on pidettävä entistäkin tiukemmin kiinni.

”Yksi kriisi ei katoa toisen kriisin takia”, Kari toteaa.

Muutoksen merkitys itse asiassa vain korostuu, mikä näkyy etenkin tarpeessa siirtyä pois fossiilienergiasta.

”Ukrainan kriisi kirkastaa entisestään tarvetta katkaista riippuvuus fossiilisesta tuontienergiasta. Merkittävä osa siitä on peräisin Venäjältä”, Kari sanoo.

Energiaomavaraisuudella Kari tarkoittaa tuulivoiman ja aurinkoenergian sekä energiatehokkuuden ja kestävien biopolttoaineiden edistämistä.

”Tämä on tärkeää, jotta Suomesta tulee fossiilivapaa hyvinvointivaltio ja hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tällä viikolla eduskunnalle annettava ilmastolaki velvoittaa myös tulevia hallituksia toimimaan”, Kari sanoo.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti kertoo hälyttävistä muutoksista, joita ei voi enää peruuttaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla, ja muutokset ovat olleet jopa nopeampia kuin tutkijat ovat tähän saakka arvioineet.

Toivoa kuitenkin on, mutta mukautuminen väistämättömiin muutoksiin on IPCC:n mukaan aloitettava välittömästi – myös Suomessa.

Raportti korostaa sopeutumistoimien merkitystä päästövähennysten rinnalla. Pohjoisilla alueilla on sopeuduttava etenkin muuttuviin ja sateisiin talviin sekä talvitulviin ja ylipäätään nopeasti vaihteleviin säihin. Ne vaikuttavat etenkin maatalouteen.

”Jos halutaan pitää planeetta elinkelpoisena, ei ole mitään mahdollisuutta peruuttaa ilmastotavoitteista. Ilmasto ei ole mikään erillinen saareke hallinnossa, vaan kaiken politiikan on oltava kestävää ja hiilineutraalia”, Kari painottaa.

”Suomessa avainasemassa ovat metsät, suot ja muut turvemaat sekä kokonaiset valuma-alueet mukaan lukien ekologiset käytävät”, sanoo raportin pääkirjoittaja, ilmastotutkija Tero Mustonen.

”Metsien lajiston monimuotoisuus sekä ikärakenteen monipuolistaminen ovat tärkeitä. samalla on taattava oikeudenmukaisuus. Sen toteutuminen edellyttää sosiaalista hyväksyntää. Tämä on oleellista, kun pyritään näin ison harppauksen käyttöön ottoon”, Mustonen sanoo.

Metsien lajiston monimuotoisuus sekä ikärakenteen monipuolistaminen ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Musturin metsässä Pirkanmaalla vanha mänty saa lahota kaikessa rauhassa.

Oikeudenmukaisuudella Mustonen tarkoittaa saamelaisia ja muita alkuperäiskansoja. Nyt julkistettu IPCC-raportti on ensimmäinen, joka ottaa huomioon alkuperäiskansojen tiedon ja kolonialismin taakan ilmastokriisissä.

”Suomessa saamelaiset ovat haavoittuvassa asemassa, koska kalottialue lämpenee nopeammin kuin muu maailma. Alkuperäiskansat on otettava huomioon muun muassa metsiä koskevassa päätöksenteossa. Se on iso askel eteenpäin”, Mustonen toteaa.

IPCC-raportin pääkirjoittaja Tero Mustonen etsii ratkaisuja myös konkreettisesti perustamassaan Lumimuutos-osuuskunnassa, joka pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja estämään luontokatoa muun muassa ennallistamalla soita ja metsiä. Linnunsuon ennallistamisalueen tukikohdasta käsin voi tarkkailla suon tilaa ja päästöjä.

Lue lisää: Ihmiskunnan kohtalon­kirjoitus on valmis ja pian se paljastetaan – Muikun­pyytäjä kirjoitti ilmasto­raporttiin vakavat sanat, jotka kohta ravistelevat kaikkia suomalaisia

IPCC:n mukaan jo nyt on todettu satoja paikallisia sukupuuttoja ja useat lajit ovat siirtyneet yhä pohjoisemmaksi. Lopulta niiltä loppuu elintila.

Myös suoraan ilmastonmuutokseen liittyviä sukupuuttoja on todennettu.

Suomessa on pohjoisena alueena mukauduttava sekä monien kotoperäisten lajien häviämiseen että lumipeitteen menettämiseen ja talvitulvien lisääntymiseen. Ne taas muuttavat koko alapuolista vesistöä, Mustonen muistuttaa.

Lue lisää: Poikkeuksellinen luonnonilmiö herätti päättäjät: Kerran sadassa vuodessa sattuva tulva uhkaa näitä Helsingin ja Espoon alueita