Ensimmäiset sotaa pakenevat ukrainalaiset saapuivat Suomeen viikon­loppuna, majoituksen tarve vastaanotto­keskuksissa on pysynyt pienenä

Ukrainan tilanne näkyy Suomen rajoilla viiveellä, ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja uskoo turvapaikkahakemusten määrän vielä nousevan.

Yli puoli miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta torstain jälkeen.

Suomeen saapui loppuviikon aikana 18 turvapaikkahakemuksen jättänyttä ukrainalaista, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migri) ylijohtaja Jari Kähkönen.

Kähkönen arvioi, että tulijoita on enemmän, mutta kaikki eivät ole jättäneet turvapaikkahakemusta. Kähkösen tietojen mukaan viikonlopun aikana ukrainalaisia tuli Suomeen sekä laivalla että Helsinki-Vantaan lentokentän kautta.

”Sen tiedän, että sunnuntaina on kahdeksan hakemusta jätetty Helsinki-Vantaalla.”

”Meidän käsiemme kautta on tullut joitain kymmeniä [ihmisiä]”, kommentoi everstiluutnantti Mikko Lehmus Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta.

Lehmuksen mukaan muutamia ukrainalaisia on tullut myös itärajan kautta.

Viime viikon aikana 67 ukrainalaista jätti turvapaikkahakemuksen Suomeen. Perjantaina hakemuksia tuli 35, lauantaina yhdeksän ja sunnuntaina 16. Maanantain lukuja Migrillä ei vielä iltapäivällä ollut. Ukrainalaiset ovat jättäneet yhteensä 73 turvapaikkahakemusta tänä vuonna.

Osa hakemuksen jättäneistä ukrainalaisista oli Suomessa jo valmiiksi.

Kähkönen pitää viime viikon hakemusmäärää eräänlaisena pohjalukuna, joka tulee nousemaan lähiaikoina.

”Kyllähän tämä varmasti jonkin verran nousee, mutta en yhtään uskalla ennustaa, että mitä ne luvut tulevat olemaan.”

Lehmus sanoo, että Rajavartiolaitoksen valmius käsitellä merkittäviäkin määriä turvapaikanhakijoita ja muita sotaa pakenevia ihmisiä on hyvä. Hänen mukaansa Ukrainan tilanne alkaa näkyä Suomen rajoilla vasta viiveellä.

Suomessa on nykyisin 27 vastaanottokeskusta, joista 20 on aikuisten ja perheiden yksiköitä ja seitsemän on alaikäisille tarkoitettuja yksikköjä. Yksiköissä olevia paikkoja lisättiin perjantaina 1 000:sta 1 300:aan.

Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoi sunnuntaina, että Migri on aktivoitunut Ukrainan kriisin mukaisesti. Vastaanottokeskukset on hälytetty nostamaan valmiustasoaan, ja päivystys on ympärivuorokautista.

Viime viikolla 25 ukrainalaista tarvitsi vastaanottokeskuspaikan.

”Majoituksen tarve vastaanottokeskuksissa on ollut aika pientä”, sanoo Kähkönen.

Iso osa tulijoista on Kähkösen mukaan mennyt yksityismajoitukseen, kuten tuttavien ja sukulaisten luokse.

Osa turvapaikkahakemuksen jättäneistä ukrainalaisista on oleskellut Suomessa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tällaisilla henkilöillä voi esimerkiksi olla työntekoa varten myönnetty oleskelulupa. Kähkönen arvelee, että he saattavat aktivoitua turvapaikanhaussa vasta sitten, kun työlupa on menossa umpeen.

Kähkösen mukaan osa ukrainalaisista saattaa myös tulla Suomeen viisumivapaasti ja seurata tilanteen kehittymistä. Ukrainalaiset voivat matkustaa viisumivapaasti Schengen-alueella 90 vuorokautta, jos heillä on biometriset passit.