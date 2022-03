Fysiikkaa on helpompi ennustaa kuin Putinin mielenliikkeitä, kirjoittaa HS:n luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli.

Jos 1 400 kilometrin päässä Helsingistä ei olisi menossa sota, maanantain kärkiuutinen olisi ollut ilmasto. Venäjän laajeneva hyökkäys Ukrainassa syrjäytti Suomenkin median paalupaikalta ilmastopaneeli IPCC:n odotetun raportin.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC kertoi maanantaina maailmalle selvin sanoin, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmiseen ja luontoon ovat aiemmin uskottua nopeampia ja kaoottisempia ja että osa niistä on jo väistämättömiä. Siksi on samaan aikaan hillittävä lisälämpenemistä ja alettava sopeutua vahinkoihin. Vahinkoja ovat esimerkiksi ruuantuotannon ongelmat, helleaallot, vesipula, äärisäät, taudit sekä pakolaisaallot ja konfliktit.

Euroopassakin ruuantuotannon haittojen, kuten lisääntyvien tuholaisten ja kuivuuden, ennustetaan kumoavan ne epävarmat hyödyt, joita pohjoisessa Euroopassa saadaan kasvukauden pitenemisestä.

Ratkaisuksi IPCC ehdottaa monessa kohtaa luonnon omien prosessien tukemista: maaperää elvyttävää ja monipuolista maataloutta, hiilinieluja ja veden kiertoa vahvistavaa suojelutoimintaa, kestävää metsätaloutta ja kaupunkien vihertämistä helteiden viilentämiseksi.

Aikaikkuna sopeutumiselle on lyhyt, eikä yksittäisten tulipalojen sammuttelu riitä. On muutettava elämäntapa, kaupungit ja talousjärjestelmät pohjia myöten, jotta luonnonvarojen käyttö palaisi kestävälle uralle.

Tämän kirjoituksen tavoite ei ole sanoa, että noiden kahden uutisen olisi pitänyt olla maanantaina toisessa järjestyksessä. Suomen itänaapuri hyökkää yhä väkivaltaisemmin ja syvemmälle etelänaapuriinsa, ja tilanne muuttuu tunti tunnilta. Se on perusturvallisuutta horjuttava surunäytelmä, jota myös ympäristötoimittajan on vaikea olla jatkuvasti tuijottamatta omien töiden kärsiessä.

Samalla on hyvä tässäkin tilanteessa välillä riuhtoa silmänsä irti Kiovasta ja katsoa, miltä ainoan kotiplaneettamme hieman pidemmän aikavälin kehitys kokonaisuudessaan näyttää.

” Hyvin tunnettua perusfysiikkaa on huomattavasti helpompi ennustaa kuin Putinin mielenliikkeitä.

Silloin näkyy maasto, jossa Suomen on pakko osata yhtäaikaisesti varautua monenlaisiin uusiin riskeihin. On pystyttävä pitämään monta ajatusta päässä yhtä aikaa.

Venäjän suhteen ainakin omat piirini ovat kokeneet uudenasteisen havahtumisen. Vladimir Putinin hallinnon muodostama uhka naapureilleen tiedettiin, ehkä jopa ymmärrettiin, mutta sitä ei käsitetty. Tarkoitan käsittämisellä sitä, että ajatus muuttuu keholliseksi kokemukseksi. Se tulee iholle ja tuntuu sydänalaa myöten.

Käsittämistä näyttää tapahtuneen myös Suomen johdossa. Aiemmin mahdottomina pidetyt asiat, kuten aseavun antaminen sotaa käyvälle maalle, muuttuivat parissa yössä mahdollisiksi.

Moni vaatii äkillisiä järjestelmätason muutoksia: pikakeskustelua Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta ja Euroopan repimistä irti Venäjän energiakahleista.

Ilmastouhan kanssa ollaan pohjoisessa Euroopassa vielä osittain edellisessä vaiheessa. On tietoa ja on ymmärrystäkin. On enenevissä määrin myös kokemuksia, varsinkin heillä, jotka saavat elantoaan suoraan luonnonvaroista.

Metsätaloudessa lisääntyvät kuivuus-, myrsky- ja tuholaisriskit. Maataloudessa voidaan saada etujakin, mutta sääheilahtelut ja tuholaiset uhkaavat tehdä ne tyhjiksi.

Rakentamisessa esimerkiksi Helsingissä on otettava huomioon aivan uudenlaiset tulvariskit, ja koko maan energiajärjestelmä on pantava uuteen uskoon.

Silti kokemus muutosten pakottavuudesta ei läpäise yhteiskuntaa, eikä se tule samalla tavalla iholle kuin esimerkiksi marraskuussa haastattelemallani kenialaisella pienviljelijällä, jonka perheelle sadekausien pettäminen tarkoitti nälkää ja janoa ja viereisellä luonnonsuojelualueella kuolleena retkottavia puhveleita.

Luonnonvaraneuvos Heikki Granholm käytti IPCC:n raportin suomalaisessa julkistustilaisuudessa maanantaina maa- ja metsätalousministeriön puheenvuoron. Hän pohti, onko raportin otsikossa esiintyvä sana ”sopeutuminen” suomeksi sanottuna turhan pehmeä ilmaus, kun oikeastaan kyse on väistämättä tapahtuvista muutoksista, joihin ei voi jättää varautumatta. Hän toisti vielä sanan ”väistämättä” ja veti sen alle ilmassa kuvitteellisen viivan.

Suuri osa ilmastonmuutoksen seurauksista toteutuu Suomessakin paljon suuremmalla varmuudella kuin yhdenkään mielipuolen hyökkäyssota kohti meitä tai Baltiaa. Sitä ei edes Ukrainassa nyt nähtävä sota muuta.

Hyvin tunnettua perusfysiikkaa on huomattavasti helpompi ennustaa kuin Putinin mielenliikkeitä.