Suomen Pietarin-pääkonsulaatista kerrotaan, että Suomen edustustot Venäjällä ovat erityisesti maanantaista alkaen saaneet runsaasti kyselyjä ja yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu liikenneyhteyksistä Venäjältä Suomeen.

Lappeenrantalainen Jukka Jyrkinen, 60, lähti keskiviikkoaamuna tilataksilla kohti Venäjällä sijaitsevaa Viipurin kaupunkia. Siellä hän poimi rautatieasemalta mukaansa kuusi matkustajaa, jotka hän kuljetti Venäjältä Suomeen.

Matka sujui Jyrkisen mukaan pitkälti normaaliin tapaan raja- ja tullimuodollisuuksineen.

”Venäjän rajalla tullitarkastus tuntui olevan tällä kertaa tavallista tarkempi. Kaikki matkatavarat menivät läpivalaisuun.”

Jyrkinen on kuriiri- ja kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja. Rajanylitykset ovat hänelle tuttuja.

”Meillä on ollut 30 vuotta postin kuljetusta Suomesta Venäjälle ja Venäjältä Suomeen. Siinä ohessa on ollut myös matkustajia”, Jyrkinen kertoo.

Jukka Jyrkiselle rajanylitykset ovat tuttuja. Kuvassa tilataksi on saapumassa Nuijamaan rajanylityspaikalle.

Matkustaminen pois Venäjältä on tällä hetkellä tavallista vaikeampaa. Useat maat ovat sulkeneet ilmatilansa venäläiskoneilta ja lentoyhtiöt ovat peruneet lentojaan.

Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivällä Allegro-junalla voivat tällä hetkellä matkustaa vain Suomen ja Venäjän kansalaiset. VR:n mukaan tämä johtuu Venäjän valtion asetuksesta ja perustuu koronapandemian aikaiseen käytäntöön. VR tiedotti tiistaina, että parhaillaan käydään neuvotteluita matkustamismahdollisuuden muuttamisesta koskemaan kaikkien EU-maiden ja kolmansien maiden kansalaisia.

”Haasteita matkustamisessa pois Venäjältä on etenkin kolmansien maiden kansalaisilla”, Jyrkinen arvioi.

Hän kertoo, että erityisesti kyytikyselyt Venäjältä Suomeen ovat kasvaneet sen jälkeen, kun lentoliikenne keskeytyi Ukrainan tilanteen takia.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatista kerrottiin keskiviikkona HS:lle, että Suomen edustustot Venäjällä ovat erityisesti maanantaista alkaen saaneet runsaasti kyselyjä ja yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu liikenneyhteyksistä Venäjältä Suomeen. Kyselyjä kerrotaan tulleen suomalaisilta sekä EU:n ja muiden maiden kansalaisilta, mutta tarkkoja lukuja niistä ei ole tilastoitu.

Jyrkisen mukaan hänen kyydissään Viipurista rajan yli Suomeen matkusti keskiviikkona nelihenkinen yhdysvaltalaisperhe, yhdysvaltalainen liikemies ja KHL-jääkiekkoilija. He saapuivat Nuijamaan rajanylityspaikalle noin kello puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä Suomen aikaa. Matkatavaroita oli Jyrkisen mukaan paljon.

”Joka paikka oli täynnä, vaikka auton matkatavaratila on tilava. Penkinaluset ja vapaat penkit olivat kaikki täynnä tavaraa.”

Sairaanhoitaja Daria Petrova tarkasti korona-asioita Nuijamaan raja-asemalla.

Matkatunnelmaa Jyrkinen kuvailee rauhalliseksi.

”Keskustelimme matkalla niitä ja näitä. Kiekkoilija oli minulle tuttu entuudestaan. Juttelimme siitä, miten kausi on mennyt. Olen kuljettanut monia kiekkoilijoita ja meistä on tullut ihan hyviä tuttuja”, Jyrkinen kertoo.

HS:n tietojen mukaan kyydissä ollut jääkiekkoilija oli Geoff Platt. Hän on pelannut Salavat Julajev Ufassa. Platt on kanadalainen, mutta hänellä on myös Valko-Venäjän kansalaisuus. HS tavoitti Plattin puhelimitse, mutta hän ei halunnut antaa kommenttia matkastaan tai suunnitelmistaan.

Jääkiekkoilija Geoff Platt oli yksi kyydillä Suomeen saapuneista.

Keskiviikkoisessa tilataksikyydissä mukana ollut yhdysvaltalainen liikemies Peter De Luca puolestaan sanoo rajanylitysten menneen keskiviikkona sujuvasti. Hän kertoo työskentelevänsä Venäjällä, mutta päättäneensä matkustaa pois ennen kuin matkustaminen muuttuu vaikeammaksi. De Lucan mukaan kyydin löytäminen Suomeen oli melko helppoa. Hän ei ole varma siitä, kuinka kauan aikoo Suomessa viipyä.

”Täytyy katsoa, miten asiat etenevät”, De Luca sanoo.

Yhdysvaltalainen Peter De Luca (oik) ei tiedä, kauanko viipyy Suomessa.

Jyrkinen on kuljettanut ihmisiä Suomen ja Venäjän välillä myös vaikeina pandemia-aikoina, välillä kovienkin rajarajoitusten keskellä. Keväällä 2020 hän kuljetti Suomeen ja Venäjälle jumiin jääneitä ihmisiä kotimaihinsa rajan yli puolin ja toisin.

”Se tapahtui molempien maiden viranomaisten toivomuksesta. Tarve oli suuri. Yksi väylä löydettiin, jonka kautta jumiin jääneet matkustajat saatiin kotimaihinsa”, Jyrkinen kertoo.

Hän arvelee, että yritys on tullut tällaisten tapausten kautta tutuksi, ja ihmiset osaavat nyt kysellä kyytejä. Hän kertoo, että kyselymäärien kasvusta huolimatta peruskyydin hinta on pysynyt samana. Se on muutaman kympin luokkaa yhteen suuntaan.

”Tietysti autamme ihmisiä, kuten tänäänkin. Siitä ei ole kahta sanaa. Matkustajat olivat tyytyväisiä, että heille löytyi kuljetus rajan yli. Olosuhteisiin nähden kaikki sujui tänäänkin melko normaalisti”, Jyrkinen sanoo.

Lappeenrannasta on Viipuriin matkaa vain noin 60 kilometriä. Matka-aika yhteen suuntaan on Jyrkisen mukaan rajanylityksineen yleensä noin parisen tuntia. Välillä on mennyt pidempäänkin, kun rajoilla on jouduttu odottamaan viranomaisten päätöksiä jonkin matkustajan osalta.

Jyrkisen näkemyksen mukaan automäärät Nuijamaalla ovat viime päivinä kasvaneet.

”Tosin se voi hämätä, kun tämä viikko on täällä Lappeenrannan ja Imatran alueella hiihtoloma. Täällä asuu paljon venäläistaustaista väestöä. Tekevätkö he sitten hiihtolomamatkoja rajan yli vai mitä”, Jyrkinen pohtii.

