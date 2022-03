Apuun lähteneiden suomalaisten kulkupeli hajosi lähellä Ukrainan rajaa. He aikovat edelleen kuljettaa pakolaisia Suomeen.

”Tunnelma on pelokas ja sähköinen”, Veli-Matti Meriko kertoo Medykan raja-asemalta.

Kolmen lahtelaismiehen porukka päätti lähteä Puolan ja Ukrainan rajalle auttamaan sodan jaloista pakenevia ihmisiä.

Maanantaina he ajoivat kuorma-autolla Tallinnaan, missä he yöpyivät ja vuokrasivat linja-auton. Tiistaina he ajoivat linja-autolla Hrebennen raja-asemalle Puolaan.

Mukanaan heillä oli tavaralahjoituksia, kuten lämpimiä vaatteita, hyvin säilyvää ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Lahjoitukset oli kerätty Lahdessa sekä Pärnussa.

”Luovutimme rajalla kaikki tavarat, paitsi särkylääkkeet. Poliisi sanoi, että antakaa ne seuraaville tarvitseville”, kriisialueella parhaillaan oleva Veli-Matti Meriko kertoo.

Kaksi muuta ryhmän jäsentä eivät halua nimiään julki.

Tarvikkeiden jakamisen lisäksi porukan tarkoituksena oli tarjota rajalla odotteleville ihmisille lämpöä sekä kuljettaa heitä Suomeen.

Vuokrattu linja-auto kuitenkin hajosi raja-asemalla, ja kolmikko kuljetettiin poliisien saattueessa läheiselle pakolaisten majoituspaikalle.

”Pakolaisleirinä toimi koulun jumppasali, jossa yöpyi naisia ja lapsia. Oli onni, että automme hajosi, sillä muuten emme olisi päässeet tutustumaan heihin. Kellään ei loppujen lopuksi ollut hätää, mutta lasten kohtalo minua surettaa”, Meriko kertoo.

He päätyivät lopulta yöpymään paikallisen pariskunnan luona. Keskiviikkona he vuokrasivat henkilöauton ja ajoivat eteläisemmälle Medykan raja-asemalle.

Rajalla ihmiset saavat muun muassa ruokaa ja vaatteita. Paikalle on tuotu myös lastenvaunuja niitä tarvitseville.

”Ihmiset ovat levällään täällä. Lapsiakin on laitettu tulemaan yksin rajan yli. Se on huolestuttavaa”, Meriko kertoo.

Kolmikko tarkkailee paikalla tilannetta, raportoi siitä tiedotusvälineille sekä pyrkii keräämään tietoa itsenäisen avustustyön jatkamiseksi.

Joitakin ihmisiä liikkuu myös rajan yli Ukrainaan. He ovat nuoria ukrainalaisia miehiä, jotka lähtevät palvelemaan maansa joukkoja.

”Näin, kun vanha isä saattoi sotimaan lähtevät nuoret poikansa rajalle ja hyvästeli heidät”, Meriko kertoo liikuttuneena.

Ukrainan ja Puolan rajalla jätettiin hyvästejä. Kuvassa isä hyvästelee poikansa, joka on lähdössä sotaan.

Porukan suunnitelmissa on edelleen kuljettaa pakolaisia Suomeen, kunhan linja-auto tulee korjatuksi. Meriko arvioi auton olevan viimeistään perjantaina kunnossa.

”Huomenna selvitämme, ovatko kyytiimme järjestetyt ihmiset edelleen vailla kyytiä. Jos ovat, keräämme heidät mukaan ja lähdemme kohti Suomea. Jos eivät, odotamme seuraavaa porukkaa.”

50-paikkainen linja-auto aiotaan ottaa täpötäyteen.

”Kahdelle penkille mahtuu kolmekin lasta, ja käytävälläkin voi istua, niin on täysi kuorma. Ajamme yhtä mittaa Tallinnan satamaan ja ohjaamme ihmiset laivalla Suomeen”, Meriko kertoo suunnitelmasta.

Meriko toivoo, että viranomaiset ovat valmiina vastaanottamaan pakolaisjoukkoja Suomessa. Hän kertoo olleensa yhteydessä Maahanmuuttovirastoon ja Suomen Punaiseen Ristiin.

Ukrainan sodan alettua monet suomalaiset ovat halunneet ryhtyä auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Järjestöt pyytävät suomalaisia mieluummin tekemään lahjoituksia kuin lähtemään itse kriisialueelle.

Kun matkaan lähdetään liian innokkaasti, avustaja voikin hyvästä tahdostaan huolimatta pahentaa tilannetta.

Vaarana on, että jo valmiiksi hallitsematon tilanne muuttuu entistä hallitsemattomaksi, Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoi tiistaina HS:lle.

”Ollaankin mahdollisesti itse tilanteessa, jossa joudutaan autettaviksi. Tai esimerkiksi tuodaan tavaroita, joille ei olekaan jakeluketjua.”