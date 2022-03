Pääkäsittely lakkauttamiskanteesta alkaa huhtikuun lopulla.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus päätti keskiviikkona, että moottoripyöräjengi Cannonballin presidentiksi ilmoittautunut mies voi edustaa Cannonballia lakkauttamisoikeudenkäynnissä.

Syyttäjien lakkauttamiskanteessa Cannonballin ja Squad 32:n johtajaksi nimettiin Esko Eklund. Hän kuitenkin ilmoitti, ettei ole jutussa asianosainen.

Sen sijaan kaksi muuta miestä toimitti oikeuteen väliintulohakemuksen, jossa toinen heistä sanoi olevansa Cannonballin presidentti ja toinen sen jäsen. Viime kuussa järjestetyssä valmisteluistunnossa syyttäjät myönsivät olevan mahdollista, että puheenjohtaja on vaihtunut.

Pääkäsittely lakkauttamiskanteesta alkaa huhtikuun lopulla. Syyttäjien mukaan Cannonballin pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen ja se on näin yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys. Cannonball on kiistänyt tämän ja sanoo, ettei sen toiminta eroa muista moottoripyörä­kerhoista.