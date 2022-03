Suomessakin on toivottu, että osa rna-rokotteita epäilevistä ihmisistä voisi kelpuuttaa rna-rokotteita perinteisemmällä teknologialla valmistetun koronarokotteen.

Ensimmäinen 70 000 annoksen erä Novavax-lääkeyhtiön Nuvaxovid-koronarokotetta saapui Suomeen viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Maaliskuun loppuun mennessä rokotetta toimitetaan Suomeen yhteensä noin 235 000 annosta.

Suomessa käytetyimmät koronarokotteet perustuvat mrna-teknologiaan. Nuvaxovid on tätä perinteisemmällä tekniikalla valmistettu proteiini-adjuvantti-rokote.

Nuvaxovid-rokotteessa vaikuttava aine on laboratoriossa valmistettu koronaviruksen piikkiproteiini. Pelkkä piikkiproteiini ei voi aiheuttaa koronavirustautia, eikä rokote sisällä eläviä koronavirustaudin aiheuttajaviruksia.

Suomessakin on toivottu, että osa rna-rokotteita epäilevistä ihmisistä voisi kelpuuttaa perinteisemmällä teknologialla valmistetun koronarokotteen.

”Meillekin on tullut koko rokotuskampanjan ajan jonkin verran kyselyitä, että milloin Suomeen saadaan perinteisemmällä tekniikalla valmistettuja rokotteita”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

EU:n yhteishankinnassa Nuvaxovid-rokotetta on tilattu Suomeen 585 000 annosta vuoden 2022 aikana. Suomessa on vielä noin puoli miljoonaa täysin rokottamatonta täysi-ikäistä.

”Toivoisin, että tämä rokote olisi vaihtoehto niille, jotka eivät rokotteita ole vielä lainkaan ottaneet. Senkin takia tätä on Suomeen hankittu”, Kontio sanoo.

Novavaxin rokotteen tehotutkimuksissa rokotteen teho oireista koronatartuntaa vastaan oli noin 90 prosenttia. Tutkimustietoa rokotuksen tehosta omikronvarianttia vastaan ei toistaiseksi ole.

”Se, miten paljon rokote antaa suojaa tartuntaa vastaan, on epäselvää, mutta ei ole mitään syytä epäillä, etteikö suoja vakavaa tautia vastaan olisi yhtä hyvä tai lähes yhtä hyvä kuin mrna-rokotteilla”, Kontio sanoo.

Nuvaxovid-rokotetta suositellaan ensisijaisesti niille, joille ei voida antaa aikaisemmin käyttöön tulleita rokotteita esimerkiksi aiemmasta rokotteesta saadun allergisen reaktion vuoksi. Rokotetta voidaan antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille, jotka sitä haluavat.

THL muistuttaa, että suurin lääketieteellinen tarve koronarokotteelle on yli 60-vuotiailla ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla. Kontio ei usko, että rokotteen kysyntä olisi niin suurta, että rokotteen antamisessa tarvitsisi ryhtyä kunnissa priorisoimaan näitä riskiryhmiä.

Nuvaxovidin perusrokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. THL suosittelee, että ne annetaan 6–12 viikon annosvälillä, sillä alle kuuden viikon väli voi heikentää rokotteen suojatehoa.

Maailmalla koronarokotteiden tehotutkimukset on tyypillisesti tehty 21 päivän annosvälillä, minkä vuoksi niiden myyntiluvan mukainen annosväli on 21 päivää. Näin on myös Nuvaxovidilla.

Nuvaxovid-rokotteella ei ole myyntilupaa kolmansille rokoteannoksille. Poikkeustapauksissa sitä voidaan käyttää kolmantena rokoteannoksena niille, joille ei voida lääketieteellisestä syystä antaa muita rokotteita.

Kontion mukaan yleisimmät Nuvaxovid-rokotteesta raportoidut rokotereaktiot ovat samanlaisia kuin jo käytössä olevilla koronarokotteilla: pistoskohdan kipua ja ärtymistä sekä lievää lämmönnousua.