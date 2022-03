Viranomaiset eivät ymmärrä, kuinka hienovaraisin keinoin uhriin pyritään vaikuttamaan, arvioi Helsingin yliopiston tutkijaryhmä.

Ihmiskaupparikosten luonnetta ei vieläkään ymmärretä riittävästi sen enempää poliisissa, Syyttäjälaitoksessa kuin tuomioistuimissakaan. Erityisen suuria ongelmia liittyy työperäisen ihmiskauppaan. Sitä ei yleensä tutkita talousrikoksena, vaikka siinä tarkoituksena on nimenomaan taloudellinen hyöty.

Tähän tulokseen päätyi Helsingin yliopiston tutkijatyöryhmä perjantaina julkaistussa tutkimuksessaan.

Viranomaisten ratkaisuissa ei tutkijoiden mukaan aina tunnisteta tai oteta huomioon sitä, miten hienovaraisin ja monitahoisin keinoin tekijä pyrkii vaikuttamaan uhriin.

”[Viranomaisten] ratkaisun lopputulokseen vaikuttaa huomattavan paljon se, miten ymmärretään ihmisten tahdonmuodostus ja kyky toimia tahtomallaan tavalla ja toisaalta vaikuttaa niihin.”

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvissä rikoksissa tuomioistuimet ovat esimerkiksi arvioineet vakavasti traumatisoituneen uhrin kyenneen toimimaan tahtomallaan tavalla, vaikka tekijä on manipuloinut häntä.

Tätä lainsäätäjä ei kuitenkaan ole tarkoittanut. Sekä lain esitöiden että korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella on selvää, että konkreettisten rajoitusten lisäksi on otettava huomioon hienovaraisempi psyykkinen vaikuttaminen.

Viranomaiset eivät ole välttämättä antaneet merkitystä sille, että uhri on ollut alaikäinen teon alkaessa, vaikka alaikäisyys itsessään merkitsee haavoittuvuutta ja alttiutta hyväksikäytölle. Tutkijat painottavat, että Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet edellyttävät suojaamaan alaikäisiä kaikenlaiselta hyväksikäytöltä.

” [Työperäistä ihmiskauppaa] ei yleensä tutkita talousrikoksena, vaikka siinä tarkoituksena on nimenomaan taloudellinen hyöty.

Suurimmat tulkintaongelmat liittyvät pakkotyön käsitteeseen. Tutkijaryhmä pohtiikin, pitäisikö käsitettä täsmentää rikoslaissa.

Varsinaista muutostarvetta ei heidän mielestään kuitenkaan ole, vaan poliisin, syyttäjien ja tuomareiden kattavalla koulutuksella päästään eteenpäin.

Ongelma on, että tuomioistuimien mielestä kyseessä on pakkotyö usein vasta silloin, kun palkanmaksun ja huonojen työolojen lisäksi uhrin vapaa-aikaa ja muuta elämää on rajoitettu tai asumisolot ovat poikkeuksellisen huonot.

Käytännössä pakkotyöstä on tuomittu vasta, jos uhri on ollut myös ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa, tutkijat tiivistävät.

Laissa tätä ei ole tarkoitettu. Siinä pakkotyö ja ihmisarvoa loukkaavat olosuhteet ovat toisistaan erillisiä tapoja syyllistyä ihmiskauppaan. Näiden lisäksi mainitaan seksuaalinen hyväksikäyttö ja elimien tai kudoksien poistaminen.

Tutkijat kiinnittävät huomiota siihen, että tuomioistuimen päätöksissä ei aina edes otettu kantaa kaikkiin ihmiskauppa­rikoksen tunnus­merkistö­tekijöihin, joihin syyttäjä oli vedonnut.

Lain mukaan ihmiskaupasta on kyse, jos joku ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää hänet taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa hänet.

Rikos voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa taikka painostamalla häntä. Vaihtoehtoisesti uhria voidaan erehdyttää tai käyttää hyväksi hänen erehdystään. Ihmiskaupasta on kyse myös silloin, kun maksetaan tai vastaanotetaan korvaus siitä, että uhria pidetään määräysvallassa.

Törkeästä ihmiskaupasta on kyse esimerkiksi silloin, jos tekoon liittyy väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta. Alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet teot katsotaan lähtökohtaisesti törkeiksi, samoin se, jos kyse on järjestäytyneestä rikollisesta toiminnasta.

Ihmiskaupasta vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta ja maksimi kuusi vuotta. Törkeän ihmiskaupan rangaistus on kahdesta kymmeneen vuotta vankeutta.

” Käytännössä pakkotyöstä on tuomittu vasta, jos uhri on ollut myös ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa.

Tutkijoiden mielestä olisi tärkeää, että jo esitutkinnassa ja syyteharkinnassa selvitetään huolellisesti kaikki tunnusmerkistötekijät.

He myös kannustavat harkitsemaan pakkokeinojen nykyistä laajempaa käyttöä, koska silloin näytön hankkiminen helpottuisi. Nykyisin keskeistä näyttöä ovat asianosaisten kertomukset, ja niinpä moni juttu kaatuu näytön puutteeseen.

Liian huonosti tutkinnassa selvitetään tutkijoiden mielestä oikeushenkilön rangaistusvastuuta eli mahdollisuutta ihmiskaupan takana olevan yrityksen tai yhteisön rankaisemiseen. Ihmiskaupasta ja törkeästä ihmiskaupasta voidaan tuomita yhteisösakkoa, joka vaihtelee 850 eurosta 850 000 euroon.

Ihmiskauppaan syyllistynyt voi hyötyä teosta, vaikka hän tulisi tuomituksi. Tutkijat huomauttavat, että työperäisessä ihmiskaupassa ja kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä vaaditaan vain satunnaisesti rikoshyödyn menettämistä valtiolle.

Vaikka rikoshyötyä tuomittaisiinkin menetetyksi, se ei kata kaikkea saatua hyötyä. Vaatimus on usein kohdistunut vain saamatta jääneeseen palkkaan, mutta työnantajakuluista luistaminen on jätetty rikollisen hyödyksi.

Syyttäjät myös vaativat liian harvoin liiketoimintakieltoa ihmiskauppaan syyllistyneille. Tilanne on jonkin verran parantunut, mutta kieltoa pitäisi vaatia vielä useammin, tutkijat suosittelevat.

Tutkimuksen tulokset eivät ole yllättäviä. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen arvosteli joulukuussa kovasanaisesti poliisin toimintaa ihmiskaupan ja sen lähirikosten tutkinnassa. Puumalaisen selvitys käynnistyi Helsingin Sanomien kirjoitettua poliisitutkintaan liittyvistä ongelmista.

Helsingin yliopiston työryhmässä olivat mukana tutkijatohtori Kristiina Koivukari, yliopistonlehtori Heli Korkka-Knuts, väitöskirjatutkija Venus Mahmood ja professori Sakari Melander.