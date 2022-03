Lentoliikenne Venäjän ja Suomen välillä on toistaiseksi keskeytetty, ja se voi lisätä rajanylityksiä itärajalla, arvioi Rajavartiolaitos.

Raide- ja maantieliikenne Venäjältä Suomeen on vilkastunut viime päivinä. Sunnuntaista lähtien kaikki Pietarista lähteneet Allegro-junat ovat olleet täynnä, VR:ltä kerrottiin torstaina.

Allegro-junilla saapuu Venäjältä Suomeen lähes 700 matkustajaa päivässä.

Itärajalla rajanylityspaikkojen liikenne on viime päivinä hieman vilkastunut, kertoo Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuus­asiantuntija Samuli Murtonen. Murtosen mukaan tilanne rajanylityspaikoilla on silti rauhallinen. Liikenne painottuu Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille.

Viime viikolla rajanylityksiä Venäjältä Suomeen ja Suomesta Venäjälle tehtiin Kaakkois-Suomen alueen maantie­rajanylitys­paikoilla noin 17 000, kun aiemmilla viikoilla niitä oli viikoittain noin 15 000. Luvuissa on mukana sekä henkilöliikenne että raskas liikenne. Rajanylitysten määrä on lisääntynyt hieman enemmän Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Liikehdintä Venäjältä Suomeen on varsin pientä verrattuna Ukrainan ja sen lähimaiden rajaliikenteeseen. Noin miljoona ihmistä on viimeisen viikon aikana paennut Venäjän hyökkäystä pääasiassa Ukrainan lähimaihin.

Mittasuhteista muistuttaa myös apulaisprofessori Jussi Laine Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta. Hänestä itärajalla nähtävä liikehdintä on kuitenkin merkillepantavaa.

”Aina kun on konflikteja, ihmisiä lähtee liikkeelle. Tässä on silmiinpistävää, että hyökkäävän vallan väestöä pyrkii lähtemään maastaan pois. Aina se ei mene ihan näin.”

Laine näkee taustalla ainakin kaksi syytä.

”Tulkitsen sen niin, että nämä ihmiset eivät hyväksy sitä, mitä valtionjohto Venäjällä on tekemässä: Putinin päätöstä aloittaa aggressiota Ukrainaa kohtaan”, hän sanoo.

”Vähän samantyyppinen esimerkki olisi, jos kävelisi pois kokouksesta, jossa puhutaan asioista, joita ei halua tukea.”

Toinen todennäköinen syy lähtöön liittyy EU:n Venäjää kohtaan asettamiin pakotteihin. Venäjän hyökkäyksen jälkeen ruplan arvo on romahtanut. Se heikentää kansalaisten ostovoimaa ja tekee heidän arjestaan hankalaa.

”Ihmisillä on suuri epävarmuus oman arjen jatkuvuudesta, kuten siitä, saavatko he rahansa pois pankeista”, Laine sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka länsi toimillaan tuomitsee ennen kaikkea Venäjän valtiojohdon toimet, vaikuttavat tehdyt päätökset myös kansalaisiin.

Siirtyminen Venäjältä Suomeen on mahdollista vain pienelle osalle venäläisiä, Laine huomauttaa. Venäläiset eivät pääse Suomeen tai muualle Schengen-alueelle ilman viisumia tai oleskelulupaa.

”Olettaisin, että monessa Euroopan suurlähetystössä viisumien myöntämistä mietitään nyt hyvin tarkkaan, sillä poliittinen paine kohdistuu varsin yksimielisesti Venäjän toimia vastaan.”

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamies Anna Kotaviita kertoo sähköpostitse, että Venäjällä Suomen Schengen-viisumeita myönnetään tällä hetkellä normaaliin tapaan. Kotaviidan mukaan haettujen ja myönnettyjen viisumien määrässä on havaittu pientä kasvua. Pietarissa viisumihakemuksia on tehty päivittäin noin 400–500.

Venäjällä Suomeen tehtyihin Schengen-viisumihakemuksiin annetaan päätös kymmenen päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Yksittäistapauksissa määräaikaa voidaan pidentää 30 päivään.

Laine arvioi, että tähän mennessä Venäjältä Suomeen saapuneissa venäläisissä on pääasiassa kaksoiskansalaisia ja ihmisiä, joilla on ennestään voimassaoleva viisumi ja vahvat verkostot Suomeen tai muihin läntisen Euroopan maihin.

”Ensimmäisiin juniin lähti ihmisiä ryntäyksenä, koska Venäjällä kiersi huhu, että junaliikenne Suomeen lakkaisi ja rajat menisivät kiinni, kun lentoliikennekin keskeytettiin.”

Lentoliikenne Venäjän ja Suomen välillä on toistaiseksi keskeytetty. Finavian tilastojen mukaan Finavian lentokenttien ja Venäjän välisessä reittiliikenteessä matkusti tammikuussa vajaat 19 000 matkustajaa.

Koronavirusrajoitukset vaikeuttavat edelleen venäläisten matkustamista Suomeen. Jos tulija ei ole Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen, häneltä vaaditaan todistus täydestä hyväksytystä rokotussarjasta, EU-todistus tuoreesta sairastetusta koronavirustaudista tai sairastetun taudin ja hyväksytyn rokotteen yhdistelmästä. Ilman jotain näistä todistuksista maahan saapumiselle on oltava jokin välttämätön syy.

Venäjällä monien saama Sputnik-rokote ei ole maahantuloon hyväksyttävällä listalla.

Laine uskoo, että merkittävä osa Helsinkiin junalla saapuneista venäläisistä jatkaa matkaansa muihin maihin.

”Uskon, että Helsinki on tässä vain gateway, yhdyskäytävä, jonka kautta jatketaan muualle Schengen-alueelle. Siellä monilla voi olla perhettä tai muita yhteyksiä.”

Maailmalla täyteen varatut Allegro-junat on pannut merkille esimerkiksi yhdysvaltalaislehti The New York Times. Laine ei usko, että liikehdintä saa samanlaista näkyvyyttä Venäjällä.

”Luulen, että tämä on pantu siellä merkille, mutta en usko, että valtio tai media lähtee sitä hehkuttamaan. Jos tulkinta siitä, että ihmisiä lähtee protestina pois maasta, koska ei hyväksytä presidentin hyökkäystä, pitää paikkansa, niin eihän se kovin hyvältä näytä.”

Vilkastuuko liikenne itärajalla lähiaikoina entisestään? Ainakin VR odottaa Suomen ja Venäjän välisen liikennöinnin jatkuvan vilkkaana myös tulevien viikkojen ajan.

Laine ja Murtonen ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuutta on hankala ennakoida.

”Rajavartiolaitos on varautunut siihen, että liikennemäärät rajalla voivat lähteä kasvuun. On äärimmäisen hankala arvioida tässä tilanteessa, tuleeko näin tapahtumaan. Tilanteet voivat muuttua nopeasti”, Murtonen sanoo.

”Suuremmat väkijoukot ovat tietenkin liikkeellä Ukrainasta, ja se tullee näkymään myös täällä. Itselleni ei ole niin paljon väliä sillä, minkä valtion passi kullakin on taskussa. Harva lähtee kodistaan, jos ei ole aivan pakko. Tämä on hyvä pitää mielessä, ja meidän reaktiomme tulisi olla sen mukainen”, Laine sanoo.

Ylivoimaisesti suurin osa Suomeen saapuvista venäläisistä tulee maahan töihin, opiskelemaan tai perheen perässä.

Esimerkiksi viime vuonna oleskelulupa myönnettiin yli 10 000 Venäjän kansalaiselle. Enemmän lupia myönnettiin vain ukrainalaisille, joita tulee Suomeen paljon maatalouden kausityöntekijöiksi.

Turvapaikanhakijoita on Venäjältä tullut viime vuosina muutama sata, eikä Ukrainan sota näytä vaikuttaneen tilanteeseen.

”Se on tiedossa, että junat ovat olleet täynnä”, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.

”Turvapaikanhakijoissa ei ole mitään muutosta vielä ollut havaittavissa. Kymmenen hakemusta viikossa, mikä on ihan normaalia.”

Lehtisen mukaan ”kaikkeen on varauduttu”, mutta merkkejä suurista tulijamääristä juuri Venäjältä ei ole.

Aiemmin venäläisten turvapaikanhakijoiden määriä ovat lisänneet esimerkiksi Pohjois-Kaukasian tilanne ja maan päätös kieltää Jehovan todistajat ”äärijärjestönä” vuonna 2017.